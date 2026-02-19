Loại cá rẻ tiền nhưng bổ dưỡng, đặc biệt hợp ăn vào mùa xuân: 2 cách chế biến kiện tỳ, khỏe dạ dày, sống thọ

Cá chép là thực phẩm theo mùa của mùa xuân. Hàm lượng protein cao nhưng chất béo thấp, giúp bổ sung đạm mà không dễ gây tăng cân. Cá còn giàu axit béo không bão hòa, axit amin, vitamin và khoáng chất.

Các nghiên cứu cho thấy, người trưởng thành ăn khoảng 60 gram cá mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 12% so với người không ăn cá. Đặc biệt, cá chứa nhiều EPA và DHA, hai axit béo omega 3 quan trọng cho sự phát triển thần kinh, thị lực, đồng thời giúp giảm cholesterol và phòng bệnh tim mạch, đột quỵ.

Hướng dẫn Dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn cá 2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 180 đến 200 gram, tương đương tổng 300 đến 500 gram mỗi tuần.

Theo quan điểm Đông y, mùa xuân là thời kỳ ẩm ướt, cơ thể dễ bị ngoại thấp xâm nhập, gây nặng nề, đầy bụng, tỳ vị suy yếu. Cá chép vị ngọt, tính bình, có tác dụng kiện tỳ ích khí, lợi thủy, rất phù hợp dùng trong tiết trời đầu năm.

Hai món từ cá chép nên thử trong mùa xuân

- Canh cá chép đậu đỏ: kiện tỳ, dưỡng vị, lợi tiểu, giảm phù

Cá chép giúp kiện tỳ, lợi thủy, bổ trung ích khí và bổ thận nhờ nguồn protein chất lượng cao. Đậu đỏ có tác dụng lợi thủy tiêu phù. Kết hợp hai nguyên liệu này thành món canh giúp cải thiện phù nề nhìn thấy được, đồng thời hỗ trợ người tỳ vị hư yếu, giúp cơ thể đào thải thấp ẩm tốt hơn.

Cách làm: Ngâm đậu đỏ với nước ấm 2 giờ. Cá chép khử mùi tanh bằng cách rút gân cá ở đuôi và mang. Thái lát cá, ướp muối và tinh bột. Đầu và xương cá chiên vàng, thêm gừng và nước sôi nấu 20 phút. Lọc bỏ bã, giữ nước dùng, cho đậu đỏ vào nấu tiếp 20 phút, nêm muối, tiêu, thêm cá và rau cải non nấu chín là dùng được.

Tùy thể trạng có thể gia giảm. Người đàm thấp có thể thêm vỏ quýt khô để lý khí, hỗ trợ tiêu hóa. Người khí huyết hư có thể thêm hoàng kỳ hoặc đảng sâm để bổ khí. Người dương hư, sợ lạnh có thể thêm quế hoặc gừng khô để ôn trung tán hàn.

- Cá chép nướng trần bì và kỷ tử: kích thích vị giác

Kỷ tử giúp bổ khí dưỡng âm, hỗ trợ gan thận. Trần bì làm mềm thịt cá và hỗ trợ tiêu hóa. Hoa tiêu thơm giúp tỉnh tỳ, cải thiện cảm giác chán ăn và giảm ẩm.

Cá ướp với nước tương, dầu hào, muối, tiêu đen và rượu nấu ăn trong 30 phút. Trần bì thái sợi, chuẩn bị thêm cần tây, cam, cà rốt. Cá áp chảo chín, sau đó phi thơm hoa tiêu, thêm sốt cà chua, kỷ tử, trần bì và rau củ xào chín, rưới lên cá.

Lưu ý khi ăn cá chép

Người dị ứng protein không nên ăn. Người tăng axit uric máu hoặc bệnh gout cần tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm soát khẩu phần. Người tỳ vị quá yếu không nên ăn quá nhiều.

Cá chép không phải “thần dược”, nhưng nếu ăn đúng thời điểm, đúng cách và kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, đây là thực phẩm vừa kinh tế vừa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa ẩm ướt của mùa xuân.

Nguồn và ảnh: Sohu