Loại quả hot nhất Tết để 2 tháng không mốc, không hỏng, càng lâu càng ngon ngọt

Cứ gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình lại tất bật tìm mua bưởi ngon để ăn dần hoặc trưng trong nhà. Đặc biệt ở miền Bắc, bưởi gần như là loại quả không thể thiếu trong những ngày Tết, vừa dễ bảo quản, vừa có hương vị thanh mát, hỗ trợ tiêu hóa tốt sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng mua bưởi với số lượng lớn nhưng chỉ để được vài tuần là quả bị héo, mốc hoặc xuống vị. Thực tế, nếu biết cách chọn và bảo quản đúng, bưởi có thể để được từ 1 - 2 tháng, thậm chí lâu hơn mà không hỏng. Đáng chú ý, với một số giống bưởi như bưởi Diễn, càng để lâu vị lại càng ngọt và đậm đà. Để bưởi giữ được lâu, tươi ngon suốt mùa Tết, bạn có thể áp dụng những mẹo đơn giản dưới đây.

Chọn bưởi ngay từ đầu là yếu tố quan trọng nhất

Nếu mua bưởi để bày bàn thờ, bạn có thể chọn những quả to, tròn đều, cuống còn lá xanh để tạo cảm giác đẹp mắt. Loại bưởi này chỉ cần mua trước Tết vài ngày là phù hợp.

Với bưởi mua để ăn dần, nên ưu tiên những quả có kích thước vừa phải, cầm chắc tay, vỏ căng, không có vết dập hay đốm lạ. Trọng lượng lý tưởng khoảng 600-800g mỗi quả. Riêng bưởi Diễn, nên chọn những quả có vỏ màu vàng rơm hoặc vàng sậm, bề mặt hơi sần.

Nếu muốn ăn ngay, có thể chọn bưởi có vỏ hơi nhăn, sờ thấy mềm tay. Lúc này, múi bưởi thường đã xuống nước, vị ngọt rõ hơn. Ngược lại, nếu có ý định trữ lâu, hãy chọn những quả còn tươi, vỏ căng và đặc biệt là còn nguyên núm.

Ưu tiên bưởi còn nguyên núm

Bưởi còn nguyên núm và cuống sẽ giữ nước tốt hơn, hạn chế tình trạng khô héo. Theo kinh nghiệm dân gian, những quả bưởi giữ được phần núm có thể bảo quản từ 2-3 tháng mà vẫn giữ được độ tươi.

Khi mua về, bạn có thể cắt bớt phần cuống dài để gọn gàng hơn, nhưng nên giữ lại phần núm sát quả. Với bưởi Diễn, trong quá trình bảo quản, các axit hữu cơ sẽ dần chuyển hóa thành đường, khiến vị ngọt đậm hơn theo thời gian.

Quét vôi trắng quanh cuống - mẹo đơn giản nhưng hiệu quả

Đây là cách bảo quản bưởi được nhiều gia đình áp dụng từ xưa đến nay. Trước tiên, dùng khăn sạch thấm rượu trắng hoặc cồn lau nhẹ phần cuống và vỏ quả để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.

Sau đó, chuẩn bị vôi tôi (có thể mua ở các cửa hàng bán trầu cau) và quét một lớp mỏng quanh phần cuống bưởi. Vôi có tác dụng hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng tấn công, giúp quả giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Chỉ cần thực hiện đúng cách, bưởi có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được hình dáng và chất lượng.

Đặt bưởi ở nơi khô ráo, thoáng mát

Khi bảo quản bưởi, tuyệt đối không để trực tiếp dưới nền gạch, đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm ẩm. Hơi nước từ nền nhà có thể khiến bưởi nhanh mốc, hỏng vỏ.

Tốt nhất nên đặt bưởi ở nơi cao ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Bạn có thể lót bìa carton hoặc tấm gỗ khô bên dưới rồi xếp bưởi lên trên. Không nên xếp bưởi chồng lên nhau để tránh dập quả và tạo điểm ẩm.

Khoảng 10-15 ngày, nên kiểm tra bưởi một lần để loại bỏ kịp thời những quả có dấu hiệu hư hỏng, tránh ảnh hưởng sang các quả khác. Với cách bảo quản đúng, bưởi có thể để từ 2-3 tháng, thậm chí 3-4 tháng mà không lo mốc hỏng, càng để càng ngọt.