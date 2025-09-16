Cát Phượng thẳng tính hay kém duyên?

Bộ phim Có Chơi Có Chịu vừa ra mắt không lâu đã trở thành tâm điểm bàn tán, nhưng tiếc là không phải vì nội dung hấp dẫn hay doanh thu bùng nổ. Sau 4 ngày phát hành, phim chỉ thu về hơn 100 triệu đồng, con số quá khiêm tốn, thậm chí khó tin trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục có những cú hích phòng vé. Không những vậy, tác phẩm còn vướng vào một cuộc tranh cãi nội bộ gây xôn xao dư luận: diễn viên Cát Phượng công khai chê bai đạo diễn Hoàng Anh Duy ngay trong cinetour, tạo nên cuộc đôi co căng thẳng giữa hai bên.

Hình ảnh của nghệ sĩ Cát Phượng và Anh Duy trong Có Chơi Có Chịu

Cát Phượng công khai chê phim, nói đạo diễn “yếu nghề”

Trong một buổi cinetour giao lưu cùng khán giả, khi được hỏi về cảm nhận, thay vì khen ngợi xã giao như thường thấy, Cát Phượng bất ngờ thẳng thắn cho rằng phim khiến người xem khó hiểu, khó cảm nhận. Đáng chú ý, những lời nhận xét này được nói ngay trước mặt đạo diễn Hoàng Anh Duy, khiến không khí buổi giao lưu trở nên gượng gạo.

Không dừng lại ở đó, trong buổi phỏng vấn riêng, Cát Phượng tiếp tục khẳng định quan điểm: “Duy rất yếu nghề. Duy vừa là diễn viên vừa là đạo diễn nữa. Bạn chưa có kinh nghiệm diễn, kinh nghiệm về đạo diễn càng không. Kịch bản khi tôi đọc cũng lắc đầu, kêu sửa nhưng có sửa hay không thì tôi không biết. Tôi nói vấn đề này, các bạn có mắng thì tôi cũng xin nghe nhưng yếu tố đầu tiên của một phim phải là kịch bản. Nếu kịch bản quá yếu kém, diễn viên có giỏi cỡ nào thì cũng không làm được gì cả. Nhưng em ấy được một điều là rất nhiệt huyết, nhiệt tâm, tôi thương điều đó nhất nên quyết định hỗ trợ rất nhiều”.

Cát Phượng chia sẻ về Anh Duy là kịch bản Có Chơi Có Chịu (Nguồn: vietdailylife)

Chia sẻ này nhanh chóng lan truyền và gây nên cuộc tranh cãi lớn, khi một diễn viên chính lại đi công khai chê kịch bản và khả năng của đạo diễn - điều vốn dĩ hiếm thấy trong làng điện ảnh Việt.

Thẳng thắn hay kém duyên?

Trước phản ứng từ đàn chị, đạo diễn Hoàng Anh Duy đã lên tiếng phản pháo. Trong buổi phỏng vấn, anh khẳng định: “Diễn viên của mình mà đi chê, nhất là diễn viên chính, đó là điều không bao giờ được. Nếu như bạn muốn góp ý thì cứ gọi điện trực tiếp, có thể 1 đối 1. Tôi rất muốn nghe những lời góp ý, đặc biệt là từ những người có nhiều thâm niên. Nhưng lời góp ý đó phải đúng hoàn cảnh. Bạn không thể nào đứng trước máy quay, khán giả, thậm chí là cả báo chí truyền thông mà đi góp ý với người thì điều đó không nên. Liệu đó là lời góp ý chân thành hay thể hiện rằng cái tôi của mình như thế để hạ bệ người khác xuống. Tôi khẳng định 1 lần nữa đó không phải lời góp ý, nó sai hoàn cảnh, sai mục đích."

Đạo diễn Hoàng Anh Duy chia sẻ về phát ngôn của NS Cát Phượng (Nguồn: vietdailylife)

Từ phát biểu này, khán giả lập tức chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Cát Phượng kém duyên, bởi đã nhận lời tham gia thì cần có sự đồng hành, ít nhất là trong giai đoạn quảng bá. Việc “bóc mẽ” đạo diễn và kịch bản ngay trước khán giả chẳng khác nào tự phủ nhận công sức của cả đoàn làm phim, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của chính mình.

Nghệ sĩ Cát Phượng trong phim

Ngược lại, một số khán giả lại đứng về phía Cát Phượng, cho rằng nữ diễn viên có quyền thẳng thắn nêu quan điểm. Việc dám nói thật về chất lượng kịch bản có thể bị cho là phũ phàng, nhưng cũng thể hiện trách nhiệm của một nghệ sĩ với khán giả. Nhiều người nhận định, trong khi phần lớn nghệ sĩ chỉ chọn nói lời xã giao, sự thẳng thắn của Cát Phượng dù gây tranh cãi nhưng vẫn xứng đáng được ghi nhận. Chưa kể không chỉ mình Cát Phượng mà nghệ sĩ Mỹ Duyên, một nữ phụ trong phim, cũng công khai đứng trước mặt khán giả chất vấn thẳng mặt đạo diễn về việc cắt cảnh của mình khiến người xem không hiểu được nội dung phim.

Đạo diễn Anh Duy

Dù ở phe nào, không thể phủ nhận rằng câu chuyện này phần nào phản ánh tình trạng bất ổn của Có Chơi Có Chịu. Doanh thu lẹt đẹt, nội dung bị chê khó hiểu, và giờ là tranh cãi nội bộ khiến bộ phim càng khó thoát khỏi tình trạng thất bại. Riêng với Cát Phượng, dù thẳng tính hay kém duyên thì cũng phải công nhận những hạn chế mà cô chỉ ra ở bộ phim là không hề sai, vấn đề chỉ là cách cô chọn để phát ngôn mà thôi.