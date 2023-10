Loại hoa nhiều người Việt yêu thích, là “siêu thực phẩm” giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư

Chuối là loại cây quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Hầu hết mọi bộ phận của cây chuối đều có thể sử dụng được. Trong khi hoa, quả, thân chuối có thể dùng để làm thức ăn thì lá chuối được dùng để bọc thực phẩm hoặc để gói bánh, vỏ thân chuối dùng làm giấy.

Trong ẩm thực, quả chuối được sử dụng phổ biến hơn hoa chuối. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hoa chuối - thứ nguyên liệu cho các món đặc sản dân dã nhiều người yêu thích như gỏi, lẩu, xào - lại có cực nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Hoa chuối

10 lợi ích sức khỏe của hoa chuối

1. Cung cấp nhiều dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể

Hoa chuối (bắp chuối) được ví là “trái tim” của cây chuối. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g hoa chuối chưa nấu chín có 23 calo; 1,5g chất đạm; 4g carb; 5,35g chất xơ; 308mg natri và không có chất béo.

Hoa chuối cũng chứa các loại khoáng chất và vitamin khác như kali, canxi, đồng, phốt pho, sắt, magiê và vitamin E. Điều đặc biệt là dù chỉ có chứa một lượng nhỏ chất đạm nhưng hoa chuối lại bao gồm tất cả các axit amin thiết yếu. Axit amin là thành phần cấu tạo nên các protein khác nhau, đảm nhiệm nhiều vai trò và chức năng trong các hoạt động sống của cơ thể.

Ngoài ra, hoa chuối cũng chứa lượng đường ít hơn so với quả chuối hoặc các loại trái cây nhiệt đới khác.

2. Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những thành phần không thể thiếu mà chúng ta cần bổ sung hàng ngày để ngăn ngừa oxy hóa. Đây là hiện tượng xảy ra khi các gốc tự do tấn công và phá hủy các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể, dẫn tới nhiều loại bệnh tật như bệnh tim mạch, ung thư, lão hóa,...

Trong hoa chuối có nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và ngăn các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa có thể kể đến trong hoa chuối là quercetin, catechin, phenol, saponin, and tannin.

Ảnh minh họa: Nộm hoa chuối

3. Hạ đường huyết

Hoa chuối là thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết cực tốt đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ấn Độ, được đăng tải vào năm 2022 trên Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, cho thấy các chất chống oxy hóa quercetin và catechin trong hoa chuối có thể cản trở một loại enzyme hỗ trợ hấp thụ carbohydrate, cuối cùng giúp giảm lượng đường trong máu sau khi ăn.

Một nghiên cứu khác trên chuột cho thấy những con chuột ăn thêm bột hoa chuối trong bữa ăn sẽ có lượng đường và cholesterol trong máu thấp hơn so với nhóm đối chứng. Đồng thời, những con chuột ăn bột hoa chuối cũng có lượng men vi sinh trong ruột cao hơn.

4. Là “thuốc” chống trầm cảm tự nhiên

Hoa chuối có chứa nhiều magiê, một khoáng chất có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm mức độ căng thẳng.

5. Hỗ trợ điều trị một số vấn đề về tiêu hóa và phì đại tuyến tiền liệt

Hoa chuối là loại thực phẩm thân thiện với hệ tiêu hóa, do có chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan. Chính vì thế, tiêu thụ hoa chuối có thể giúp ngăn ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa đau bụng và đầy hơi do dư thừa axit, đồng thời tăng cảm giác no.

Bên cạnh lợi ích về đường tiêu hóa, trong y học cổ truyền, hoa chuối còn được dùng như một phương thuốc để điều trị các vấn đề về tiết niệu, đặc biệt là phì đại tuyến tiền liệt.

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh tiết niệu phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng như dòng nước tiểu yếu, bí tiểu và tiểu gấp. Trong một nghiên cứu trên động vật, đặc tính chống viêm của chiết xuất hoa chuối đã làm giảm kích thước của khối phì đại tuyến tiền liệt. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng axit citric, axit amin và các chất chống oxy hóa, bao gồm quercetin có trong hoa chuối giúp mang lại tác dụng này.

6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Ảnh minh họa: Cũng như quả chuối, hoa chuối cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe

Bằng chứng từ các nghiên cứu khoa học cho thấy tiêu thụ chất xơ có thể giúp cải thiện sức khỏe của hệ lợi khuẩn có trong đường tiêu hóa, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Hoa chuối rất giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan - “thức ăn” của hệ lợi khuẩn đường ruột.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm, đăng tải trên Bangladesh Journal of Pharmacology vào năm 2014, cho thấy các hóa chất thực vật trong hoa chuối có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

7. Điều hòa kinh nguyệt

Theo Ayurveda - hệ thống y học Hindu truyền thống của người Ấn Độ, ăn hoa chuối đã nấu chín với sữa chua có thể giúp tăng nồng độ progesterone trong cơ thể và ngăn ngừa việc chảy máu quá nhiều trong những ngày “đèn đỏ”. Hoa chuối cũng được cho là có tác dụng giảm thiểu các triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang.

8. Ngăn ngừa mất xương

Y học dân gian thường dùng hoa chuối để trị các triệu chứng khó chịu về xương khớp và nguy cơ mất xương.

Một nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy các chất chống oxy hóa quercetin và catechin giúp ngăn ngừa mất xương. Một nghiên cứu khác chứng minh quercetin có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, từ đó giúp bảo vệ xương.

Ngoài ra, hoa chuối cũng là nguồn cung cấp dồi dào kẽm, một khoáng chất cũng có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mất xương.

Ảnh minh họa: Một món ngon khác từ hoa chuối

9. Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Nhờ hàm lượng sắt dồi dào nên hoa chuối có thể giúp tăng nồng độ hemoglobin trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

10. Lợi sữa

Theo hệ thống y học Ayurveda, hoa chuối có tác dụng tăng nguồn sữa cho phụ nữ đang cho con bú.