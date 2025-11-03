Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanh

Cá vược chính là "kho báu" trên bàn ăn vì ít xương, thịt mềm, không hề khô, ăn vừa béo lại ngọt. Hơn nữa, cá vược còn chứa nhiều protein hơn cả trứng, lại giàu canxi và DHA. Nó rất tốt để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em; thậm chí với món cá vược, chúng ta không cần phải "ép" mà trẻ cũng rất tự nguyên ăn ngon miệng! Cá vược cũng rất giàu omega-3, vitamin (A, D, E, B12) và khoáng chất (canxi, sắt, magie, kẽm, selen). Chính bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào này mà cá vược mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch, phát triển cơ bắp, hệ xương, đồng thời tốt cho mắt cũng như não bộ và tăng cường miễn dịch. Hiện tại đang là mùa cá vược (hay còn gọi là cá chẽm), đặc biệt là cá vược biển vào mùa cao điểm cho thịt ngon nhất. Chúng được bán nhiều tại các chợ và siêu thị hải sản với giá rẻ, tươi ngon. Do đó chúng ta hãy thường xuyên bổ sung vào thực đơn gia đình nhé!

Có vô số cách chế biến cá vược. Dù hấp, om, áp chảo hay nướng, cá vược vẫn ngon tuyệt. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 4 cách chế biến cá vược cực ngon. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

1. Cá vược hấp

Cá vược hấp là món ăn kinh điển hầu như không bao giờ chán và lại cực kỳ dễ làm. Ngay cả những người mới vào bếp cũng có thể nấu được, và tôi đảm thành công.

Nguyên liệu: 1 con cá vược, một cây hành lá, vài lát gừng, 2-4 quả ớt đỏ nhỏ, nửa thìa muối, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 2 canh thìa nước tương cá hấp, vài lát chanh.

Cách làm món cá hấp

Bước 1: Đầu tiên bạn thái hành lá thành sợi mỏng, gừng cũng thái thành dạng sợi mỏng. Ớt thái khoanh tròn, để riêng. Cá vược làm sạch kỹ lưỡng, đánh sạch vảy, lấy nội tạng ra, rửa sạch cả trong lẫn ngoài. Sau khi rửa sạch, cắt bỏ đầu cá trước, rồi rạch vài đường đều đặn dọc sống lưng cá. Không nên rạch quá sâu mà hãy rạch những đường nhỏ vừa phải.

Bước 2: Sau đó, xếp cá ra đĩa. Sau đó, thêm rượu nấu ăn và muối vào, dùng tay xoa đều sao cho từng miếng cá được phủ đều gia vị. Rắc hành lá và gừng lên trên, ướp trong nửa giờ để cá thấm đều gia vị. Khi hết thời gian, đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi hấp, đun sôi. Sau đó đặt đĩa cá vược lên xửng rồi đậy nắp lại. Đun sôi trên lửa lớn, hấp khoảng 10-13 phút.

Bước 3: Sau khi hết thời gian, nhanh chóng mở nắp ra và đổ hết phần nước hấp đọng trong đĩa đi. Đừng giữ lại nước dùng này vì nó có mùi tanh nhẹ. Tiếp theo, xếp ớt thái khoanh nhỏ lên cá, như thể đặt "những bông hoa nhỏ màu đỏ", rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Sau đó, rưới nước tương cá hấp đã ngâm chanh vào, đây là chìa khóa để tăng hương vị cho món ăn. Bạn hãy đun một chút dầu nóng, rưới đều lên cá hấp, mùi thơm sẽ ngay lập tức lan tỏa.

Thành phẩm món cá vược hấp

Hãy thử món cá chẽm hấp này xem, thịt cá mềm như đậu phụ non, hoàn toàn không có vị tanh. Bên cạnh đó món ăn còn có vị chanh thoang thoảng, tạo nên hương vị vô cùng sảng khoái cho vị giác của bạn.

2. Cá vược nướng

Món ăn này cực kỳ dễ làm, có hương vị vừa tươi mát lại có chút cay nồng và đậm đà. Nếu bạn thích cá, chắc chắn bạn phải học cách làm món này!

Nguyên liệu: 1 con cá vược, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, bột ớt, một lượng vừa đủ hành lá, gừng, lượng tỏi phù hợp và 2 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món cá vược nướng

Bước 1: Dùng dao rạch theo dọc sống lưng cá vược, sau đó cẩn thận làm sạch nội tạng và các bộ phận khác của cá. Rửa sạch cá và dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc bát lớn, đổ ớt bột vào, thêm tỏi băm, sau đó thêm 2 thìa canh nước tương nhạt và 2 thìa canh dầu hào. Sau đó dùng thìa khuấy đều để được phần nước sốt.

Bước 2: Sau đó bạn cho cá vược vào một chiếc đĩa lớn, đổ 2 thìa canh rượu nấu ăn vào, thêm vài lát gừng và vài nhánh hành lá. Việc này nhằm khử mùi tanh. Sau đó, dùng cọ phết đều nước sốt đã chuẩn bị lên cá, cả trong lẫn ngoài, sao cho toàn bộ cá được phủ đều nước sốt. Sau khi đã quét, để cá ướp trong khoảng 1 giờ.

Bước 3: Sau khi ướp xong, bạn làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C. Khi lò nướng đã nóng, đặt cá vược đã ướp vào khay nướng rồi để ở rãnh giữa của lò nướng, đóng cửa lò và nướng trong khoảng 20 phút. Sau khi hết thời gian, mở lò và lấy ra. Một con cá vược nướng vàng ươm, thơm phức đã sẵn sàng.

Thành phẩm món cá vược nướng

Món cá vược nướng vàng ươm trông cực kỳ hấp dẫn, kết cấu vô cùng mềm mại với thịt dày và ít xương. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được hương vị mềm mại, ngọt thơm đậm đà rất đưa vị.

3. Cá vược nướng rau củ

Món cá nướng này được chế biến cầu kỳ hơn một chút; chỉ cần một đĩa cá lớn trên bàn là đủ để kích thích vị giác và khiến bạn muốn thưởng thức ngay lập tức!

Nguyên liệu: 1 con cá vược, vài cây cải thìa non, 1/2 cây rau cải thảo, 1 củ sen, 1 củ khoai tây, 1 bắp ngô, 3-5 cây nấm hương, 1/2 gói nấm kim châm, 1 thìa canh bột thì là, và một ít thịt bò viên, xúc xích..., 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh nước tương đen, 2 thìa canh dầu ăn, một chút muối, 1 thìa canh ớt bột, một chút bột tiêu và đường, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước dùng lẩu đóng gói.

Cách làm món cá vược nướng rau củ

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch cá rồi rạch dọc theo xương cá (không rạch quá sâu). Sau đó, rạch vài đường trên thân cá. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc âu to, cho vào rượu nấu ăn, nước tương, bột thì là, bột ớt, nước tương đen, dầu ăn, và rắc một ít muối, đường và bột tiêu, trộn đều. Sau đó cho cá vào, trộn đều nước sốt rồi ướp trong nửa tiếng. Trong lúc chờ ướp cá hãy làm nóng lò nướng. Sau khi cá đã ướp xong, đặt cá vào khay rồi để ở rãnh dưới của lò nướng; nướng ở 180 độ C trong 20 phút.

Bước 2: Trong khi nướng cá, hãy chuẩn bị các món ăn kèm. Rửa sạch tất cả các loại nguyên liệu rau củ ăn kèm. Cho nước vào nồi và đun sôi. Thêm chút muối và dầu ăn, sau đó cho cácloại rau củ đã sơ chế vào chần trong vài phút. Sau đó vớt ra, để ráo nước. Thái nhỏ hành lá, gừng, tỏi.

Bước 3: Đun nóng một chút dầu ăn trong nồi, phi thơm hành lá, gừng, tỏi và ớt. Sau đó cho 1 thìa canh nước tương đen và 1 thìa nước dùng lẩu vào, đảo đều cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Sau đó cho 1 thìa canh dầu hào và 1 thìa canh nước tương vào, đảo đều. Tiếp đó, cho 2 bát nước vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, cho các loại rau củ quả đã chần vào, đun khoảng 1 phút rồi chuyển sang khay nướng cùng cá. Tiếp đó cho vào lò nướng ở 180 độ C trong 15 phút là hoàn thành.

Thành phẩm món cá vược nướng rau củ

Cá vược nướng rau củ tuy hơi cầu kỳ nhưng khi lấy món ăn ra khỏi lò, màu sắc cùng hương thơm của món ăn khiến bạn phải thốt lên: ôi chao thật là xuất sắc. Món cá với phần thịt ngọt mềm, đậm đà ăn cùng rau củ thấm nước sốt cực ngon.

4. Cá vược kho cay

Cách làm món ăn này thực ra khá đơn giản, chỉ cần bạn lưu ý trong thao tác chiên và nêm gia vị trong khi kho cá sẽ làm cho món cá trở nên thơm ngon tuyệt vời!

Nguyên liệu: 1 con cá vược, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, bột ớt, 1 cây tỏi lá, 1 thìa canh nước tương, lượng nước tương đen vừa phải, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh rượu gạo nếp, một chút muối, dầu ăn, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món cá vược kho cay

Bước 1: Đầu tiên, làm sạch cá vược. Cho cá đã làm sạch vào một bát lớn, rắc một chút muối, đổ một ít rượu nấu ăn vào, thêm hành lá và gừng, xoa đều cho thấm gia vị, ướp trong 15 phút. Trong lúc ướp cá, chúng ta có thể chuẩn bị các nguyên liệu khác. Thái nhỏ hành lá, gừng và tỏi, bẻ nhỏ ớt khô, tỏi lá thái nhỏ.

Bước 2: Làm nóng chảo, đổ dầu ăn vào và đợi cho đến khi dầu bốc khói nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng cho cá vào chiên. Khi một mặt cá đã vàng nâu, cẩn thận lật cá bằng xẻng nấu ăn kim loại và chiên mặt còn lại cho đến khi vàng nâu. Sau khi chiên xong, đẩy cá sang một bên chảo. Cho gừng tỏi vào chỗ trống trong chảo, đảo nhanh tay đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, dầu hào và một ít nước vào chảo. Rắc chút muối, cuối cùng đừng quên cho một thìa rượu gạo vào. Đậy vung và ninh nhỏ lửa trong 8 phút. Trong 8 phút này, lật cá giữa chừng để cả hai mặt đều thấm đều nước dùng.

Bước 3: Khi gần hết thời gian, mở nắp, cho tỏi lá và tinh chất cốt gà vào, đun nhỏ lửa thêm 30 giây. Bước này để hương thơm của tỏi lá thấm vào nước dùng, nâng tầm hương vị của món ăn lên một tầm cao mới.

Thành phẩm món cá vược kho cay

Vậy là món cá vược kho cay thơm ngon đã hoàn thành! Dọn ra đĩa, nhìn nước dùng đỏ rực, da cá vàng ươm, tỏi lá xanh mướt, cùng mùi thơm cay nồng nàn đã đủ kích thích vị giác ngay cả khi chưa ăn miếng nào.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với các món ăn ngon từ cá vược!