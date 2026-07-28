Lisa (BLACKPINK) hẹn hò với "cậu bạn thân 10 năm" hậu chia tay tỷ phú, cả tá "hint" lộ liễu bị đào sạch sành sanh

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Lisa đã từ tình bạn phát triển thành tình yêu với nam diễn viên này.

Thời gian qua, thông tin Lisa (BLACKPINK) chia tay CEO Frédéric Arnault đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới đầu tháng 7, nghi vấn nữ idol sinh năm 1997 có bạn trai mới nổ ra sau khi cô lộ hàng loạt "hint" hẹn hò với tài tử Thái Lan Blue Pongtiwatm. Tờ Thairath cho biết Blue Pongtiwatm sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Anh có ngoại hình điển trai và sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Lisa và Blue Pongtiwatm quen biết nhau từ năm 2016, trước khi Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Theo tờ 163 tìm hiểu được, sau 10 năm quen biết, Lisa và Blue Pongtiwatm gần đây đã từ tình bạn phát triển thành tình yêu. Trong dịp sinh nhật 29 tuổi được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3, có cả ba mẹ của Lisa tham dự, Blue Pongtiwatm đã lộ ảnh đứng sát rạt thành viên nhóm BLACKPINK. Lúc đó, Frédéric Arnault vắng mặt không rõ nguyên nhân. Chưa dừng lại ở đó, nam thần xứ chùa Vàng còn bị bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwatm được cho biết luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Lisa đã từ tình bạn phát triển thành tình yêu với nam diễn viên Blue Pongtiwatm. Ảnh: X.

Gần đây, nam diễn viên được trông thấy dùng bữa tối cùng bố mẹ Lisa trong bầu không khí ấm cúng. Nguồn: X.

Lisa và Blue Pongtiwatm đi mua sắm, dạo phố cùng nhau. Ảnh: X.

Nếu chỉ dừng lại ở việc đi ăn hay đi dạo, nhiều người vẫn có thể cho rằng đây đơn thuần là mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, điều khiến nghi vấn hẹn hò càng bùng nổ là hình ảnh Blue Pongtiwatm nhiều lần xuất hiện trong các buổi gặp gỡ của gia đình Lisa. Vào ngày 10/7 vừa qua, Blue Pongtiwatm được bắt gặp ăn tối thân mật với bố mẹ Lisa. Không chỉ vậy, anh còn được trông thấy đi mua sắm cùng chị họ của nữ idol. Chính chi tiết này khiến không ít cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã vượt xa mức bạn bè thông thường.

Việc Blue Pongtiwatm xuất hiện bên Lisa như hình với bóng trong cuộc sống đời thường, khiến truyền thông cho rằng cặp sao đang đánh tiếng lộ liễu về chuyện tình cảm của mình. Trong đó, thành viên BLACKPINK tỏ ra rất thoải mái và tự nhiên trong mối quan hệ mới này, hoàn toàn khác với thời điểm cô hẹn hò thiếu gia Frédéric Arnault. Ở mối quan hệ cũ, Lisa luôn dè dặt, kín đáo và luôn phải chủ động chiều theo đối phương vì Frédéric Arnault nắm giữ nhiều nguồn lực và lợi thế tài chính. Ngược lại, ở mối quan hệ hiện tại, Lisa mới là người có địa vị cao hơn khi sở hữu sự nghiệp có ảnh hưởng toàn cầu, khối tài sản kếch xù.

Hiện tại, nghi vấn Lisa hẹn hò mỹ nam Thái Lan kém 3 tuổi vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn do 2 bên quyết giữ im lặng về chuyện đời tư. Dẫu vậy, những hình ảnh cả hai liên tục xuất hiện bên nhau với khoảng cách gần gũi vẫn đang trở thành chủ đề được người hâm mộ BLACKPINK cũng như cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Blue Pongtiwatm xuất hiện bên Lisa như hình với bóng. Ảnh: Sina.

Lisa không có cửa làm dâu hào môn

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Vào tháng 3, khi Lisa tổ chức sinh nhật tại Bali (Indonesia), Frédéric Arnault vắng mặt, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh luôn đồng hành bên cô trong những dịp đặc biệt trước đây. Sang tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, thiếu gia này còn được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt.

Nhiều bằng chứng cho thấy Lisa và bạn trai tỷ phú đã đường ai nấy đi. Ảnh: X.

Hơn 1 năm qua, Frédéric Arnault và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH. Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi "name" của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động "ra đòn", để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa.

Đến ngày 21/7 vừa qua, Lisa được cho là đã có động thái ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú sau 3 năm hẹn hò bằng 1 chiếc ốp điện thoại. Vào đầu năm 2024, nữ idol nhiều lần sử dụng một mẫu ốp lưng điện thoại của thương hiệu MAISON de SABRÉ với dòng chữ "F.A." - viết tắt cho tên Frédéric Arnault. Trong nhiều nhiều bức ảnh, phần chữ này thường được Lisa khéo léo che bằng ngón tay. Không lâu sau đó, Frédéric Arnault cũng bị phát hiện dùng chiếc ốp điện thoại cùng thương hiệu và khắc tên Lisa. Đây được cho là tín vật định tình của cặp đôi.

Thế nhưng, trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Lisa đã xuất hiện với một chiếc ốp điện thoại hoàn toàn khác. Thay vì dòng chữ "F.A." gây xôn xao trước đây, chiếc ốp mới của cô chỉ còn hai chữ cái "L.M." - được cho là viết tắt tên thật Lalisa Manobal. Đáng chú ý hơn, lần này Lisa cũng không còn che phần chữ trên ốp điện thoại như trước.

Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít người cho rằng đây là động thái công khai độc thân của Lisa. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1997 tháo bỏ chiếc ốp lưng khắc tên bạn trai, đổi sang mẫu khác khắc tên mình cho thấy cô đã hoàn toàn dứt tình, bắt đầu "xóa sổ" Frédéric Arnault khỏi cuộc đời.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X.

Đến ngày 21/7 vừa qua, Lisa được cho là đã có động thái ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú sau 3 năm hẹn hò bằng 1 chiếc ốp điện thoại. Vào đầu năm 2024, nữ idol nhiều lần sử dụng một mẫu ốp lưng điện thoại của thương hiệu MAISON de SABRÉ với dòng chữ "F.A." - viết tắt cho tên Frédéric Arnault. Trong nhiều nhiều bức ảnh, phần chữ này thường được Lisa khéo léo che bằng ngón tay. Không lâu sau đó, Frédéric Arnault cũng bị phát hiện dùng chiếc ốp điện thoại cùng thương hiệu và khắc tên Lisa. Đây được cho là tín vật định tình của cặp đôi.

Thế nhưng, trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Lisa đã xuất hiện với một chiếc ốp điện thoại hoàn toàn khác. Thay vì dòng chữ "F.A." gây xôn xao trước đây, chiếc ốp mới của cô chỉ còn hai chữ cái "L.M." - được cho là viết tắt tên thật Lalisa Manobal. Đáng chú ý hơn, lần này Lisa cũng không còn che phần chữ trên ốp điện thoại như trước.

Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít người cho rằng đây là động thái công khai độc thân của Lisa. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1997 tháo bỏ chiếc ốp lưng khắc tên bạn trai, đổi sang mẫu khác khắc tên mình cho thấy cô đã hoàn toàn dứt tình, bắt đầu "xóa sổ" Frédéric Arnault khỏi cuộc đời.

Chiếc ốp lưng điện thoại có 2 chữ cái F.A - ký tự viết tắt của tên Frédéric Arnault - từng xuất hiện với Lisa như hình với bóng. Ảnh: KoreaBoo.

Hiện tại, Lisa đã dùng ốp lưng điện thoại mới, được cho là khắc tên của cô. Ảnh: X.

Theo tìm hiểu của tờ Sohu vào ngày 29/6, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, 163