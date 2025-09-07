Loại cá được ví như "ông hoàng", thấy nhiều ở nhà hàng cao cấp: Ít xương, thịt ngọt mềm, dễ nấu

Bên cạnh các loại thịt hay rau xanh, cá được đánh giá là nguồn dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình. Có nhiều loài cá không chỉ chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao, được ví von với nhiều biệt danh thú vị.

Sau đây là một ví dụ như thế - cá vược. Nói đến những loại cá được giới ẩm thực phương Tây và cả Á Đông ưa chuộng, cá vược luôn nằm trong nhóm đầu bảng. Loài cá được mệnh danh là “ông hoàng cá trắng”, không chỉ hấp dẫn nhờ hương vị ngọt thanh, ít xương, mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng USDA (Mỹ), trong 100g thịt cá vược nấu chín chứa khoảng 97 kcal, 19g protein, chỉ 2g chất béo, đồng thời giàu vitamin B12, niacin, cùng các khoáng chất thiết yếu như selen, phốt pho, magiê. Đây là lý do cá vược thường xuất hiện trong thực đơn của những người ăn kiêng hoặc tập luyện thể thao.

Chất lượng cá vược so với nhiều loại cá khác

Điểm đặc biệt, cá vược chứa lượng acid béo omega-3 đáng kể, dù không cao bằng cá hồi nhưng lại vượt trội so với nhiều loại cá nước ngọt. Theo Healthline, omega-3 giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và não bộ. So với cá hồi – “nữ hoàng cá béo” – cá vược có lợi thế là ít calo, thích hợp cho người muốn duy trì cân nặng mà vẫn đảm bảo nguồn đạm chất lượng cao.

Nếu so với cá tuyết (cod) – loài cá trắng nổi tiếng ở châu Âu, giá trị dinh dưỡng của cá vược không hề kém cạnh. Trong khi cá tuyết có ưu điểm ít chất béo, thì cá vược được đánh giá cao hơn ở độ ngọt và mềm mại của thớ thịt. So với cá trắm hay cá chép – những loài cá quen thuộc ở Việt Nam – cá vược ít xương dăm hơn, thịt săn chắc hơn và gần như không có mùi tanh, tạo lợi thế lớn trong chế biến món ăn.

Ảnh minh họa

Chính nhờ sự cân bằng này, nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi cá vược là “lựa chọn an toàn” giữa cá béo và cá trắng, vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.

Thịt cá vược – ngọt thanh, dễ nấu, giá trị cao trong ẩm thực Việt và thế giới

Cá vược nổi bật với thớ thịt trắng, mềm nhưng chắc, vị ngọt thanh tự nhiên và đặc biệt rất ít xương. Chính ưu điểm này giúp loài cá trở thành nguyên liệu quen thuộc trong các nhà hàng cao cấp trên thế giới.

Tại châu Âu, cá vược thường được chế biến đơn giản để giữ trọn vị tươi ngọt – như nướng than, áp chảo cùng thảo mộc Địa Trung Hải, hoặc hấp kèm rượu vang trắng. Ở Nhật Bản, cá vược (suzuki) là biểu tượng của mùa hè, được dùng làm sashimi hoặc sushi, nhấn mạnh độ trong veo và vị ngọt của thớ thịt.

Ở Việt Nam, cá vược (còn gọi là cá chẽm) được nuôi và đánh bắt nhiều tại Quảng Ninh, Hải Phòng, miền Trung và miền Tây Nam Bộ. Nhờ khả năng thích nghi ở cả môi trường nước mặn, lợ và ngọt, cá vược trở thành loài thủy sản giá trị kinh tế cao. Trong ẩm thực Việt, cá vược thường được chế biến theo nhiều cách: nấu canh chua, hấp xì dầu, nướng giấy bạc hay kho tộ. Điểm chung là dù làm món nào, thịt cá vẫn giữ được độ ngọt và mùi thơm dễ chịu.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Về giá thành, cá vược được xếp vào nhóm trung – cao cấp. Tại Việt Nam, cá vược nuôi có giá khoảng 120.000 – 200.000 đồng/kg, trong khi cá vược tự nhiên có thể lên tới 250.000 – 400.000 đồng/kg.

So sánh với một số loài cá khác như cá chép, cá trắm phổ biến chỉ từ 60.000 – 100.000 đồng/kg; cá hồi nhập khẩu thường 300.000 – 450.000 đồng/kg; cá tuyết đắt hơn nhiều, khoảng 500.000 – 800.000 đồng/kg; còn cá mú dao động từ 250.000 – 600.000 đồng/kg.

Như vậy, cá vược có mức giá “dễ chịu” hơn cá hồi và cá tuyết, nhưng lại được đánh giá cao về chất lượng thịt, xứng đáng xuất hiện trong cả bữa cơm gia đình và những bữa tiệc sang trọng.

Ảnh minh họa

Với hương vị thanh ngọt, ít xương, giàu protein và omega-3, cá vược xứng đáng với danh xưng “ông hoàng cá trắng”. Không chỉ góp mặt trong ẩm thực cao cấp của châu Âu và Nhật Bản, loài cá này còn trở thành lựa chọn quen thuộc trên mâm cơm Việt. Giá thành hợp lý so với nhiều loại cá nhập khẩu đắt đỏ càng khiến cá vược thêm phần hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng.

Không chỉ được ưa chuộng trong các nhà hàng cao cấp, cá vược còn rất dễ chế biến trong bữa cơm gia đình. Người dùng có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau: Hấp giữ vị nguyên bản, nướng thơm lừng, kho đậm đà, chiên giòn hay nấu canh chua thanh mát. Dưới đây là 3 công thức món ngon đơn giản mà bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà.

1. Cá vược hấp xì dầu kiểu Hong Kong

2. Cá vược nướng giấy bạc

3. Canh chua cá vược kiểu Nam Bộ