Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ

Tỏi từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp món ăn dậy mùi, tỏi còn được đánh giá cao nhờ nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe. Đáng chú ý, thói quen ăn một tép tỏi sống vào buổi sáng khi bụng còn trống được cho là mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Đối với người cần kiểm soát đường trong máu, tỏi sống có thể là lựa chọn hỗ trợ đáng cân nhắc. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong tỏi giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ cơ thể điều hòa glucose, từ đó góp phần ổn định đường huyết.

Bảo vệ tim mạch, kiểm soát cholesterol

Tỏi được xem là thực phẩm thân thiện với tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn tỏi sống có thể góp phần làm giảm huyết áp và cholesterol xấu trong máu. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi giúp mạch máu giãn nở, tăng lưu thông tuần hoàn, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khi duy trì thói quen sử dụng đều đặn.

Tăng sức đề kháng tự nhiên

Một trong những lợi ích nổi bật của tỏi sống là khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch. Trong tỏi có chứa allicin – hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Việc bổ sung tỏi thường xuyên có thể giúp cơ thể nâng cao khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ cảm cúm và nhiễm trùng, đặc biệt trong những giai đoạn giao mùa hoặc môi trường đông người.

Hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể

Tỏi sống còn được biết đến với khả năng thúc đẩy cơ chế giải độc tự nhiên. Loại gia vị này kích hoạt các enzyme ở gan – cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ độc tố và kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Nhờ đó, cơ thể có thể hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện sức sống và mức năng lượng hằng ngày.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Với hệ tiêu hóa, tỏi sống cũng mang lại nhiều lợi ích. Tỏi chứa các hợp chất tiền sinh học giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Bên cạnh đó, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của tỏi giúp ức chế vi khuẩn có hại, góp phần giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Giảm viêm, hạn chế bệnh mạn tính

Viêm kéo dài là yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý mạn tính. Nhờ đặc tính chống viêm, tỏi sống có thể giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể. Việc bổ sung tỏi thường xuyên được cho là có lợi với người gặp vấn đề như viêm khớp hoặc đau nhức kéo dài.

Chăm sóc làn da từ bên trong

Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, tỏi sống còn mang lại lợi ích cho làn da. Nhờ tính kháng khuẩn, kháng nấm và hàm lượng chất chống oxy hóa cao, tỏi có thể hỗ trợ cải thiện các vấn đề về da như mụn, nhiễm nấm và làm chậm quá trình lão hóa. Việc bổ sung tỏi hợp lý trong chế độ ăn có thể giúp làn da khỏe khoắn và tươi sáng hơn theo thời gian.

