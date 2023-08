Loại củ màu tím chữa bệnh bách, kéo dài tuổi thọ cho người Nhật bán đầy chợ Việt Nam

Từ lâu khoai lang tím được các chuyên gia đánh giá là dược liệu quý trong các món ăn bình dân. Ở Nhật Bản có đảo Okinawa trồng rất nhiều loại khoai lang này. Hòn đảo được mệnh danh là đảo trường thọ khi người dân ở đây có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới, nhiều người sống qua 100 tuổi. Các nhà chuyên môn đánh giá cao chế độ ăn uống truyền thống trên đảo.

Theo bài viết trên Báo Dân trí, khoai lang tím là loại thực phẩm quen thuộc của những người sống trên đảo Okinawa, Nhật Bản, vốn là "quê nhà" của rất nhiều người cao tuổi khỏe mạnh. Theo thống kê, dù Okinawa có tỷ lệ người trên 100 tuổi rất cao so với mặt bằng chung, nhưng tỷ lệ người mắc chứng mất trí trên hòn đảo này thấp hơn so với phương tây đến 50%. Nhiều nhà khoa học cho rằng, khẩu phần ăn với tỷ lệ lớn khoai lang tím đóng vai trò quan trọng, trong việc giúp bộ não của những người già ở đây luôn minh mẫn.

Đặc biệt khoai lang tím nói riêng và nhiều loại rau-củ-quả có màu tím (hoặc màu đỏ thẫm) tự nhiên nói chung chứa một loại chất chống oxy hóa đặc biệt tên anthocyanin. Anthocyanin cũng chính là sắc tố giúp tạo ra màu sắc đặc trưng của nhóm thực vật này. Chất chống oxy hóa hoạt động với vai trò dọn dẹp triệt để các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa và bệnh tật.

Việc bổ sung chế độ ăn giàu calo với khoai lang tím làm giảm mức interleukin-6 (IL-6) - loại protein lân cận với viêm sưng mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm tăng ung thư đại tràng.

Những lợi ích tuyệt vời của khoai lang tím

Không khó để có thể hiểu tại sao khoai lang tím lại là thực phẩm được người dân ở đảo Onikawa ưa chuộng. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của khoai lang tím:

Rất bổ dưỡng

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Healthline cho biết, khoai lang tím là loại rau củ giàu tinh bột, cung cấp carbs, kali và vitamin C. Ngoài ra, chúng rất giàu các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm anthocyanins, mang lại cho chúng màu sắc rực rỡ.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng anthocyanins có thể giúp giảm huyết áp và viêm nhiễm, đồng thời bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tiểu đường loại 2.

Hơn nữa, khoai lang tím rất giàu vitamin C, giúp giữ cho các tế bào của bạn khỏe mạnh, tăng cường hấp thụ sắt và bảo vệ DNA của bạn khỏi bị hư hại.

Giàu chất chống oxy hóa

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.

Điều hòa huyết áp

Một trong những lợi ích của khoai lang tím chính là tác dụng hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa ấn tượng của chúng. Chất này có tác dụng tương tự như các loại thuốc hạ huyết áp thông thường được gọi là chất ức chế men chuyển.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Trong khoai lang tím có các tinh bột kháng, giúp tăng sự phát triển của Bifidobacteria - vi khuẩn lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.

Các vi khuẩn này trong đường ruột sẽ tạo ra các vitamin B, các axit béo lành mạnh, hỗ trợ sự phân hủy của carbs phức tạp và chất xơ. Từ đó sẽ giúp cho bạn có một đường ruột khỏe mạnh.

Chúng thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng ruột kích thích (IBS). Loại củ này cũng sản xuất axit béo lành mạnh và vitamin B.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã biết vì sao khoai lang tím rất được ưa chuộng tại Nhật rồi phải không.