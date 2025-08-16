Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

Bạn có từng nghĩ, đằng sau mùi hương “ngào ngạt” hay lời quảng cáo “trắng sáng vượt trội” có thể là những chiếc bẫy sức khỏe?

Một câu chuyện thực tế: ở chợ gần nhà, có người bán nước giặt “xả kho”, 10 nghìn hai chai lớn. Nghe rẻ tưởng lời, mua về giặt xong áo quần toàn mùi nhựa, con nít mặc một lần đã nổi mẩn đỏ cả tay. Sau mới biết, nhiều loại rẻ tiền chứa chất tẩy mạnh, thậm chí cả formaldehyde (formalin - chất cực độc) để chống mốc. Về lâu dài, chẳng khác nào mặc “độc tố” trên người.

Chưa dừng lại ở đó, loại nước giặt khiến áo trắng “sáng loá mắt” thường bị nghi ngờ có chất tẩy clo hoặc oxy mạnh. Giặt vài lần cổ áo đã mục rách, còn da thì bị bào mòn, dị ứng. Trẻ em với làn da mỏng manh càng dễ tổn thương hơn.

Một vấn đề khác là hương liệu tổng hợp. Nhiều loại thơm đến mức cả nhà nồng nặc mùi “hoa oải hương”, “nước hoa cao cấp”. Nhưng hương này phần lớn là hương hóa học, dễ kích thích đường hô hấp. Trẻ hít phải có thể hắt hơi, khó thở, dị ứng.

Lời khuyên của chuyên gia là khi mua nước giặt, hãy xem kỹ nhãn mác, đặc biệt là tiêu chuẩn QBT1224, đây là mã quy định sản phẩm đạt chuẩn. Nếu trên bao bì không có, tuyệt đối đừng ham rẻ mà mua.

Hãy nhớ rằng quần áo là thứ áp sát cơ thể mỗi ngày. Tiết kiệm được vài chục nghìn nhưng rước thêm bệnh vào người thì cái giá phải trả còn đắt gấp nhiều lần.

Nguồn và ảnh: Sohu