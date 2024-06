Loại quả ngọt mát, mọng nước cực hấp dẫn, tốt cho mắt, giúp ngăn bệnh tim và ung thư

Dưa vàng hay dưa lưới là một loại dưa thuộc họ thực vật Cucurbitaceae. Lớp vỏ nhợt nhạt của chúng có một lớp màng nhô lên giống như lưới che giấu phần thịt màu cam sáng bên trong quả. Loại dưa này phổ biến trên toàn thế giới và được đánh giá cao vì hương vị ngọt ngào và thành phần dinh dưỡng.

Dưa vàng có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo một số cách nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, chẳng hạn như vitamin C.

1. Cung cấp tác dụng chống oxy hóa và chống viêm

Dưa vàng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, khoáng chất và các hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại tổn thương tế bào bằng cách nhắm vào các gốc tự do, các phân tử trong cơ thể có thể gây hại cho sức khỏe khi có quá nhiều.

Loại quả này đặc biệt giàu vitamin C, có tác dụng bảo vệ tế bào và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. Một cốc dưa vàng cắt miếng cung cấp 58,7mg vitamin C, chiếm 65% giá trị hàng ngày được khuyến nghị cho chất dinh dưỡng thiết yếu này.

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C bảo vệ chống lại các bệnh do căng thẳng oxy hóa, sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và khả năng chống oxy hóa của cơ thể. Căng thẳng oxy hóa được coi là nguyên nhân chính gây ra sự khởi phát và tiến triển của các bệnh thông thường, chẳng hạn như bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Một đánh giá gần đây của các nghiên cứu trước đây cho thấy lượng vitamin C hấp thụ có liên quan đến tỷ lệ mắc nhiều bệnh ung thư thấp hơn, bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt.

Những người có nồng độ vitamin C trong máu cao hơn cũng được chứng minh là có nồng độ các dấu hiệu viêm như protein phản ứng C (CRP) trong máu thấp hơn.

Ngoài vitamin C, dưa vàng còn chứa các hợp chất chống oxy hóa khác, chẳng hạn như polyphenol như axit galic, rutin và sắc tố thực vật quercetin.

2. Có thể có lợi cho sức khỏe của mắt

Một số hợp chất thực vật được tìm thấy trong dưa vàng, bao gồm carotenoids beta-carotene, lutein và zeaxanthin, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt bằng cách bảo vệ chống lại tổn thương oxy hóa. Chế độ ăn giàu sắc tố carotenoid đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (ARMD), một bệnh về mắt hiện là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người lớn tuổi.

Ăn trái cây màu cam (và rau) như dưa vàng có thể làm tăng nồng độ carotenoid trong máu, điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ARMD. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy nồng độ beta-carotene, lutein và zeaxanthin trong máu cao hơn có liên quan đến nguy cơ phát triển ARMD thấp hơn đáng kể.

3. Các loại ích khác

Ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin C trong dưa vàng còn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của da và chức năng miễn dịch. Vitamin A là một chất dinh dưỡng chống oxy hóa khác được tìm thấy trong dưa vàng. Giống như vitamin C, vitamin A cần thiết cho chức năng miễn dịch và quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển, giao tiếp tế bào và sinh sản.

Dưa vàng cũng là một nguồn cung cấp folate dồi dào, một dạng vitamin B cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và điều hòa homocysteine, một loại axit amin được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể bạn với số lượng thấp. Khi mức homocysteine quá cao, tình trạng viêm và stress oxy hóa có thể gia tăng.

Duy trì mức folate tối ưu là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất dinh dưỡng này còn đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi trong thai kỳ.

Dưa vàng là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim. Ngoài các chất dinh dưỡng được liệt kê ở trên, dưa vàng còn chứa một lượng nhỏ magie, sắt, vitamin K và vitamin B6.

Lưu ý khi ăn dưa vàng

Dưa vàng an toàn cho hầu hết mọi người khi thưởng thức như một phần trong chế độ ăn uống thông thường. Tuy nhiên, nó có thể gây dị ứng ở một số người, gây ra các triệu chứng như sốt, tiêu chảy và đau bụng. Nếu bạn bị dị ứng với dưa vàng, hãy tránh ăn nó và các sản phẩm làm từ dưa vàng. Những người dị ứng với phấn hoa có nhiều khả năng bị dị ứng với dưa vàng.

Do có lớp vỏ sần sùi, giống như màng nhện và hàm lượng axit thấp nên dưa vàng có thể dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella hơn. Điều quan trọng là phải thực hành các biện pháp an toàn thực phẩm khi chế biến và bảo quản dưa vàng.

- Khi xử lý và sơ chế dưa vàng, hãy rửa kỹ vỏ bằng bàn chải.

- Dùng xà phòng chà sạch dưa và rửa sạch quả trước khi cắt.

- Sử dụng dụng cụ sạch và thớt sạch khi chế biến dưa vàng.

- Rửa tay sau khi cắt dưa vàng.

Bảo quản dưa vàng đã sơ chế trong tủ lạnh và để dưa ở nhiệt độ phòng trong hơn hai giờ.

Nguồn và ảnh: Health