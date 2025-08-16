HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

Nguyệt Quang |

Nước giặt vốn là thứ tiếp xúc trực tiếp với quần áo, rồi lại chạm vào da chúng ta mỗi ngày. Nhưng nếu bạn đang dùng loại nước giặt này thì cần bỏ ngay.

Bạn có từng nghĩ, đằng sau mùi hương “ngào ngạt” hay lời quảng cáo “trắng sáng vượt trội” có thể là những chiếc bẫy sức khỏe?

Một câu chuyện thực tế: ở chợ gần nhà, có người bán nước giặt “xả kho”, 10 nghìn hai chai lớn. Nghe rẻ tưởng lời, mua về giặt xong áo quần toàn mùi nhựa, con nít mặc một lần đã nổi mẩn đỏ cả tay. Sau mới biết, nhiều loại rẻ tiền chứa chất tẩy mạnh, thậm chí cả formaldehyde (formalin - chất cực độc) để chống mốc. Về lâu dài, chẳng khác nào mặc “độc tố” trên người.

Chưa dừng lại ở đó, loại nước giặt khiến áo trắng “sáng loá mắt” thường bị nghi ngờ có chất tẩy clo hoặc oxy mạnh. Giặt vài lần cổ áo đã mục rách, còn da thì bị bào mòn, dị ứng. Trẻ em với làn da mỏng manh càng dễ tổn thương hơn.

Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!- Ảnh 1.

Một vấn đề khác là hương liệu tổng hợp. Nhiều loại thơm đến mức cả nhà nồng nặc mùi “hoa oải hương”, “nước hoa cao cấp”. Nhưng hương này phần lớn là hương hóa học, dễ kích thích đường hô hấp. Trẻ hít phải có thể hắt hơi, khó thở, dị ứng.

Lời khuyên của chuyên gia là khi mua nước giặt, hãy xem kỹ nhãn mác, đặc biệt là tiêu chuẩn QBT1224, đây là mã quy định sản phẩm đạt chuẩn. Nếu trên bao bì không có, tuyệt đối đừng ham rẻ mà mua.

Hãy nhớ rằng quần áo là thứ áp sát cơ thể mỗi ngày. Tiết kiệm được vài chục nghìn nhưng rước thêm bệnh vào người thì cái giá phải trả còn đắt gấp nhiều lần.

Nguồn và ảnh: Sohu

Muốn sống thọ và có trái tim khỏe, hãy áp dụng ngay bài tập thể dục này: Mỗi ngày chỉ cần 2 phút là đủ
Tags

nước giặt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại