Lộ danh tính gái giàu ngồi máy bay riêng đi coi World Cup 2026: Từng có mối tình ồn ào với Trần Quán Hy

Cô gáI này sinh năm 1995, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống giàu sang.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội của người hâm mộ bóng đá mà còn trở thành điểm đến của nhiều KOL, influencer và hot girl đến từ khắp nơi trên thế giới. Trên mạng xã hội, không ít người đẹp liên tục chia sẻ hành trình đến nước chủ nhà để trực tiếp theo dõi các trận đấu.

Một trong những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý là Cammi (tên thật Tạ Hy Đình, SN 1995), người đẹp đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Trên Instagram, cô đăng tải loạt hình ảnh di chuyển bằng máy bay riêng, ngồi ở khu vực sát sân và tận hưởng chuyến đi với phong cách sống xa hoa quen thuộc. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được nhiều diễn đàn Hong Kong chia sẻ lại.

Hot girl đăng ảnh đi xem World Cup 2026 gây chú ý.

Cô di chuyển bằng chuyên cơ riêng tới Mỹ coi World Cup.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng trước khi được biết đến với hình ảnh một influencer có cuộc sống sang trọng, Cammi từng nổi tiếng từ khi mới 16 tuổi vì mối tình ồn ào với một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí - Trần Quán Hy.

Thời điểm đó, loạt ảnh khóa môi giữa cô và nam diễn viên Trần Quán Hy bị phát tán, đưa cái tên Cammi trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Sau giai đoạn ồn ào, khi trào lưu người mẫu tuổi teen dần hạ nhiệt, Cammi cũng rút khỏi làng giải trí để theo đuổi hướng đi riêng. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, cô vẫn thường được nhắc đến với danh xưng "tình cũ của Trần Quán Hy" - cái mác đã gắn với người đẹp suốt gần 15 năm qua.

Cammi từng có mối tình ồn ào với Trần Quán Hy.

Trên mạng xã hội, Cammi thường xuyên chia sẻ hình ảnh nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, du lịch nhiều quốc gia, sử dụng xe sang và sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ. Những chuyến đi bằng máy bay riêng hay kỳ nghỉ trên du thuyền cũng xuất hiện ngày một nhiều trên trang cá nhân của cô.

Điều khiến công chúng tò mò là Cammi hiếm khi công khai công việc hiện tại. Trước những thắc mắc về nguồn thu nhập, cô từng cho biết bản thân vẫn làm việc bình thường, chỉ là không theo lịch hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nên mọi người ít khi thấy cô xuất hiện ở nơi làm việc.

Cô nàng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và có cuộc sống giàu sang.

Bên cạnh cuộc sống xa hoa, ngoại hình của Cammi cũng nhận được nhiều lời khen trong những năm gần đây. So với thời mới nổi tiếng, cô theo đuổi phong cách quyến rũ và trưởng thành hơn, thường xuất hiện với những bộ trang phục tôn vóc dáng cùng hình ảnh sang trọng.

Người đẹp cũng không ngại chia sẻ bí quyết giữ dáng. Ngoài việc từng tiết lộ sử dụng phương pháp thẩm mỹ để làm thon vai, Cammi cho biết cô duy trì việc tập gym, Pilates, boxing và leo núi. Nhờ vậy, ở tuổi 30, cô vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc cùng đường cong nổi bật.

Hiện Cammi hoạt động chủ yếu với vai trò influencer, thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp và du lịch. Dù đã rời xa showbiz nhiều năm, mỗi lần xuất hiện, đặc biệt với những hình ảnh về cuộc sống sang trọng, cô vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông và cư dân mạng Hong Kong. Hiện tài khoản Instagram của Cammi có hơn 203.000 người theo dõi, nơi cô thường xuyên cập nhật những chuyến du lịch, phong cách sống và các hoạt động thường ngày.