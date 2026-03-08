Loại quả được gọi là "trái cây ngủ", ăn một vài miếng mỗi ngày có thể giúp bạn ngủ ngon giấc đến tận sáng, chợ Việt bán rất nhiều

Ít ai ngờ rằng trong chế độ ăn hằng ngày, một số loại trái cây đơn giản lại có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Trong đó, quả kiwi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng gọi bằng cái tên khá thú vị là “trái cây ngủ”.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, kiwi chứa nhiều hoạt chất có lợi cho hệ thần kinh và chu kỳ ngủ - thức của cơ thể. Vì vậy, việc bổ sung kiwi vào khẩu phần ăn, thậm chí chỉ vài miếng mỗi ngày, cũng có thể giúp giấc ngủ trở nên ổn định và sâu hơn.

Giàu dưỡng chất liên quan trực tiếp đến giấc ngủ

Kiwi chứa nhiều vitamin C, folate (vitamin B9), kali và chất xơ, đồng thời cung cấp một lượng 5-hydroxytryptophan (5-HTP) - tiền chất quan trọng để cơ thể tổng hợp serotonin và melatonin.

Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa cảm xúc và thư giãn, trong khi melatonin đóng vai trò kiểm soát nhịp sinh học ngày - đêm và thúc đẩy cơ thể đi vào giấc ngủ.

Một số nghiên cứu cho thấy sau khi ăn kiwi, lượng 5-HTP trong máu có xu hướng tăng lên, từ đó làm tăng nồng độ serotonin vào ban đêm. Điều này có thể giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ và cải thiện độ sâu của giấc ngủ.

Giúp ổn định đường huyết ban đêm

Một yếu tố ít được chú ý nhưng ảnh hưởng mạnh đến giấc ngủ là sự dao động của đường huyết. Khi đường huyết tăng giảm thất thường, cơ thể dễ tỉnh giấc hoặc ngủ không sâu.

Kiwi có đặc điểm ít đường nhưng giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn và giữ đường huyết ổn định hơn.

Một số số liệu quan sát cho thấy những người ăn 1-2 quả kiwi vào buổi tối có thời gian ngủ sâu tăng khoảng 15-20% so với nhóm không ăn.

Hỗ trợ giảm stress oxy hóa trong cơ thể

Kiwi là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và các hợp chất polyphenol.

Tình trạng stress oxy hóa cao có thể khiến hệ thần kinh trở nên kích thích quá mức, gây khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Khi lượng chất chống oxy hóa được bổ sung đầy đủ, cơ thể dễ chuyển sang trạng thái thư giãn hơn, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giảm thời gian ngủ nông và tăng tỷ lệ ngủ sâu, từ đó nâng cao hiệu quả nghỉ ngơi của cơ thể.

Hỗ trợ ổn định nhịp tim và hệ thần kinh

Kiwi cũng cung cấp lượng kali khá dồi dào. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim và hoạt động của hệ thần kinh - cơ.

Nếu nhịp tim dao động hoặc hệ thần kinh quá kích thích vào ban đêm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái khó ngủ hoặc tỉnh giấc giữa đêm. Bổ sung đủ kali có thể giúp ổn định nhịp tim và hỗ trợ giấc ngủ liên tục hơn.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột

Sức khỏe đường ruột có mối liên hệ chặt chẽ với chất lượng giấc ngủ. Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, cơ thể có thể tăng phản ứng viêm và kích thích thần kinh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng ngủ sâu.

Nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, kiwi giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Một số nghiên cứu cho thấy những người có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh thường ngủ ngon và hiệu quả giấc ngủ cao hơn so với người có rối loạn hệ vi sinh.

Hỗ trợ giảm viêm và cải thiện trạng thái tâm lý

Những người thiếu ngủ kéo dài thường có mức chỉ số viêm trong máu cao hơn bình thường. Các chất chống oxy hóa trong kiwi có thể giúp giảm phản ứng viêm nhẹ trong cơ thể, từ đó tạo điều kiện cho quá trình phục hồi vào ban đêm.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận rằng những người ăn kiwi thường xuyên có mức protein phản ứng C (CRP) - một chỉ dấu viêm trong máu - thấp hơn, đồng thời tỷ lệ ngủ sâu tăng thêm khoảng 10-15%.

Khi giấc ngủ được cải thiện, tâm trạng và khả năng tập trung ban ngày cũng có xu hướng tốt hơn.

Một thói quen nhỏ nhưng dễ duy trì

Kiwi là loại trái cây dễ ăn, dễ kết hợp trong chế độ ăn hằng ngày. Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người duy trì thói quen ăn kiwi thường xuyên có xu hướng ngủ nhanh hơn và ít tỉnh giấc hơn vào ban đêm.

Ngay cả khi chỉ ăn vài miếng kiwi mỗi ngày, hiệu quả vẫn có thể tích lũy theo thời gian, giúp cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên. So với việc phụ thuộc vào thuốc ngủ, cách này được xem là an toàn và phù hợp hơn cho thói quen lâu dài.

Nhờ chứa 5-hydroxytryptophan, vitamin C, kali và chất xơ, kiwi có thể tác động đồng thời đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ như hệ thần kinh, chuyển hóa, nhịp tim và sức khỏe đường ruột.

Vì vậy, việc bổ sung kiwi vào bữa tối hoặc ăn nhẹ trước khi ngủ có thể trở thành một thói quen đơn giản giúp cơ thể thư giãn, ngủ sâu hơn và thức dậy với tinh thần tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau.

Nguồn và ảnh: Sohu