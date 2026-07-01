Nữ nghệ sĩ Việt U60 nhiều lần đổ vỡ tình cảm: "Sợ nhất sống cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn"

Nữ nghệ sĩ Việt U60 cho rằng, mỗi người hoàn toàn có thể tự tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị như đi du lịch, mua sắm, nấu ăn hay chăm sóc bản thân nếu như không tìm được một nửa phù hợp.

Diễn viên Cát Phượng vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm về cuộc sống độc thân và hôn nhân. Những tâm sự của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ.

Mở đầu bài viết, Cát Phượng cho biết cô thường xuyên nhận được câu hỏi liệu sống một mình có buồn hay đáng sợ hay không. Theo nữ nghệ sĩ, cảm giác buồn hay vui phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn cuộc sống của mình.

Cát Phượng.

Cô cho rằng nếu thật sự yêu thích cuộc sống độc thân, mỗi người hoàn toàn có thể tự tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị như đi du lịch, mua sắm, nấu ăn hay chăm sóc bản thân.

Cát Phượng cũng hài hước chia sẻ rằng cô không sợ sống một mình, thậm chí còn đùa rằng: "Sợ người sao không sợ mà sợ ma?". Điều khiến nữ nghệ sĩ trăn trở nhất lại là một dạng cô đơn khác. Cô viết: "Sống một mình không thấy sợ, sợ nhất là sống cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn".

Theo Cát Phượng, nếu ở trong một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm nhưng vẫn luôn cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì chẳng khác nào đang "sở hữu một cuộc hôn nhân địa ngục".

Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận mỗi người đều có lựa chọn riêng. "Sẽ có người nói: Thà sống cuộc sống hôn nhân địa ngục còn hơn sống cô đơn một mình. Cũng đúng nè...", Cát Phượng bày tỏ.

Tuy nhiên, cô nhắn nhủ phụ nữ hãy luôn sống tích cực, độc lập, chăm sóc sức khỏe và yêu thương bản thân bởi không phải lúc nào người bạn đời cũng có thể là chỗ dựa.

Bài đăng của nữ nghệ sĩ nhận được nhiều bình luận đồng tình. Nhiều khán giả cho rằng cô đơn không phụ thuộc vào việc sống một mình hay có gia đình, mà nằm ở cảm nhận của mỗi người.

"Cô đơn hay không là do cảm nhận của mỗi người, nếu sống một mình mà vẫn vui vẻ, lạc quan thì đó là hạnh phúc"; "Sợ nhất mà sống cạnh một người vẫn thấy cô đơn, trời ơi nó thấm"; "Sống một mình không có gì là sai, quan trọng là biết yêu thương bản thân" hay "Nếu không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân thì hãy mạnh mẽ rời xa để tìm sự bình yên"... là chia sẻ của một số người ái mộ.

Cát Phượng tên đầy đủ là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh, ghi dấu ấn với lối diễn xuất duyên dáng cùng khả năng tung hứng hài hước.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Cô có một con trai chung với diễn viên Thái Hòa nhưng cả hai chia tay khi con còn nhỏ, sau đó vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Sau đó, Cát Phượng có gần 13 năm gắn bó với diễn viên Kiều Minh Tuấn trước khi xác nhận "đường ai nấy đi" vào năm 2022. Sau đó, nữ nghệ sĩ yêu xa với một Việt kiều nhưng cũng đã chấm dứt mối quan hệ, để trạng thái độc thân trên mạng xã hội.

Sau nhiều đổ vỡ, nữ nghệ sĩ tập trung cho công việc và thường xuyên chia sẻ những quan điểm tích cực về sự tự chủ, yêu thương bản thân cũng như giá trị của một cuộc sống bình yên.