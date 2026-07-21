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Lisa (BLACKPINK) đã "move on" bạn trai tỷ phú rồi!

Vy Anh
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Mối tình của Lisa và CEO Frédéric Arnault đã chẳng còn đường cứu vãn.

Thời gian qua, thông tin Lisa (BLACKPINK) "đường ai nấy đi" với thiếu gia Frédéric Arnault liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong 1 buổi phỏng vấn với truyền thông quốc tế, thông qua người đại diện, Lisa đã hai lần đề nghị phóng viên không đặt câu hỏi liên quan đến đời tư cũng như không nhắc đến doanh nhân Frédéric Arnault. Động thái của Lisa gây xôn xao, nghi vấn cô đang ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú. Vào ngày 21/7, dân tình tiếp tục có thêm bằng chứng củng cố cho thông tin em út nhóm BLACKPINK và Frédéric Arnault đã tan đàn xẻ nghé.

Theo tờ KoreaBoo, chi tiết đang được netizne chú ý là chiếc ốp điện thoại của Lisa. Vào đầu năm 2024, nữ idol nhiều lần sử dụng một mẫu ốp lưng điện thoại của thương hiệu MAISON de SABRÉ với dòng chữ "F.A." - viết tắt cho tên Frédéric Arnault. Trong nhiều nhiều bức ảnh, phần chữ này thường được Lisa khéo léo che bằng ngón tay. Không lâu sau đó, Frédéric Arnault cũng bị phát hiện dùng chiếc ốp điện thoại cùng thương hiệu và khắc tên Lisa. Đây được cho là tín vật định tình của cặp đôi.

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Chiếc ốp lưng điện thoại có 2 chữ cái F.A - ký tự viết tắt của tên Frédéric Arnault - từng xuất hiện với Lisa như hình với bóng. Ảnh: KoreaBoo.

Thế nhưng, trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Lisa đã xuất hiện với một chiếc ốp điện thoại hoàn toàn khác. Thay vì dòng chữ "F.A." gây xôn xao trước đây, chiếc ốp mới của cô chỉ còn hai chữ cái "L.M." - được cho là viết tắt tên thật Lalisa Manobal. Đáng chú ý hơn, lần này Lisa cũng không còn che phần chữ trên ốp điện thoại như trước.

Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít người cho rằng đây là động thái công khai độc thân của Lisa. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1997 tháo bỏ chiếc ốp lưng khắc tên bạn trai, đổi sang mẫu khác khắc tên mình cho thấy cô đã hoàn toàn dứt tình, bắt đầu "xóa sổ" Frédéric Arnault khỏi cuộc đời. "Lần này cô ấy chẳng còn che dòng chữ trên ốp lưng điện thoại nữa", "Có phải Lisa đang ngầm xác nhận mình độc thân?", "Có vẻ như mối quan hệ của Lisa với anh bạn trai tỷ phú đã kết thúc rồi", cư dân mạng bình luận.

- Ảnh 2.

Hiện tại, Lisa đã dùng ốp lưng điện thoại mới, được cho là khắc tên của cô. Ảnh: X.

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Vào tháng 3, khi Lisa tổ chức sinh nhật tại Bali (Indonesia), Frédéric Arnault vắng mặt, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh luôn đồng hành bên cô trong những dịp đặc biệt trước đây. Sang tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, thiếu gia này còn được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt.

- Ảnh 3.

Nhiều bằng chứng cho thấy Lisa và bạn trai tỷ phú đã đường ai nấy đi. Ảnh: X.

Hơn 1 năm qua, Frédéric Arnault và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH. Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

- Ảnh 4.

Báo giới và netizen xứ tỷ dân phát hiện Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4, nghi đây thời điểm cặp đôi chính thức tan vỡ. Ảnh: X.

- Ảnh 5.

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Nguồn: KoreaBoo

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Tags

Lisa

bạn trai tỷ phú

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