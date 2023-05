Loại nước người Việt dùng từ lâu, là 'khắc tinh' của mỡ máu, tốt cho tim thận

Nước cam là loại nước đã quen thuộc với người Việt từ lâu, thường được người dân sử dụng để giải khát mùa hè hoặc để tăng đề kháng những lúc bị ốm. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen uống nước cam nguyên chất vào bữa sáng như một cách để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra, nước cam cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker giải thích với trang Eat this not that: “Nước cam là thức uống giàu vitamin C được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những khi bị ốm và cần tăng sức đề kháng.

Trong nước cam cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác, bao gồm folate và kali. Ngoài ra, nước cam còn chứa một hợp chất thực vật độc đáo có tên là hesperidin, có thể giúp ổn định huyết áp và có lợi cho sức khỏe tim mạch".

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 1 cốc nước cam ép nguyên chất chứa:

- 110 calo;

- 26g carbs;

- 23g đường;

- 72mg vitamin C (120% DV - giá trị dinh dưỡng hàng ngày);

- 0,12mg vitamin B6 (6% DV);

- 14,4mg canxi (2% DV).

Chuyên gia Manaker cho biết sử dụng nước cam nguyên chất không thêm đường bổ sung được coi là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Một số lợi ích sức khỏe của uống nước cam

1. Giảm nguy cơ đột quỵ

Chuyên gia Manaker cho biết: “Các dữ liệu cho thấy việc tiêu thụ nước cam có liên quan đến việc giảm 22% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở nam giới và giảm 19% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ”.

Một nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường Quốc gia Hà Lan được thực hiện trên 35.000 người cả nam giới và nữ giới, độ tuổi từ 20-70 trong gần 15 năm chỉ ra rằng những người uống 4-8 ly nước cam mỗi tuần giảm gần 1/4 nguy cơ mắc đột quỵ. Những người uống 1 ly nước cam hoặc nước ép trái cây bất kỳ có thể giảm 20% nguy cơ mắc đột quỵ.

2. Ngăn ngừa sỏi thận

Chuyên gia dinh dưỡng Caroline Young cho biết: “Uống nước cam đã được khoa học chứng minh là giúp ngăn ngừa sỏi thận. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí lâm sàng của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ đánh giá gần 200.000 người tham gia đã nhận thấy rằng việc uống nước cam có liên quan đến nguy cơ phát triển sỏi thận thấp hơn".

Điều này là do nước cam có thể làm tăng độ pH, làm cho nước tiểu có tính kiềm hơn. Các nghiên cứu cho thấy rằng có độ pH trong nước tiểu cao hoặc nước tiểu có tính kiềm có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Một nghiên cứu khác trên 194.095 người cho thấy những người uống nước cam ít nhất 1 lần/ngày có nguy cơ phát triển sỏi thận thấp hơn 12%.

3. Giảm viêm, tăng miễn dịch

Tình trạng viêm nhiễm có thể tàn phá các cơ quan trong cơ thể tuy nhiên thêm nước cam vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cơ thể chống chọi với viêm nhiễm. Chuyên gia Manaker nói: "Việc uống nước cam giúp cải thiện tình trạng stress oxy hóa và chứng viêm".

Vitamin C trong nước cam cũng được biết đến với khả năng giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Frontiers in Immunology chỉ ra rằng việc uống nước cam thường xuyên có hiệu quả trong việc giảm viêm, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

4. Giảm mỡ máu

Uống nước cam hàng ngày có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol ‘xấu’ LDL trong máu và cải thiện tình trạng mỡ máu. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, Hoa Kỳ, những người tiêu thụ 236ml nước cam nguyên chất không đường trong khoảng thời gian 3 tuần có tỷ lệ cholesterol LDL trong máu giảm.

5. Ổn định huyết áp

Huyết áp ổn định giúp chúng ta phòng ngừa được các bệnh lý tim mạch hiệu quả. Bổ sung nước cam vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng có thể giúp ổn định huyết áp với những người bị huyết áp cao.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho biết, uống nước cam hàng ngày, liên tục trong hơn 12 tuần đã giúp những người tham gia nghiên cứu ổn định huyết áp hiệu quả.