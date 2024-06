Loại lá mọi người để khô đốt như rác nhưng nhiều công dụng bất ngờ

Cây ổi là loại cây trồng khá nhiều ở Việt Nam, nhất là các vùng quê. Lá ổi nhiều khi rụng xuống vườn mọi người gom lại đốt như rác nhưng lá ổi từ lâu được phương pháp trị bệnh dân gian đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, với quan niệm rằng loại thức uống này sẽ giúp cải thiện sức khỏe.

Uống nước lá ổi khá an toàn cho sức khỏe. Trong lá ổi chứa nhiều vitamin C và khoáng chất nên nhiều người dùng để đun làm nước uống hàng ngày, giúp giảm thiểu đáng kể cholesterol xấu, có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế sự hình thành của các gốc tự do, giảm xơ vữa mạch máu và nguy cơ đột quỵ, tai biến…

Nước lá ổn còn có tác dụng giúp kiểm soát lượng đường trong máu, khá tốt đối với những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường vì nước lá ổn có khả năng hỗ trợ kiểm soát mức glucose trong cơ thể bằng cách ức chế hoạt động của enzyme alpha-glucosidase.

Trong lá ổn còn có thành phần chất có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn staphylococcus aureus, nguyên nhân gây tiêu chảy nên có thể giúp giảm bớt đau bụng, và phục hồi nhanh hơn khi bị tiêu chảy. Trong hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm, nước lá ổi được đánh giá là hết sức hữu ích, uống nước lá ổi giúp cơ thể kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, làm dịu tình trạng nôn và buồn nôn, cải thiện các cơn đau dạ dày, đại tràng. Bởi khi uống nước lá ổi giúp cơ thể kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa. Các các chất kháng khuẩn mạnh có trong nước lá ổi cũng sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây hại niêm mạc ruột cũng như ngăn chặn sự sinh sôi của các độc tố mà chúng tiết ra.

Nhiều người cũng sử dụng nước lá ổi như một biện pháp giảm cân tự nhiên và hiệu quả. Các hợp chất có trong lá ổi ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó giúp tăng cường việc đốt cháy chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ thừa.

Ngoài ra lá ổi tươi còn có công dụng chống viêm, nên có thể làm giảm đau răng, chữa bệnh về nướu, miệng lở loét do có các chất kháng khuẩn. Nhiều hãng sản xuất kem đánh răng đã sử dụng lá ổi như một thành phần trong kem đánh răng và làm mát miệng.