Loại củ quả màu đỏ là "thần dược" cho thận, giá "siêu hời", bán đầy chợ Việt

Củ dền (hay củ cải đường) chứa thành phần dinh dưỡng rất ấn tượng, ít calo nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất. Trên thực tế, củ dền chứa hầu hết các loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần.

Sau đây là giá trị dinh dưỡng của 1 lạng củ dền luộc:

Năng lượng: 44 calo

Chất đạm: 1,7 g

Chất béo: 0,2 g

Carb: 10 g

Chất xơ: 2 g

Ngoài ra, củ dền còn chứa folate, mangan, đồng, kali, ma giê, sắt, vitamin C và vitamin B6.

Củ dền đặc biệt giàu folate, một loại vitamin đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Folate còn đặc biệt cần thiết đối với sự phát triển và cao lớn của trẻ em.

Trong củ dền chứa mangan, đây là khoáng chất tham gia vào quá trình hình thành xương, chuyển hóa dinh dưỡng và quan trọng đối với chức năng não bộ. Ngoài ra, củ dền chứa nhiều đồng, khoáng chất quan trọng giúp cơ thể tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của củ dền đối với sức khỏe.

Giảm sự hình thành sỏi thận

Chứa betaine, một chất hoá học rất có lợi, nó có tính chất chống oxy hoá và làm tăng độ chua của nước tiểu. Nước ép củ dền có thể giúp làm sạch canxi phosphate và struvite tích tụ từ thận. Nó kích thích chức năng thận và giảm sự hình thành sỏi thận.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất giúp trung hòa gốc tự do có hại, ngăn ngừa sự oxy hóa của cơ thể. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chúng ta chống lại một số bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Củ dền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật có tác dụng phòng chống bệnh tật như các chất chống oxy hóa, vitamin và vi khoáng chất. Thực tế, củ dền là một nguồn tuyệt vời các loại thực phẩm dinh dưỡng nhất định được gọi là betalains có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những sắc tố này có thể giúp chúng ta chống lại một số loại ung thư và bệnh tật. Thêm vào đó, củ dền cũng chứa một lượng lutein và zeaxanthin – hai carotenoid có vai trò quan trọng trong sức khỏe của đôi mắt và làm giảm nguy cơ các bệnh như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Tốt cho người huyết áp cao

Theo các nhà khoa học, củ dền có công dụng hạ huyết áp đối với người huyết áp cao.

Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền có thể làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở người bệnh. Hiệu quả dường như lớn hơn đối với huyết áp tâm thu (áp lực khi tim co bóp). Củ dền ăn sống có thể mang lại tác dụng mạnh hơn so với ăn chín.

Theo một nghiên cứu, hàm lượng folate trong củ dền có thể hạ huyết áp ở người huyết áp cao. Vì vậy, hãy bổ sung những món ăn từ củ dền vào bữa ăn để có trái tim và chỉ số huyết áp khỏe mạnh.

Tác dụng chống viêm

Củ dền có chứa sắc tố betalain, một chất dinh dưỡng thực vật có đặc tính chống viêm. Trong các trường hợp bình thường, viêm có thể được xem là một phản ứng có lợi, giúp bảo vệ cơ thể trước chấn thương, nhiễm trùng và các mầm bệnh gây hại cho cơ thể. Thế nhưng, nếu phản ứng viêm kéo dài và không được giải quyết, tình trạng này có thể dẫn đến viêm mãn tính, một tình trạng có liên quan đến sự khởi phát và tiến triển của một số vấn đề sức khỏe như béo phì, bệnh gan, ung thư và bệnh tim.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một vấn đề lớn trên thế giới hiện nay. Theo một báo cáo được công bố Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ước tính gần 44% người Mỹ sẽ mắc một trong các bệnh tim mạch vào năm 2030.

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước ép củ dền là khả năng thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Củ dền là một nguồn giàu nitrat trong chế độ ăn uống. Nó hoạt động như một thuốc giãn mạch hỗ trợ việc cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp trong các trường hợp cần thiết. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy nước ép củ dền giúp hạ huyết áp tâm thu và tâm trương đáng kể ở những người tham gia sau 24 giờ. Một nghiên cứu khác vào năm 2017 cho thấy nước ép củ dền làm giảm mức LDL cholesterol xấu trên những người mắc chứng không kiểm soát được huyết áp.

Tác dụng bổ máu

100g củ dền đã cung cấp 0,8mg sắt, giúp kích thích sản sinh tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Ngoài ra, lượng đồng trong củ dền cũng hỗ trợ sản xuất thêm sắt cho cơ thể. Vì vậy, nhiều người thường hay nấu canh củ dền cũng là một cách để bổ sung sắt và điều trị bệnh thiếu máu.

Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa

Một cốc củ dền chứa 3,4 g chất xơ. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, củ dền là một trong những loại thực phẩm giàu chất xơ nhất. Nhờ đó, củ dền là "siêu thực phẩm" có lợi cho tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, viêm ruột và viêm ruột thừa.

Thực phẩm giàu chất xơ cũng hữu ích trong chế độ dinh dưỡng phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và ung thư ruột kết.

Ngăn ngừa ung thư

Một trong những tác dụng của củ dền được nhiều người đặc biệt quan tâm đó là tác dụng ngăn ngừa ung thư – căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và có thể gây tử vong bởi sự tăng trưởng không kiểm soát của các tế bào ung thư.

Củ dền có đặc tính chống ung thư do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine. Các chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Một nghiên cứu bằng ống nghiệm sử dụng các tế bào ở người cho thấy rằng chiết xuất củ dền có hàm lượng chất betalain cao, làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Hỗ trợ giảm cân

Củ dền nhiều chất xơ và chứa ít calo, đây chính là nguyên nhân khiến nó trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời nếu bạn muốn giảm cân.

Khi bạn ăn chất xơ, nó di chuyển rất chậm qua đường tiêu hóa khiến bạn luôn thấy no, hỗ trợ giảm cân rất tốt.