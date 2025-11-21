Loại cá ngọt thịt, ít xương, được giáo sư Trung Quốc hết lời khen, tốt cho tim mạch: Việt Nam có sẵn

Loại cá được giáo sư Trung Quốc hết lời khen

Cá là thực phẩm bổ dưỡng, được các tổ chức y tế và chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe. Trên thị trường có vô vàn loại cá khác nhau, mang đến hàng loạt dưỡng chất và lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, tại Việt Nam có một loại cá thơm ngon, ít xương và giúp tăng cường sức khỏe tim mạch hiệu quả, đó là cá trắm cỏ.

Thịt cá trắm cỏ có màu trắng, ngọt, chắc, ít xương và chủ yếu là xương dăm to, nên rất được ưa chuộng trong các bữa ăn gia đình Việt.

Không chỉ được ưa thích tại Việt Nam, cá trắm cỏ được chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao.

Chia sẻ tại “Diễn đàn Thực phẩm và Sức khỏe” ở Quảng Châu, Trung Quốc, giáo sư Chung Nam Sơn, Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc đã tiết lộ cá trắm cỏ là một trong những thực phẩm mà ông đặc biệt yêu thích và thường xuyên sử dụng để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, trang tin QQ News cung cấp thông tin.

Giáo sư Chung Nam Sơn cho biết: “Tôi thường ăn cá trắm cỏ hấp. Cá trắm cỏ chứa ít mỡ, thịt cá chắc và có vị ngọt, chỉ cần hấp đơn giản cũng đã rất ngon”.

Vị chuyên gia cũng dành nhiều lời khen cho cá trắm cỏ do loại cá này chứa hàm lượng protein vượt trội, cùng các dưỡng chất có lợi như axit béo omega-3, vitamin A, canxi, phốt pho, magiê,... Các dưỡng chất này có thể đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

Cá trắm cỏ được chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao. (Ảnh minh họa)

Lợi ích của cá trắm cỏ

- Bổ sung nguồn protein chất lượng cao: Cá trắm cỏ giàu protein, cung cấp các axit amin thiết yếu giúp duy trì khối lượng cơ và giúp phục hồi thể lực. Với người trưởng thành, ăn cá trắm cỏ vài bữa một tuần đã có thể đáp ứng lượng protein cần thiết một cách lành mạnh hơn so với thịt đỏ.

- Tốt cho tim mạch: Hàm lượng omega-3 trong cá trắm cỏ có thể giúp tăng lượng cholesterol “tốt” HDL và giảm nồng độ cholesterol “xấu” LDL dư thừa tích tụ trong động mạch. Điều này giúp hạn chế nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch bao gồm đau tim, đột quỵ.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Với hàm lượng protein, khoáng chất và axit amin phong phú, cá trắm cỏ có thể giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện các chức năng trong cơ thể. Ăn cá trắm cỏ đặc biệt có lợi cho những người có sức khỏe yếu hoặc những người mắc bệnh đang trong quá trình phục hồi.

Cá trắm cỏ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

- Giúp xương chắc khỏe: Cá trắm chứa lượng canxi và phốt-pho dồi dào. Hai khoáng chất quan trọng này giúp xương luôn chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương, đặc biệt tốt cho người cao tuổi.

- Làm chậm quá trình lão hóa, đẹp da: Các hợp chất chống oxy hóa trong cá trắm cỏ kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp da săn chắc, mịn màng đồng thời giảm thiểu hình thành nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da.

- Cải thiện giấc ngủ: Hàm lượng magiê tự nhiên trong thịt cá trắm cỏ có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và giúp giấc ngủ sâu hơn. Theo các chuyên gia, ăn cá trắm cỏ 1-2 bữa/tuần có thể mang lại lợi ích cho những người thường xuyên căng thẳng hoặc bị mất ngủ.

Cá trắm cỏ tại Việt Nam

Cá trắm cỏ là loại cá quen thuộc ở Việt Nam. Theo thông tin tổng hợp trên báo Dân Việt và các báo địa phương, cá trắm cỏ được nuôi nhiều ở các tỉnh như Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Giang (cũ), Bình Phước (cũ),...

Cá trắm cỏ được nuôi nhiều tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Người Việt thường chế biến cá trắm cỏ thành nhiều món ăn khác nhau bao gồm: cá trắm cỏ kho, lẩu cá trắm cỏ, cá trắm cỏ hấp bia, cá trắm cỏ nướng,... Các món ăn từ cá trắm cỏ không chỉ thơm ngon mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Do đó, khi đi chợ, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua loại cá này.