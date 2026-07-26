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Lộ diện Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Duy Nam
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Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đã chiến thắng trong cuộc bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 của chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties.

Ngày 26/7, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đã công bố kết quả cuộc bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Theo đó, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đã giành chiến thắng.

Đứng thứ hai trong cuộc bình chọn là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum. Các vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới 2021 - Olivia Yacé, Top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Ophély Mézino và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Veena Praveenar Singh.

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Opal Suchata là Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Chia sẻ lý do chọn Opal Suchata là người chiến thắng cuộc bình chọn, chuyên trang Globalbeauties cho biết: "Opal Suchata là người phụ nữ Thái Lan đầu tiên trong lịch sử đội chiếc vương miện xanh, mang vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và khả năng lãnh đạo cùng lòng nhân ái. Cô đã biến những khó khăn cá nhân thành mục đích sống thông qua việc vận động cho sức khỏe phụ nữ và nâng cao nhận thức về ung thư vú".

Chiến thắng của Opal Suchata nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ bởi trong hơn một năm qua, người đẹp Thái Lan ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Trong một năm đương nhiệm, Opal hoàn thành tốt các hoạt động của tổ chức Hoa hậu Thế giới và là gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm nhờ nhan sắc nổi bật, phong thái sang trọng và khả năng giao tiếp lưu loát. Cô thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn như lễ ra mắt phim, các liên hoan phim quốc tế.

Sinh năm 2003 tại Phuket (Thái Lan), Opal Suchata Chuangsri có chiều cao 1,8 m cùng gương mặt trong trẻo, thanh lịch. Trước khi bước lên ngôi vị Hoa hậu Thế giới, cô từng đại diện Thái Lan tại Miss Universe 2024 và giành ngôi á hậu 3.

Opal tiếp tục được lựa chọn tham dự Miss World 2025 và làm nên lịch sử khi mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Lan sau hơn 70 năm cuộc thi được tổ chức. Thành tích này trở thành niềm tự hào của người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Opal còn gây ấn tượng với nền tảng học vấn. Cô theo học ngành Quan hệ quốc tế, sử dụng thành thạo tiếng Anh và luôn được đánh giá cao ở khả năng thuyết trình, ứng xử.

Sau khi đăng quang, Opal liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế và được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2025.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó. Năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties .

Năm 2024, danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới thuộc về người đẹp Krystyna Pyszková đến từ Cộng hòa Czech. Cô là Hoa hậu Thế giới 2024.

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Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025

Opal Suchata

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