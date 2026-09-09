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Lộ diện ngành “hot” nhất Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội: 10/20 thí sinh top đầu cùng lựa chọn

Trà My
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Trong 20 thí sinh đầu tiên tại Match Day 2026, 10 người cùng lựa chọn một chuyên ngành, tiếp tục cho thấy sức hút của ngành này với bác sĩ trẻ.

Chiều nay 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 – Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029). Đây là thời điểm các thí sinh đủ điều kiện lần lượt lựa chọn chuyên ngành dựa trên thứ hạng điểm thi.

Tại Match Day, thí sinh có điểm cao hơn được quyền lựa chọn trước. Khi chỉ tiêu của một chuyên ngành được lấp đầy, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định lựa chọn của mình.

Theo thông tin Trường Đại học Y Hà Nội cập nhật trên hệ thống theo dõi kết quả theo thời gian thực, lựa chọn của 20 thí sinh đầu tiên đã được xác định.

- Ảnh 1.

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 (Ảnh: Ban Truyền thông Thông tin, Trường Đại học Y Hà Nội)

Đáng chú ý, Sản phụ khoa là chuyên ngành áp đảo trong nhóm 20 thí sinh có thứ hạng cao nhất, với 10 người lựa chọn chuyên ngành này.

Cụ thể, trong top 20, các thí sinh có số thứ tự 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 đều chọn Sản phụ khoa.

Các chuyên ngành còn lại được lựa chọn gồm Nội Tim mạch với 3 thí sinh; Ung thư có 2 thí sinh; Phẫu thuật tạo hình có 2 thí sinh, Gây mê hồi sức, Nhi khoa và Da liễu mỗi chuyên ngành có 1 thí sinh.

Như vậy, trong 20 thí sinh đầu tiên, Sản phụ khoa chiếm một nửa số lựa chọn. Nội Tim mạch đứng thứ hai với 3 lựa chọn.

Danh sách cụ thể:

- Số 01: Sản phụ khoa

- Số 02: Sản phụ khoa

- Số 03: Sản phụ khoa

- Số 04: Nội Tim mạch

- Số 05: Sản phụ khoa

- Số 06: Sản phụ khoa

- Số 07: Sản phụ khoa

- Số 08: Gây mê hồi sức

- Số 09: Nhi khoa

- Số 10: Nội Tim mạch

- Số 11: Nội Tim mạch

- Số 12: Sản phụ khoa

- Số 13: Sản phụ khoa

- Số 14: Sản phụ khoa

- Số 15: Sản phụ khoa

- Số 16: Ung thư

- Số 17: Da liễu

- Số 18: Phẫu thuật tạo hình

- Số 19: Ung thư

- Số 20: Phẫu thuật tạo hình

Việc công khai lựa chọn theo thời gian thực là một trong những điểm đặc trưng của Match Day tại Trường Đại học Y Hà Nội. Theo nhà trường, cách tổ chức này giúp thí sinh theo dõi số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành và đưa ra quyết định dựa trên thứ hạng của mình.

- Ảnh 2.

Hội trường Match Day 2026 (Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng)

Năm nay, kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội có 1.114 thí sinh đăng ký dự thi, đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện tham dự Match Day.

Tổng chỉ tiêu bác sĩ nội trú khóa 51 được phê duyệt là 444 suất, thuộc 37 chương trình đào tạo ở các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở.

Match Day 2026 diễn ra từ 12h30 đến 17h ngày 9/9 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Thí sinh đủ điều kiện phải trực tiếp tham dự và không được ủy quyền cho người khác lựa chọn thay.

Sau khi xác định chuyên ngành, thí sinh phải ký xác nhận trực tiếp vào Sổ đăng ký chuyên ngành. Theo quy định của nhà trường, sau khi Match Day kết thúc, lựa chọn chuyên ngành đã xác nhận sẽ không được thay đổi.

Hé lộ chuyên ngành “hot” nhất Match Day 2 năm liên tiếp: Vì sao được thí sinh săn đón?
Tags

đại học y hà nội

Match Day

sản phụ khoa

Bác sĩ nội trú

tim mạch

Match Day 2026

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