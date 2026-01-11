Lò vi sóng sạch bong sáng bóng khi được vệ sinh bằng thứ này: Vừa tự nhiên lại thơm tuyệt vời

Năm mới mở ra thời điểm để làm mới cuộc sống, và đây là lúc hoàn hảo để bắt tay vào những công việc dọn dẹp mà bạn có thể đã bỏ bê hoặc bỏ sót. Đã đến lúc chú ý đến những thiết bị gia dụng đã phải làm việc cật lực suốt một năm qua và khiến chúng sáng bóng trở lại.

Người yêu thích việc dọn dẹp và là nhà sáng tạo TikTok Lily, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Clean with Lily, cho rằng bạn không cần đến những chất tẩy rửa “cầu kỳ” hay hóa học để làm sạch thiết bị gia dụng, mà thay vào đó nên chọn một biện pháp tự nhiên. Tất cả những gì bạn cần là một món đồ mà rất có thể bạn đã có sẵn trong tủ lạnh. Lily nói: “Đây là cách tôi thích làm sạch lò vi sóng của mình chỉ với một sản phẩm duy nhất, vừa tự nhiên lại còn khiến lò vi sóng có mùi thơm tuyệt vời.”

Cách làm sạch lò vi sóng

Vũ khí bí mật của Lily để khiến lò vi sóng sáng bóng trở lại là chanh. Cô nói: “Nếu bạn chưa từng thử dùng chanh trong lò vi sóng để làm sạch, thì hãy chắc chắn thử ngay sau khi xem video này. Nó thực sự là một bước ngoặt.”

Tất cả những gì bạn cần làm là cắt đôi quả chanh và đặt vào một chiếc bát chịu nhiệt với đủ nước để miếng chanh có thể nổi. Đặt bát vào lò vi sóng trong khoảng ba phút.

Đặt bát nước chanh vào lò vi sóng trong khoảng ba phút, bạn sẽ bất ngờ với kết quả nhận được.

Hơi nước có mùi chanh sẽ giúp phá vỡ các vết dầu mỡ. Cuối cùng, hãy dùng một chiếc khăn sợi nhỏ (microfibre) để lau sạch phần dầu mỡ và cặn bẩn còn sót lại.

Lily tiếp tục: “Điều tuyệt nhất là bạn có thể cho chanh vào thùng rác sau đó và thùng rác của bạn cũng sẽ có mùi thơm dễ chịu. Với tôi thì đây là một công đôi việc.”

Nước cốt chanh hoạt động như một chất tẩy rửa và khử mùi tự nhiên, giúp phá vỡ dầu mỡ và loại bỏ mùi hôi nhờ hàm lượng axit citric. Axit citric hoạt động như một chất tẩy dầu mỡ và khử trùng, giúp làm tan dầu mỡ và cặn bẩn, từ đó khiến việc lau chùi trở nên dễ dàng hơn.

Mùi hương chanh cũng có thể giúp loại bỏ những mùi không mong muốn, để lại mùi cam chanh tươi mát trong lò vi sóng.

Noah Pinsonnault, thuộc Phòng thí nghiệm Chăm sóc & Vệ sinh Gia đình của Viện Good Housekeeping, cho biết: “Nó làm ẩm bên trong lò vi sóng, giúp làm mềm những mảng thức ăn bị bám chặt. Hương thơm từ chanh cũng có thể giúp che lấp hoặc loại bỏ những mùi hôi đang tồn tại.”

Nếu bạn không muốn dùng quả chanh, một lựa chọn thay thế là tinh dầu chanh. Doug Rogers, chủ tịch của Mr Appliance, chia sẻ với NBC News: “Thêm 15 giọt tinh dầu chanh vào một bát nước, sau đó quay ở mức cao trong năm đến mười phút, để hơi nước ngưng tụ trên các vách và trần bên trong thiết bị của bạn.”

Nếu bạn nhận thấy các vết bẩn trong lò vi sóng quá cứng đầu, bạn có thể dùng chanh kết hợp với giấm trắng. Giấm trắng cũng hoạt động như một chất khử mùi tự nhiên để che đi mùi khó chịu, đồng thời giúp làm lỏng các mảng thức ăn đã khô và bám chặt.

Nếu bạn sử dụng giấm trắng để làm sạch, hãy tránh dùng nó trên các bề mặt đá và gốm.