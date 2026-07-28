‘Lò vi sóng bay’ Morfius: Một đòn diệt 50 UAV bầy đàn

Morfius X-Rotor là một UAV đánh chặn được trang bị một module tạo ra bức xạ vi sóng năng lượng cao để tiêu diệt tới 50 UAV trong một lần bay.

Morfius X-Rotor là một máy bay không người lái có thể tái sử dụng do hãng Lockheed Martin của Mỹ phát triển.

Nó có khả năng phá hủy hệ thống điện tử của máy bay không người lái đối phương và có thể chống lại hiệu quả đối với chiến thuật tấn công dạng bầy đàn UAV.

Loại máy bay không người lái có thể tái sử dụng này lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough, khai mạc ngày 20/7 vừa qua.

Máy bay không người lái phòng không này được thiết kế theo sơ đồ cánh hình chữ X cổ điển, nhưng tính năng chính của nó là phương tiện để tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương.

Morfius X-Rotor đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, trong đó khả năng bay và khả năng phá hủy mục tiêu đã được kiểm tra.

Lockheed Martin cũng tuyên bố họ đang đẩy nhanh quá trình chế tạo nguyên mẫu và giai đoạn thử nghiệm mới dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thời gian chính xác hoàn thành thử nghiệm và sẵn sàng đưa Morfius X-Rotor vào sản xuất hàng loạt vẫn chưa được Lockheed Martin công bố.

Trong khi tên lửa phòng không và các máy bay không người lái đánh chặn khác thường sử dụng đầu đạn nổ hoặc sát thương động năng, Morfius X-Rotor được trang bị một module tạo ra bức xạ vi sóng năng lượng cao (High Power Microwave - HPM), do đó nó được mệnh danh là "lò vi sóng" bay.

Phát minh này được định vị là một giải pháp cực kỳ rẻ tiền có thể chống lại ngay cả các đàn máy bay không người lái đông đảo và dự kiến ​​sẽ sẵn sàng triển khai trong thời gian khá ngắn.

Thời gian phát triển khá ngắn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thực tế là thành phần chính của máy bay không người lái phòng không này là module bức xạ vi sóng năng lượng cao, được phát triển dựa trên các giải pháp có sẵn đã được đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Các khả năng của module này hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng lưu ý rằng Morfius X-Rotor không có hệ thống dẫn đường mục tiêu độ chính xác cao và không phụ thuộc vào radar điều khiển hỏa lực, nên có thể phán đoán tầm hoạt động của vũ khí này rất ngắn, có thể chỉ từ vài mét đến vài chục mét.