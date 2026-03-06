Loại rau được báo Anh gọi là ngôi sao của bữa ăn, dinh dưỡng dày đặc: Việt Nam bán đầy chợ

Mới đây, báo Anh Daily Mail đăng tải bài viết về giá trị dinh dưỡng của một loại rau ít được để ý tới. Theo Daily Mail, loại rau này “dày đặc” dinh dưỡng và có thể trở thành ngôi sao của mỗi bữa ăn.

Loại rau được nhắc tới chính là súp lơ trắng.

Súp lơ trắng là một loại rau thuộc họ cải (brassica), được cấu tạo từ những nụ hoa chưa phát triển, mọc dày đặc từ một thân trung tâm. Tại Việt Nam, súp lơ trắng là món rau quen thuộc, được bày bán ở khắp các khu chợ dân sinh và siêu thị. Người Việt thường chế biến súp lơ bằng cách hấp, luộc, xào hoặc nấu canh.

Với hương vị nhẹ và kết cấu linh hoạt, súp lơ được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Theo các ghi chép lịch sử, súp lơ được cho là có nguồn gốc từ khu vực phía đông Địa Trung Hải, với việc trồng trọt ban đầu diễn ra quanh Cyprus và khu vực Trung Đông hơn 2.000 năm trước.

Từ đó, nó lan rộng khắp Nam Âu và trở nên đặc biệt phổ biến trong ẩm thực Ý vào thời kỳ Renaissance. Đến thế kỷ 16 và 17, súp lơ đã đến Bắc Âu, nơi những cải tiến trong kỹ thuật canh tác giúp loại cây này phát triển ổn định hơn ở khí hậu mát mẻ.

Nó trở thành một phần quen thuộc trong ẩm thực Anh vào thế kỷ 18 và 19, khi nghề trồng rau thương mại phát triển mạnh quanh London và các thành phố đang mở rộng khác.

Súp lơ được đánh giá cao như một loại rau mùa đông đáng tin cậy, có thể bảo quản và nấu thành những món ăn đơn giản nhưng no bụng.

Theo thời gian, nó trở thành món quen thuộc trên bàn ăn truyền thống của người Anh, nổi tiếng nhất là món cauliflower cheese, nơi hương vị nhẹ của súp lơ kết hợp với nước sốt phô mai béo ngậy. Nó cũng thường được luộc và ăn kèm với thịt nướng và khoai tây.

Ở những nơi khác, súp lơ đã được sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ, châu Phi và Trung Đông suốt nhiều thế kỷ. Ở Ấn Độ, nó xuất hiện trong các món cà ri cay và món rau; ở Bắc Phi, nó có mặt trong các rau nướng; còn tại Ethiopia, nó được dùng trong các món hầm rau.

Dinh dưỡng trong súp lơ trắng

Thông tin giá trị dinh dưỡng trong súp lơ trắng. (Nguồn: WebMD)

Hanieh Vidmar, một chuyên gia trị liệu dinh dưỡng và đầu bếp theo phương pháp tự nhiên, cho biết súp lơ là một nguồn cung cấp chất xơ khá tốt, dù tổng hàm lượng chất xơ của nó không quá cao. Phần lớn ở dạng chất xơ không hòa tan có lợi, giúp hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách giúp thức ăn di chuyển ổn định qua đường ruột và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

Nó cũng có thể giúp tạo cảm giác no sau bữa ăn, khiến súp lơ trở thành một thành phần hữu ích trong các món ăn cân bằng.

Hanieh Vidmar cho biết: “Đây là một nguồn chất xơ tốt. Bạn có thể nhận được khoảng 2 đến 2,5 gram chất xơ trong mỗi khẩu phần 100g, tương đương khoảng 1 cốc súp lơ sống đã cắt nhỏ.”

Một cốc súp lơ sống chỉ chứa khoảng 25–27 calo. Vì vậy, nó thường được sử dụng trong các chế độ ăn giảm cân bằng cách thay thế các thực phẩm giàu tinh bột và nhiều calo như cơm hoặc khoai tây.

Súp lơ cũng có hàm lượng carb thấp. Đây là một nguyên liệu tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn giảm cân cân bằng hoặc đơn giản là đưa vào một chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Vidmar cho biết: “Nó có lượng carbohydrate thấp. Một cốc súp lơ chứa khoảng 5g carb. Nếu so sánh trực tiếp với bông cải xanh, hai loại rau này khá tương đồng, mặc dù bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng hơi khác một chút vì chứa nhiều vitamin C và vitamin K hơn, cùng các dưỡng chất bổ sung như magiê.”

Tuy nhiên, súp lơ trắng lại chứa hàm lượng axit pantothenic và vitamin B6 cao hơn.

Axit pantothenic, còn được gọi là vitamin B5, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng có thể sử dụng. Nó cũng tham gia vào quá trình sản xuất hormone và tế bào hồng cầu, khiến nó trở nên quan trọng đối với chức năng chuyển hóa hằng ngày.

Súp lơ cung cấp một lượng vừa phải vitamin này, vì vậy tốt nhất nên xem nó như một phần của chế độ ăn tổng thể chứ không phải là nguồn chính cung cấp vitamin B5.

Ngoài axit pantothenic và vitamin B6, súp lơ còn chứa vitamin C, folate (vitamin B9), vitamin K, kali và choline.

Vidmar giải thích: “Nếu bạn muốn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt, từ folate và B6 cho đến vitamin C, thì súp lơ là một lựa chọn rất tốt.”

Kết hợp lại, các dưỡng chất này hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau của cơ thể, từ sức khỏe hệ miễn dịch và chuyển hóa năng lượng cho đến chức năng bình thường của thần kinh và cơ bắp.

Vitamin C góp phần vào khả năng miễn dịch và sản xuất collagen, trong khi folate đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và sửa chữa tế bào.



