Lionel Messi thành tỷ phú đôla nhờ tới Mỹ

Nước Mỹ đã giúp Lionel Messi trở thành tỷ phú đôla.

Lionel Messi từng bị ám ảnh suốt nhiều năm bởi một câu hỏi: Liệu anh có thể đưa Argentina vô địch World Cup hay không?

Câu trả lời cuối cùng đến vào năm 2022. Trong trận chung kết nghẹt thở với tuyển Pháp, Messi chơi một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp, được bầu là cầu thủ hay nhất trận và lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho cả một thế hệ người Argentina, cũng là mảnh ghép lớn nhất còn thiếu trong sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Nhưng sau World Cup, áp lực với Messi không biến mất. Nó chỉ chuyển sang một câu hỏi khác: Anh sẽ chơi bóng ở đâu trong chặng cuối sự nghiệp?

Khi hợp đồng với Paris Saint-Germain sắp hết hạn, Messi có nhiều lựa chọn. Một trong số đó là nối bước Cristiano Ronaldo sang Saudi Pro League, nơi anh được cho là có thể nhận lời đề nghị lên tới 400 triệu USD mỗi năm. Nếu chọn Saudi Arabia, Messi có thể tạo ra một trong những hợp đồng thể thao lớn nhất lịch sử.

Nhưng anh đã không chọn con đường đó.

Thay vào đó, Messi tới Mỹ, khoác áo Inter Miami tại Major League Soccer. Xét riêng thu nhập trực tiếp trên sân cỏ, đây không phải lựa chọn tối đa hóa tiền mặt ngắn hạn. Theo Forbes, Messi kiếm khoảng 70 triệu USD từ thi đấu trong mùa giải trước, cùng thêm khoảng 70 triệu USD từ quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác.

Nói cách khác, anh đã để lại một khoản tiền rất lớn trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, ngay trước thềm một kỳ World Cup nữa, quyết định đến Mỹ của Messi đang cho thấy một logic khác. Theo Forbes, siêu sao 38 tuổi người Argentina hiện đã trở thành tỷ phú, với tài sản ròng ước tính 1,1 tỷ USD.

Khối tài sản này chủ yếu đến từ tiền mặt tích lũy trong suốt sự nghiệp, sự gia tăng giá trị tài sản qua thời gian, cùng một yếu tố quan trọng: quyền chọn mua cổ phần tại Inter Miami sau khi Messi giải nghệ.

Đây là điểm khiến thương vụ đến Mỹ của Messi khác với một hợp đồng bóng đá thông thường. Thay vì chỉ nhận lương, anh bước vào một hệ sinh thái có khả năng tạo giá trị dài hạn: MLS, Inter Miami, thị trường Mỹ và sức hút thương mại toàn cầu của chính tên tuổi Messi.

Theo Forbes, Messi hiện là người giàu thứ 5 Argentina trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của tạp chí này. Anh cũng trở thành một trong rất ít vận động viên còn thi đấu đã gia nhập “câu lạc bộ ba dấu phẩy”, cách gọi những người có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên.

Trước Messi, nhóm này chỉ có một vài cái tên đặc biệt: LeBron James của NBA, huyền thoại golf Tiger Woods và Cristiano Ronaldo, người cũng vừa được Forbes ghi nhận là tỷ phú. Cựu danh thủ David Beckham, người đến Mỹ vào cuối sự nghiệp cầu thủ và hiện sở hữu cổ phần thiểu số tại Inter Miami, cũng mới chạm mốc 1 tỷ USD sau 13 năm giải nghệ.

Trong nhiều khía cạnh, Beckham chính là người đặt nền móng cho con đường mà Messi đang đi. Khi rời châu Âu sang Mỹ, Beckham không chỉ bán hình ảnh của một ngôi sao bóng đá. Anh tham gia vào việc xây dựng giá trị cho cả một thị trường. Inter Miami sau này chính là một phần trong di sản đó.

Messi đang bước tiếp trên con đường tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều.

Việc anh gia nhập Inter Miami không chỉ tạo cú hích cho đội bóng này, mà còn giúp MLS được chú ý mạnh hơn trên bản đồ bóng đá thế giới. Với một ngôi sao có sức hút toàn cầu, giá trị không chỉ nằm ở số bàn thắng hay danh hiệu, mà còn ở vé bán ra, áo đấu, bản quyền truyền hình, tài trợ, lượng người theo dõi và sức hấp dẫn của cả giải đấu.

Nếu Ronaldo chọn Saudi Arabia như một thương vụ lương khổng lồ, Messi chọn Mỹ như một bài toán tài sản dài hạn.

Đó là lý do dù không nhận mức 400 triệu USD/năm được đồn đoán, Messi vẫn đi tới cột mốc mà rất ít vận động viên trong lịch sử đạt được: trở thành tỷ phú khi vẫn còn thi đấu.

Ở tuổi 38, sau khi đã có World Cup, Quả bóng vàng, Champions League và gần như mọi vinh quang trên sân cỏ, Messi giờ có thêm một danh hiệu khác bên ngoài đường biên: tỷ phú thể thao.

Và nếu quyền chọn cổ phần tại Inter Miami tiếp tục tăng giá trong tương lai, chuyến đi tới Mỹ của Messi có thể không chỉ được nhớ đến như chương cuối của một sự nghiệp vĩ đại, mà còn là một trong những quyết định kinh doanh quan trọng nhất đời anh.