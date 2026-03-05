Loại hạt được mệnh danh là "thịt bò thượng hạng" của giới thực vật, có tác dụng ổn định đường huyết, bảo vệ mạch máu, cả gia đình đều có thể thưởng thức!

Đậu gà, đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng ví như “thịt bò thượng hạng” của giới thực vật. Hàm lượng protein của đậu gà tiệm cận thịt bò, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ gánh nặng chuyển hóa thấp hơn. Đậu gà chứa ít chất béo hơn thịt đỏ, không có cholesterol và giàu chất xơ, vừa cung cấp đạm thực vật chất lượng vừa hạn chế dao động mỡ máu.

Xét về thành phần axit amin, thịt bò có điểm số cao hơn. Tuy nhiên, nếu kết hợp đậu gà với nguồn đạm khác như đậu nành theo tỷ lệ một trên một để làm sữa đậu, chất lượng protein có thể được cải thiện đáng kể, tiệm cận với đạm động vật.

Vì sao đậu gà được đánh giá cao?

Theo quan điểm Đông y, đậu gà có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh tỳ, vị và thận, có tác dụng bổ mà không gây khô, dưỡng mà không gây lạnh. Vào mùa xuân, khi dương khí tăng lên, gan khí dễ vượng và có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Việc bổ tỳ vị đúng cách được cho là giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi thời tiết.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, đậu gà có ba lợi ích nổi bật.

Thứ nhất là hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đậu gà giàu tinh bột kháng và tinh bột tiêu hóa chậm, giúp glucose đi vào máu từ từ, giảm áp lực tiết insulin. Một số nghiên cứu cho thấy bột đậu gà và các chiết xuất từ đậu gà có thể góp phần cải thiện chỉ số đường huyết nhờ chứa saponin và flavonoid, là những hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học.

Thứ hai là hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ mạch máu. Phần lớn chất béo trong đậu gà là axit béo không bão hòa, trong đó có axit linoleic, một axit béo không bão hòa đa thiết yếu giúp giảm cholesterol và triglyceride trong máu. Đậu gà còn chứa beta sitosterol, một phytosterol có thể hỗ trợ giảm cholesterol huyết thanh, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Với người trung niên và cao tuổi, đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Thứ ba là bổ sung dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch. Đậu gà cung cấp protein, chất xơ, vitamin nhóm B, sắt, magie và kẽm. Vào giai đoạn cơ thể cần phục hồi năng lượng hoặc thay đổi thời tiết, việc bổ sung nguồn đạm thực vật giàu vi chất có thể giúp nâng đỡ thể trạng.

Ăn đậu gà thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đậu gà có thể dùng thay thế một phần tinh bột trắng bằng cách nấu cùng gạo tẻ, kê hoặc các loại ngũ cốc khác để giảm tải đường huyết sau ăn. Có thể xay chung với đậu nành làm sữa thực vật để tăng hiệu quả hấp thu protein. Ngoài ra, đậu gà nấu chín có thể nghiền làm sốt hummus, trộn salad hoặc xay thành bột để bổ sung vào bánh, cháo.

Một món đơn giản là cháo đậu gà nấu cùng gạo tẻ, kê và củ mài. Đậu gà nên được ngâm trước khoảng 8 giờ cho mềm, sau đó ninh đến khi nhừ để dễ tiêu hóa.

Những ai cần thận trọng?

Dù có nhiều lợi ích, đậu gà không phù hợp với tất cả mọi người.

- Người có chức năng tiêu hóa kém nên ăn lượng nhỏ, khoảng dưới 20 gam mỗi lần và nấu thật mềm để tránh đầy bụng.

- Người dị ứng với các loại đậu như đậu nành hoặc đậu lăng có nguy cơ dị ứng chéo với đậu gà nên tránh sử dụng.

- Người đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc thuốc hạ mỡ máu cần lưu ý vì đậu gà có thể hỗ trợ làm giảm các chỉ số này. Việc dùng đồng thời với thuốc có thể làm tăng tác dụng, dẫn đến đường huyết hoặc mỡ máu xuống quá thấp, nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên.

Đậu gà không phải “thần dược”, nhưng là nguồn thực phẩm thực vật giàu dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn cân bằng. Khi được sử dụng đúng cách và kết hợp đa dạng thực phẩm, loại đậu này có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa, ổn định chuyển hóa và bảo vệ tim mạch cho cả gia đình.

