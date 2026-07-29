Lộ ảnh Mbappe khoe body cuồn cuộn tình tứ bên mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Exposito trên du thuyền

Mbappe vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ bên bạn gái sau World Cup.

Kỳ nghỉ hè 2026 của siêu sao bóng đá Kylian Mbappé đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau màn công khai xuất hiện cùng nữ diễn viên đình đám người Tây Ban Nha, Ester Expósito – ngôi sao của series phim Élite.

Sau World Cup 2026, Mbappe đã dành trọn thời gian đi du lịch, mua sắm cùng bạn gái. Một tuần trôi qua cặp đôi vẫn tíu tít cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ. Mới nhất, Mbappe và Ester Expósito được bắt gặp mặc đồ bơi tắm nắng trên du thuyền. Mbappe xuất hiện với body săn chắc, trong khi nàng WAG Ester Expósito diện bikini nóng bỏng.

Sức nóng của cặp đôi bắt đầu bùng nổ vào ngày 18/07, khi ống kính của hãng thông tấn Getty Images ghi lại khoảnh khắc Ester Expósito có mặt trên khán đài VIP sân vận động Hard Rock Stadium (Miami, Mỹ). Nữ diễn viên đình đám người Tây Ban Nha xuất hiện để trực tiếp cổ vũ cho Mbappé trong trận tranh Hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và tuyển Anh.

Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao của series phim Élite công khai đến sân theo dõi một trận đấu có sự góp mặt của chân sút sinh năm 1998 tại kỳ World Cup năm nay, dấy lên nghi vấn cô chính là "hậu phương" đặc biệt của anh.

Loạt khoảnh khắc đi chơi được truyền thông quốc tế săn đón của Mbappe (Ảnh: Record Mexico)

Sự cố "đăng rồi xóa" gây bão mạng xã hội

Chỉ một ngày sau khi kỳ World Cup khép lại, vào ngày 19/07, Mbappé lại tiếp tục khiến các nền tảng mạng xã hội "chao đảo". Tiền đạo người Pháp bất ngờ đăng tải lên Instagram Story cá nhân bức ảnh Ester Expósito khoác trên mình chiếc áo đấu số 10 kèm chiếc băng đội trưởng của anh ngay trong phòng khách sạn.

Dù bức ảnh bị gỡ bỏ chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tạp chí Cosmopolitan nhận định đây được xem là động thái "ngầm công khai" mối quan hệ của cặp đôi sau thời gian dài giữ kín.

Mbappe và bạn gái dành tọn thời gian cho nhau sau World Cup (Ảnh: Backgrid)

Cả hai tình tứ trên du thuyền (Ảnh: Backgrid)

Mbappe cực chiều bạn gái (Ảnh: Backgrid)

Mbappe và nữ diễn đi mua sắm (Ảnh: Backgrid)

Chuỗi ngày nghỉ mát của cặp đôi tiếp tục kéo dài với những hình ảnh ngọt ngào. Mbappé cùng Ester Expósito và nhóm bạn thân theo dõi trận chung kết World Cup 2026 trên một chiếc du thuyền sang trọng đã gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Cả hai ngồi sát bên nhau, liên tục trò chuyện vui vẻ và trao nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Đến cuối tháng 7, sau khi kết thúc chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, cặp đôi bị các tay săn ảnh của Backgrid và Just Jared bắt gặp sóng đôi dạo phố và mua sắm tại các cửa hàng thời trang xa xỉ ở Paris (Pháp) trước khi tiếp tục cùng nhau nghỉ dưỡng trên du thuyền mới đây.