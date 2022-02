Lộ diện trang bị cá nhân bí ẩn gây mù mắt của quân đội Mỹ trên tàu chiến ở Biển Đông

Theo truyền thông Mỹ, tham gia cuộc diễn tập gồm các tàu thuộc hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Carl Carl Vinson.

Qua các bức ảnh chụp đã phát hiện thấy các sĩ quan và binh sĩ trên tàu khu trục tên lửa USS Sampson (DDG102) thuộc nhóm tấn công tàu sân bay USS Lincoln sử dụng một khẩu súng bắn tia laser "trang thiết bị khoa học viễn tưởng cá nhân bí ẩn", có thể gây nhiễu tầm nhìn và làm mù tạm thời mắt của kẻ thù.

Theo bản tin quân sự nổi tiếng The War Zone của trang mạng The Drive của Mỹ, tên chính thức của loại vũ khí này là "Glare LA-9/P Laser Launcher", do Công ty Mỹ BE Meyers chuyên chế tạo trang thiết bị laser phát triển. Loại thiết bị này có thể bắn ra chùm tia laser xanh có công suất 250 miliwatt; tuy không gây chết người nhưng nó đủ để gây mất thị lực tạm thời cho đối phương.

Súng bắn tia laser cá nhân Glare LA-9/P

Glare LA-9/P có phần báng sắt tựa vai và chiều dài tương tự như một khẩu súng carbine, nhưng có hình dạng khác biệt. Nếu bạn lo lắng có ai đó có thể sẽ tấn công bạn, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn rằng người kia có mục đích đó, thì ý tưởng tốt nhất là cảnh báo anh ta trước khi người đó hành động, và khẩu súng gây chói lóa này là một trong những công cụ tốt nhất hiện có.





Hình ảnh súng laser được sử dụng vào ban đêm

Theo giới thiệu, Glare LA-9/P có phạm vi gây chói mắt lên tới 4 km vào ban đêm và 1,5 km vào ban ngày; nếu ở khoảng cách trong vòng 500 mét, sức mạnh của nó có thể làm mù tạm thời mắt của người quan sát bằng mắt thường và thiết bị trinh sát quang học.

Loại súng bắn tia laser này có kích thước nhỏ gọn để một cá nhân sử dụng và cũng có thể dễ dàng lắp đặt trên giá đỡ tiêu chuẩn, đồng thời cũng được trang bị kèm ống kính ngắm quang học để giúp tìm kiếm và khóa mục tiêu.

Nếu mở rộng phạm vi sử dụng, Glare LA-9/P cũng có thể được sử dụng như một vũ khí tự vệ tầm gần, dựa vào đặc điểm của nó để gây nhiễu vũ khí dẫn đường bằng hình ảnh/hồng ngoại, nhằm đạt được mục đích bảo vệ phương tiện mang nó.

Ngoài ra, với việc sử dụng thiết bị nhìn đêm, nó cũng có thể được sử dụng để chỉ thị mục tiêu trong đêm tối.