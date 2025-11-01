Loại đồ uống nam giới nên tránh xa kẻo tóc “rụng sạch”, hói đầu lúc nào không hay

Một bác sĩ đã khuyên nam giới đang bị rụng tóc nên ngừng uống một loại đồ uống phổ biến. Bác sĩ Neena Chandrasekaran, chuyên gia về hô hấp và chăm sóc tích cực tại Mỹ, đã chia sẻ trong một video TikTok lý do tại sao một số người nên hạn chế đồ uống có đường.

Bà giải thích rằng theo các nghiên cứu gần đây, nước ngọt có ga và nước tăng lực "có thể góp phần gây rụng tóc và lo âu ở nam giới". Nguyên nhân nằm ở lượng đường và các chất phụ gia trong những loại đồ uống này. Bác sĩ cho biết các thành phần này có thể "làm rối loạn cân bằng hormone trong cơ thể và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể".

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, bao gồm nước ngọt có ga và nước tăng lực, với nguy cơ cao hơn bị hói đầu ở những người đàn ông trẻ tuổi.

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có thể góp phần gây căng thẳng sinh học và gây viêm, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tóc.

Bác sĩ Chandrasekaran cũng phân tích mối liên hệ giữa các loại đồ uống có đường và tác động của chúng lên cơ thể, điều này tuy không phải là nguyên nhân trực tiếp nhưng có thể dẫn đến tóc mỏng và rụng.

Bà nói thêm: "Hàm lượng caffeine cao có thể làm tăng mức cortisol, hormone gây căng thẳng, trong khi lượng đường dư thừa có liên quan đến tuần hoàn kém và viêm, cả hai yếu tố này đều có thể làm yếu nang tóc và khiến tóc rụng nhiều hơn."

Mức cortisol cao – một tình trạng do căng thẳng quá mức gây ra – kết hợp với tình trạng viêm do đường và giảm lưu thông máu, tạo ra điều kiện khiến các nang tóc nhỏ bị suy yếu.

Khi các nang tóc bị tổn thương, điều này có thể trực tiếp dẫn đến tóc mỏng và rụng. Tuy nhiên, những tác động này không chỉ dừng lại ở da đầu; chúng còn có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể.

Bác sĩ Chandrasekaran lưu ý rằng mức cortisol và lượng đường cao khi kết hợp cùng nhau cũng có thể "làm trầm trọng thêm cảm giác lo âu và kích thích quá mức hệ thần kinh", điều này cũng góp phần gây rụng tóc.

Bà giải thích: "Tình trạng căng thẳng tăng cao cũng dẫn đến rụng tóc vì nó tạo ra nhiều phản ứng viêm hơn."

Cuối cùng, bà cảnh báo người xem: "Nếu bạn nhận thấy mình rụng tóc nhiều hơn và cảm thấy lo âu hơn, hãy ngừng sử dụng những sản phẩm này."