Loại củ ăn sống giòn ngọt, mọng nước giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ trái tim

Nhìn bên ngoài, củ đậu có vỏ màu nâu giống như củ khoai tây nhưng lại có hình dáng giống củ cải. Thịt bên trong có màu trắng, có hương vị giòn, ngọt nhẹ và rất mọng nước, có thể được mô tả như sự kết hợp giữa táo, khoai tây và hạt dẻ nước. Một số người thậm chí còn mô tả nó có vị sữa, mặc dù nó chủ yếu được biết đến với kết cấu giòn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù củ đậu không có hình dáng mấy bắt mắt nhưng nó tốt cho bạn. Đây là những gì họ đã nói về lợi ích dinh dưỡng mà củ đậu mang lại.

Lợi ích sức khỏe của củ đậu

Củ đậu không chỉ là một loại thực phẩm bổ sung thêm độ giòn cần thiết cho các công thức nấu ăn yêu thích của bạn. Trên thực tế, cây họ đậu này có những lợi ích sức khỏe có thể tác động tích cực đến nhiều bộ phận của cơ thể. Dưới đây là một vài điểm nổi bật:

1. Củ đậu có nhiều chất xơ

Trong số tất cả các chất dinh dưỡng củ đậu cung cấp, chất xơ nằm ở vị trí hàng đầu. Người lớn thường cần từ 22 đến 34 gam chất xơ mỗi ngày. Một khẩu phần củ đậu tươi cung cấp hơn 6 gam chất xơ, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, có thể thay đổi lượng ăn vào, một khẩu phần củ đậu có thể chiếm tới 27% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn.

Lena Bakovic, một chuyên gia dinh dưỡng tại Hoa Kỳ, lưu ý rằng việc bổ sung đủ chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn, đặc biệt có lợi cho sức khỏe đường ruột và tim mạch. Cô nói: “Chất xơ góp phần giúp đường ruột hoạt động đều đặn và prebiotic trong củ đậu cũng giúp hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh”.

2. Cung cấp vitamin C tăng cường miễn dịch

Vitamin C là một phương thuốc hữu hiệu để chống lại cảm lạnh thông thường và các loại virus khác. Điều này là do nó là một chất chống oxy hóa được biết đến với việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Trái cây họ cam quýt và nước ép của chúng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, và củ đậu cũng vậy.

Bonnie Roney, một chuyên gia dinh dưỡng ở Florida (Hoa Kỳ), cho biết: "Một khẩu phần củ đậu cung cấp ít nhất 20% giá trị vitamin C hàng ngày (DV). Nó hỗ trợ chức năng miễn dịch, hỗ trợ chữa lành vết thương và thậm chí làm tăng khả năng hấp thu sắt".

Mặc dù củ đậu rất giàu vitamin C nhưng nó cũng chứa các chất chống oxy hóa khác, chẳng hạn như flavonoid. Như Roney chỉ ra, chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

3. Có thể hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hai trong số những yếu tố lớn nhất gây ra bệnh tim là cholesterol cao và huyết áp cao.

Roney chia sẻ, một cách để hỗ trợ sức khỏe tim mạch là ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như củ đậu. Cô giải thích: "Chất xơ có trong củ đậu có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL toàn phần và 'xấu'. Theo một đánh giá, củ đậu cũng đã được chứng minh là làm giảm huyết áp, trong khi chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch".

4. Hỗ trợ giảm cân và bổ sung nước cho cơ thể

Củ đậu có hương vị giòn dễ chịu khi bạn cắn vào, vì vậy nó thường được thưởng thức như một món ăn nhẹ. Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng tại Hoa Kỳ, lưu ý rằng nó là một món ăn nhẹ có hàm lượng calo thấp. Cô giải thích: "Củ đậu có lượng calo thấp và nhiều nước, nên nó trở thành một lựa chọn tốt cho những ai muốn kiểm soát cân nặng của mình. Một cốc củ đậu sống có ít hơn 50 calo".

Củ đậu cũng được cho là giúp cân bằng lượng đường trong máu. Trong một nghiên cứu trên động vật, nó đã ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và tăng cân quá mức ở những con chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều đường. Mặc dù các nghiên cứu trên người vẫn được chứng thực nhưng củ đậu có chỉ số đường huyết thấp nên được coi là phù hợp với những người mắc bệnh tiểu đường.

Củ đậu được tạo thành từ khoảng 90% nước. Syn cho biết: "Hàm lượng nước cao của nó khiến nó trở thành một món ăn nhẹ và thành phần dưỡng ẩm. Việc bổ sung nước cho cơ thể là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể và giúp duy trì các chức năng của cơ thể như điều chỉnh nhiệt độ và vận chuyển chất dinh dưỡng".

Lưu ý khi ăn củ đậu

Theo WebMD, chỉ có thịt của loại rau củ này mới an toàn để ăn. Vỏ, thân, lá và hạt của nó có độc. Một số người bị dị ứng với củ đậu có thể bị phản ứng da và ngứa ở cổ họng, vòm miệng và môi ngay sau khi ăn.

Nguồn và ảnh: Real Simple, WebMD