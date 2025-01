Loại quả "đa năng" vừa ngọt mát, bổ xương lại dưỡng thận, có mặt khắp Việt Nam

Quả roi (trong miền Nam gọi quả mận) có tên khoa học là Syzygiumjambos. Loại quả này có lịch sử sử dụng lâu đời trong y học cổ truyền Ấn Độ. Cây roi thuộc họ Myrtaceae và có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Quả roi có hình dáng giống như chiếc chuông nhỏ và có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ sẫm, xanh lá cây, trắng, vàng, tím đậm và xanh đậm.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g quả roi có 93g nước, 0,6g protein, 29mg canxi, 0,07mg sắt, 5mg magiê, 8mg phosphor, 123mg kali, 0,06mg kẽm, 22,3mg vitamin C, 0,8mg vitamin B3 và 17mg vitamin A.

Dưới đây là những lợi ích không phải ai cũng biết của loại quả quen thuộc này.

Tốt cho thận

Quả roi, với tác dụng lợi tiểu tự nhiên và khả năng loại bỏ độc tố, rất hữu ích cho những người bị nhiễm trùng bàng quang và sỏi thận. Các hợp chất trong quả roi giúp kích thích đào thải nước tiểu, làm sạch đường tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi. Các chuyên gia khuyến nghị người bệnh nhiễm trùng bàng quang nên bổ sung quả roi vào chế độ ăn hàng ngày.

Thanh nhiệt cơ thể

Quả roi là loại trái cây chứa nhiều nước, nên có khả năng ngăn ngừa tình trạng đột quỵ do nhiệt, mất nước. Vào mùa hè, ăn roi hoặc uống nước ép quả roi sẽ giúp cơ thể bù nhiệt giải độc rất tốt, nhất là phù hợp với người đang bị sốt, hoặc mất nhiều nước do vận động quá sức.

Quả roi rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp. Các gốc tự do được phát triển trong cơ thể khi cơ thể tiếp xúc với bức xạ, thuốc lá hoặc khói và trong quá trình phân hủy thực phẩm. Vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng. Vì vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Quả roi chứa Jambosine, một loại alkaloid có thể ngăn chặn hoặc điều chỉnh quá trình trao đổi tinh bột thành đường. Điều này rất cần thiết cho những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả roi đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ vững chắc, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin C kích thích sự sản sinh các tế bào bạch cầu, những 'chiến binh' dũng cảm của hệ miễn dịch, giúp chúng tiêu diệt các tác nhân gây bệnh một cách hiệu quả. Nhờ đó, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh và sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Tăng cường thị lực

Trong quả roi chứa rất nhiều vitamin A cũng như các chất mangan, kali, nhất là riboflavin nên tốt cho đôi mắt. Do vậy, muốn có một đôi mắt luôn sáng khỏe, giảm tỷ lệ các triệu chứng khô mắt, mờ mắt, quáng gà, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể… bạn đừng quên ăn quả roi thường xuyên.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Vitamin C trong quả roi giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp và sức khỏe nội mô.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ trong quả roi giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng. Bên cạnh đó, chất xơ là thức ăn ưa thích của các lợi khuẩn sống trong đường ruột, giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Cung cấp dưỡng chất cho làn da

Vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hoá, không khí ô nhiễm. Quả roi có chứa nhiều nước, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da.

Tốt cho xương

Một khẩu phần 100 gam quả roi chứa khoảng 29 miligam canxi, một khoáng chất thiết yếu trong quá trình hình thành xương và sức khỏe nói chung, giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Quả roi cũng chứa lượng magiê và kali, hai dưỡng chất này cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Trị tiêu chảy và đầy hơi

Nhờ chứa 93% hàm lượng nước và chất xơ mà quả roi có thể trị được những vấn đề tiêu hóa thường gặp như đầy hơi, tiêu chảy. Bên cạnh đó, chất pectin có trong quả roi còn giúp hỗ trợ rất tốt cho người bị kiết lỵ.

Hỗ trợ điều trị nhiễm trùng bàng quang

Những người bị nhiễm trùng bàng quang nên bổ sung quả roi vào chế độ ăn uống. Loại trái cây này chứa các hợp chất hóa học giúp loại bỏ độc tố và là thuốc lợi tiểu tự nhiên có thể kích thích thải nước tiểu cho những người bị các vấn đề về bàng quang.

Điều trị tiểu đường

Một trong những tác dụng của quả roi là có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Trong quả roi có chứa chất Alkaloid, có tác dụng ngăn chặn quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường bên trong cơ thể. Do đó, những người bị bệnh tiểu đường có thể thêm quả roi vào chế độ ăn uống của mình.

Ngoài phần thịt, hạt roi còn được dùng làm thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng cách tán hạt thành bột khô rồi trộn vào thực phẩm và thức uống sử dụng hằng ngày.