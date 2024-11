Loại quả có đầy ở Việt Nam, được Trung Quốc thu mua 84% sản lượng, đến lá cũng tốt cho sức khỏe

Nội dung chính Xoài Việt Nam được xuất khẩu sang 40 quốc gia.

Tác dụng của quả và lá xoài.

Lưu ý khi sử dụng lá xoài.

Theo Báo Công thương, xoài Việt Nam đã được xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới, trong đó, thị trường chủ yếu là Trung Quốc, chiếm khoảng 84%.

Xoài là một trong các loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Với mức giá rẻ và chất lượng thơm ngon, xoài Việt Nam được người Trung Quốc đánh giá vượt trội hơn xoài của các thị trường khác, theo thông tin trên Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) cho hay, xoài là trái cây cung cấp nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời.

Theo USDA (Bộ nông nghiệp Mỹ), trong 100g xoài có chứa: 59 kcal, 0.4g lipid, 168mg kali, 1.6g chất xơ, 14g đường, 0.8g protein, 36.4mg vitamin C, 0.2mg sắt, 0.1mg vitamin B6, 10g magie, 11mg canxi…

Bác sĩ Vũ cho hay, trong y học cổ truyền, quả xoài chín có vị ngọt, mùi thơm, tính ấm, bổ dưỡng, có tác dụng nhuận tràng, tốt cho dạ dày, thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, chữa ho, chữa tiêu hóa kém. Những người dạ dày dư axit có thể ăn xoài chín, rất có lợi cho sức khỏe dạ dày.

Không chỉ quả xoài chứa nhiều lợi ích sức khỏe mà lá xoài cũng có tác dụng vượt trội, ít người ngờ tới. Ở một số nơi, người dân dùng lá xoài non để chế biến món ăn, dùng để cuốn gỏi. Lá xoài còn được dùng để hãm nước, pha trà uống giúp nâng cao sức khỏe.

Lá xoài có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Y học hiện đại đã chứng minh lá xoài có chứa một số hợp chất polyphenol và terpenoid. Đây là những chất chống oxy hóa, chống viêm, nâng cao miễn dịch cho cơ thể. Mangiferin trong lá xoài có khả phòng chống ung thư, chống lại quá trình oxy hóa và chống viêm.

"Chiết xuất lá xoài có thể giúp kiểm soát tình trạng béo phì, đái tháo đường và hội chứng chuyển hóa bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa chất béo", bác sĩ Vũ nói.

Theo Đông y, lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát, thường được dùng để hạ nhiệt, lợi tiểu, chống sa nội tạng, chữa phù thũng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: ho, viêm phế quản cấp hoặc mạn tính.

Lưu ý khi dùng lá xoài

Hiện nay một số người dùng dịch chiết xuất từ lá xoài non để điều trị đái tháo đường, cholesterol cao. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ lưu ý bệnh nhân điều trị tiểu đường vẫn nên dùng thuốc và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh có thể uống nước lá xoài non như một cách hỗ trợ thêm, khi sử dụng lá xoài non, người dân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn về y học cổ truyền.

Theo bác sĩ Vũ, lá xoài có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu tuy nhiên mọi người cần lưu ý không sử dụng quá nhiều lần trong ngày vì lạm dụng lá xoài có thể dẫn tới hạ đường huyết, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi uống nước lá xoài, mọi người nên uống cách xa thời gian sử dụng các loại thuốc khác để không làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các loại thuốc điều trị.