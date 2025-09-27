Loại cá quốc dân từng bị bỏ quên, giờ mới biết giàu canxi và DHA chẳng kém cá hồi

Nhìn qua có vẻ bình dân, nhưng ít ai ngờ cá hố lại là “vua dinh dưỡng” thực sự. Loại hải sản này giàu protein, ít mỡ, lại chứa lượng canxi và DHA cao bất ngờ, trở thành lựa chọn không thể bỏ qua để bồi bổ sức khỏe.

Ít xương, nhiều thịt - ăn dễ dàng

Cá hố có thân dài, dẹt, toàn thân ánh bạc, thịt trắng ngần và hầu như chỉ có một xương sống lớn, không lắt nhắt xương dăm. Vì vậy, trẻ em hay người già đều ăn được, không lo hóc xương.

Giàu protein, ít chất béo

Trong 100g cá hố có tới 17,6g đạm nhưng chỉ khoảng 4,2g chất béo - thấp hơn cả thịt nạc heo. Đây là nguồn thực phẩm lý tưởng cho người muốn giảm cân, giữ dáng hay tập luyện thể hình.

“Báu vật” cho xương khớp

Điểm gây bất ngờ nhất chính là hàm lượng canxi. Chỉ 100g cá hố đã chứa tới hơn 400mg canxi - gấp 4 lần so với sữa bò. Ăn một bữa cá hố, cơ thể đã được bổ sung hơn nửa nhu cầu canxi một ngày, rất tốt cho trẻ em đang lớn và người cao tuổi phòng loãng xương.

DHA không thua kém cá hồi

DHA, thường gọi là “vàng cho não bộ”, không chỉ có trong cá hồi đắt đỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại cá hố còn chứa lượng DHA cao ngang ngửa cá hồi, giúp trẻ phát triển trí não, người lớn bảo vệ tim mạch và trí nhớ.

Nhưng cần lưu ý

Cá hố có hàm lượng purin cao, không phù hợp với người bị gout hay tăng acid uric. Ngoài ra, nên hạn chế chiên ngập dầu vì dễ phá hủy chất béo tốt, thay vào đó, hấp hoặc kho mới giữ được trọn vẹn dinh dưỡng.

Cá hố tưởng chừng rẻ tiền, hóa ra lại là “kho dinh dưỡng” giá bình dân. Vừa bổ xương, tốt não, lại ít béo, dễ ăn, cá hố xứng đáng có mặt thường xuyên trên mâm cơm gia đình.

Nguồn và ảnh; QQ