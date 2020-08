Lính Saudi bất ngờ thâm nhập "tử địa" Syria: Công khai châm ngòi xung đột với Thổ và Iran?

"Theo chân" lính Mỹ, lực lượng Arab Saudi bất ngờ thâm nhập Syria

Sáng 29/8 (trưa cùng ngày giờ Việt Nam), các nguồn tin địa phương tiết lộ với AMN rằng khoảng 20 binh sĩ Arab Saudi được cho là di chuyển cùng đoàn xe cơ giới của Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu đến thành phố al-Hasakah, thủ phủ của tỉnh.

Trước đó, hãng tin RT của Nga dẫn "nguồn tin độc quyền" cho biết một nhóm binh sĩ Arab Saudi đã được triển khai tới Căn cứ không quân Taiji ở Iraq.

Do Riyadh và Damascus hiện không duy trì quan hệ ngoại giao, binh lính của vương quốc Vùng Vịnh phải tiến vào Syria qua cửa Al-Walid và khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Nguồn tin của AMN cho biết thêm rằng nhóm lính đã không ở lại thành phố al-Hasakah quá lâu và đã di chuyển về hướng thị trấn Al-Shaddadi gần đường phân giới hành chính với phần còn lại của Tỉnh Deir Ezzor nằm ở tả ngạn sông Euphrate.

Chính phủ Syria, lực lượng Nga ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều chưa đưa ra bình luận về thông tin nói trên.

Hành trình của nhóm lính Arab Saudi theo các nguồn tin địa phương của AMN.

Hành động châm ngòi xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran?

Hiện vẫn chưa rõ mục tiêu của nhóm quân nói trên là gì, tuy nhiên việc họ tiếp cận khu vực Tỉnh Deir Ezzor do SDF và Liên minh do Mỹ dẫn đầu kiểm soát được cho là có liên quan tới các mỏ dầu và hoạt động của nhóm khủng bố IS trong khu vực.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều năm qua đã tìm cách thay thế lính Mỹ ở Syria bằng một lực lượng đồng minh địa phương.

Trong khi đó, Arab Saudi và các đồng minh trong khu vực nhận ra rằng những diễn biến trên thực địa ở Syria đang bị các thế lực bên ngoài giật dây (Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ). Nguy hiểm hơn, không quốc gia nào nói trên là từ thế giới Arab.

Vào năm 2018, Ngoại trưởng Arab Saudi, Adel al-Jubeir, cho biết chính phủ của ông đang "trao đổi" với Washington về việc xây dựng lực lượng các quốc gia Vùng Vịnh để hỗ trợ SDF ở miền đông Syria theo mô hình Liên minh can thiệp Yemen cũng do Riyadh đứng đầu.



Tờ Guardian dẫn bình luận của các chuyên gia Trung Đông cho rằng phương án khả thi nhất là các quốc gia Vùng Vịnh có thể thông qua các nhà thầu quân sự để tuyển một binh lính từ các quốc gia đang phát triển như Pakistan hay Sudan.

Charles Lister nhà phân tích của Viện Trung Đông (MEI) cho rằng: "Binh lính Arab Saudi được triển khai tới Syria sẽ phải đối mặt với các tay súng trung thành với Iran, điều này có thể khiến xung đột leo thang tới mức nguy hiểm.

Randa Slim, một nhà phân tích khác của MEI bổ sung: "Một nhân tố khác cần xem xét đó là phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ra sao? Tôi không nhìn thấy viễn cảnh Ankara hoan nghênh lực lượng Arab Saudi, Ai Cập hay UAE ở biên giới của họ".



Nicholas Heras, một nhà phân tích tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ (CNAS) kết luận: “Họ (Arab Saudi) thích triển khai các sĩ quan tình báo và tiền bạc hơn là binh lính. Tôi chắc chắn rằng Riyadh đã sẵn sàng tham chiến ở Syria cho đến người lính Sudan cuối cùng".