Loại củ dân dã vào thu nên ăn nhiều, chứa kali gấp nhiều lần chuối, người trung niên và cao tuổi 2 ngày ăn 1 lần sẽ thấy chân tay khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn

Một câu chuyện nhỏ từ phòng khám của một bác sĩ gần đây khiến nhiều người suy ngẫm. Một phụ nữ ngoài 60 tuổi than phiền rằng từ khi sang thu, bà luôn cảm thấy mệt mỏi, đi vài bước đã hụt hơi, đêm lại khó ngủ. Sau khi thăm khám và hỏi kỹ, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mùa thu hanh khô, cần chú ý ăn thêm những thực phẩm vừa bổ, vừa giàu kali, chẳng hạn như củ khoai sọ”.

Thoạt nhìn củ khoai sọ xù xì, bám đầy đất, nhưng bên trong lại là lớp thịt bùi, dẻo, chứa lượng kali cao gấp nhiều lần chuối. Đây chính là “vị thuốc dân gian” cực kỳ hữu ích cho người trung niên và cao tuổi trong mùa thu, khi cơ thể dễ thiếu hụt khoáng chất.

4 công dụng “vàng” của khoai sọ

- Bổ sung kali, chân tay có lực, đi lại không hụt hơi: Trời chuyển mát khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, kali cũng dễ thất thoát qua mồ hôi và nước tiểu. Thiếu kali khiến cơ thể uể oải, leo vài bậc cầu thang đã thở dốc. Với 100g khoai sọ chứa tới 378mg kali, cao hơn nhiều so với chuối (256mg/100g), loại củ này giúp bù đắp hiệu quả tình trạng mất cân bằng khoáng chất, từ đó cải thiện sức bền và sức lực.

- Giúp tiêu hóa khỏe, ăn uống ngon miệng: Người xưa có câu “Thu bổ trước, dưỡng tỳ vị sau”. Khoai sọ có tính bình, vị ngọt, giúp kiện tỳ, ích vị, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Với người lớn tuổi hay ăn không ngon, bổ sung khoai sọ vào bữa cơm có thể cải thiện rõ rệt khẩu vị.

- Hỗ trợ giấc ngủ, tinh thần thư thái: Mùa hanh khô dễ gây mất ngủ, khó vào giấc. Trong khoai sọ có chứa tryptophan, chất tham gia sản sinh serotonin, được ví như “thuốc an thần tự nhiên”, giúp cơ thể dễ dàng thư giãn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Chống lão hóa, tốt cho da: Gió thu khiến da khô nẻ, dễ xuất hiện nếp nhăn. Protein nhầy cùng các nguyên tố vi lượng trong khoai sọ giúp cấp ẩm, tăng độ đàn hồi da. Người ăn thường xuyên sẽ thấy làn da mịn màng, tươi trẻ hơn, dù hiệu quả đến chậm nhưng bền vững hơn nhiều so với mỹ phẩm.

4 món ngon từ khoai sọ

- Khoai sọ hấp : Để nguyên vỏ hấp 10-15 phút, ăn bùi ngọt, chấm muối, đường hoặc mật ong đều ngon.

- Khoai sọ hầm sườn : Thịt sườn mềm, ngọt kết hợp khoai bùi béo, bổ dưỡng cho cả nhà.

- Chè khoai sọ : Nấu cùng đậu đỏ, hạt sen, thêm ít đường phèn, vừa thanh vừa ấm bụng.

- Bánh khoai sọ chiên : Lăn bột nếp, ép dẹt, chiên vàng giòn, ăn vặt hấp dẫn.

2 lưu ý quan trọng khi ăn khoai sọ

- Người có cơ địa dị ứng nên tránh, vì dễ gây ngứa, khó chịu.

- Bệnh nhân tiểu đường cần ăn có chừng mực. Khoai sọ giàu tinh bột, do đó nếu ăn khoai thì phải giảm lượng cơm để kiểm soát đường huyết.

Mùa thu, một bát khoai sọ nóng hổi chẳng khác nào “nạp năng lượng” cho cơ thể: bổ sung kali, dưỡng tỳ vị, giúp ngủ ngon, chống khô da. Với những lợi ích này, người trung niên và cao tuổi được khuyến nghị nên ăn khoảng 2 ngày một lần để duy trì sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Sohu