Lộ diện nhan sắc 35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Danh sách 35 thí sinh xuất sắc khu vực phía Bắc được Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội - đại diện Ban giám khảo công bố.

Ngày 29/7 tại Hà Nội, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra với sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Kết thúc vòng thi, Ban giám khảo lựa chọn 35 gương mặt xuất sắc nhất bước vào Chung khảo toàn quốc.

35 thí sinh lọt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 và ban tổ chức.

Phát biểu bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và nghề nghiệp của các thí sinh. Nhiều cô gái đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi. Sự đa dạng về hoàn cảnh, nghề nghiệp và xuất thân cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành sân chơi dành cho những cô gái bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh việc được gọi tên vào vòng trong chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa đi tiếp không đồng nghĩa với việc kém xuất sắc hơn. Theo ông, điều đáng trân trọng nhất là các thí sinh đã dũng cảm vượt qua giới hạn bản thân để thử sức tại Hoa hậu Việt Nam.

Ông cũng gửi gắm tới các thí sinh được lựa chọn: "Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm". Với những cô gái chưa may mắn, Trưởng Ban tổ chức động viên: "Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ".

Danh sách 35 thí sinh xuất sắc khu vực phía Bắc được Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội - đại diện Ban giám khảo công bố.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền

Trước đó, gần 200 thí sinh đã trải qua các phần thi và kiểm tra nhân trắc học. Ban tổ chức tiếp tục duy trì tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản khi mời đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện quy trình kiểm tra nhân trắc theo tiêu chuẩn chặt chẽ, khách quan và minh bạch.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Theo ông, đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn hoa hậu mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Lý giải chủ đề "Miền hương sắc", Trưởng Ban tổ chức cho biết "miền" là nơi hội tụ những giá trị đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam; "hương" là chiều sâu văn hóa cùng lòng nhân ái; còn "sắc" là trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam.

Vòng sơ khảo năm nay cũng ghi nhận nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Nguyễn Thị Trinh (Nghệ An), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, giảm 5 kg và gần như thức trắng đêm trước ngày dự thi vì hồi hộp. Cô đồng thời góp mặt trong bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy sắp phát sóng trên VTV.

Cận nhan sắc các thí sinh.

Trong khi đó, Phạm Thu Anh, cô gái dân tộc Tày đến từ Bắc Kạn, trở lại Hoa hậu Việt Nam sau khi lỡ hẹn ở mùa giải 2022 vì lý do sức khỏe. Vũ Thị Khánh Vi, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, xem cuộc thi là cột mốc bước ra khỏi vùng an toàn, còn Nguyễn Yến Trang, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, dành gần một năm chuẩn bị để vượt qua sự rụt rè và xây dựng sự tự tin.

Ban giám khảo vòng Sơ khảo phía Bắc gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sau vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn các ứng viên vào Chung khảo toàn quốc. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hải Phòng.