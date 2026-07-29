Loài mèo kỳ lạ nhất thế giới, liên tục xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới

Chúng có màu sắc độc đáo nhờ một sự biến đổi chưa xác định trong mã gien.

Linh miêu đồng cỏ đen (Leptailurus serval) là một biến thể hắc tố bất thường của linh miêu đồng cỏ châu Phi, một loài mèo hoang cỡ trung có nguồn gốc từ châu Phi.

Những con linh miêu đồng cỏ thông thường vốn đã rất ấn tượng; chân dài như siêu mẫu, mình đốm như báo gấm, sở hữu chiếc cổ dài và đôi tai lớn vượt khổ.

Linh miêu đồng cỏ đen còn nâng vẻ thanh lịch này lên một tầm cao mới. Chúng có màu sắc độc đáo nhờ một sự biến đổi chưa xác định trong mã gien, ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào sản xuất sắc tố. Linh miêu đồng cỏ đen sở hữu bộ lông đen tuyền, đôi khi xuất hiện những vết đốm ẩn mờ như "bóng ma".

Ảnh: Getty

Các đặc điểm này tạo nên một dáng hình vô cùng nổi bật. Linh miêu đồng cỏ sở hữu đôi chân dài nhất so với kích thước cơ thể trong tất cả các loài mèo. Với chiều cao khoảng nửa mét (1,6ft), chúng có thể chạy với tốc độ 40 dặm một giờ (64km/h) và nhảy cao tới 3m (9,8ft).

Điều này rất hữu ích khi săn đuổi các loài động vật nhỏ, bò sát và lưỡng cư mà chúng ăn, đồng thời có thể cứu sống chúng khi giúp lẩn tránh các loài thú săn mồi như báo hoa mai, linh cẩu và chó hoang châu Phi.

Linh miêu đồng cỏ cũng có đôi tai lớn nhất so với kích thước đầu trong họ nhà mèo.

Nếu tai người được điều chỉnh theo tỷ lệ tương đương với linh miêu đồng cỏ, chúng sẽ to bằng những chiếc đĩa ăn – nhưng không hiệu quả bằng.

Tai của linh miêu đồng cỏ chứa 22 cơ, cho phép chúng xoay độc lập từng tai một góc 180 độ. Linh miêu đồng cỏ săn mồi trong những đồng cỏ cao nơi con mồi nhỏ của chúng gần như vô hình, vì vậy đôi tai như đài ra-đa giúp chúng xác định chính xác vị trí con mồi, ngay cả khi nó đang ở dưới lòng đất.

Kết hợp với đôi chân dài và khỏe ngoạn mục, những thích nghi này biến linh miêu đồng cỏ thành một trong những thợ săn thành công nhất trong thế giới mèo hoang. Trong khi sư tử và báo hoa mai chỉ trúng mánh khoảng một phần ba số lần săn, linh miêu đồng cỏ đạt tỷ lệ thành công lên tới hơn 50 phần trăm.

Theo truyền thống, linh miêu đồng cỏ đen thường được tìm thấy ở các khu vực rừng rậm rạp cao trên 2.000m (khoảng 6.600ft), chẳng hạn như dãy núi Aberdare ở Kenya hoặc vùng cao nguyên Ethiopia. Tại đây, bộ lông của chúng được cho là giúp ngụy trang tốt hơn, giúp loài mèo này hòa mình vào những bóng râm.

Ảnh: Getty

Thế rồi linh miêu đồng cỏ đen lại được phát hiện ở những đồng cỏ thuộc Hệ sinh thái Tsavo, khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Kenya.

Một cuộc khảo sát do Sheldrick Wildlife Trust và Wildlife Works thực hiện từ năm 2011 đến năm 2016 cho thấy 47% các lần nhìn thấy linh miêu đồng cỏ ở Tsavo là những cá thể bị hắc tố.

Đây là một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với những gì từng được ghi nhận ở các vùng rừng núi cao hơn, và nó đặt ra một câu hỏi: Tại sao lại có nhiều linh miêu đồng cỏ đen ở môi trường khô hạn, nhiều ánh sáng này đến vậy?

Không ai biết chắc chắn.

Một giả thuyết cho rằng màu sắc của chúng khiến linh miêu đồng cỏ hắc tố dễ được chú ý và ghi nhận hơn ở đây – do đó có thể là một sai số mẫu.

Một giả thuyết khác cho rằng các con số này phản ánh sự biến động ngẫu nhiên về tần số gien – tức là do sự ngẫu nhiên về mặt di truyền.

Và giả thuyết thứ ba cho rằng di truyền của loài mèo này mang lại cho chúng những đặc điểm không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng hạn như khả năng điều hòa nhiệt độ tốt hơn hoặc khả năng chống lại bệnh tật cao hơn, giúp những cá thể này có nhiều khả năng sống sót hơn và truyền gien hắc tố của chúng cho thế hệ tiếp theo.

Dù lý do là gì đi nữa, những con mèo này vẫn là một loài vật thu hút kỳ diệu và là một cảnh tượng tuyệt đẹp đáng để chiêm ngưỡng.

Nguồn: BBC