Liệu pháp hay chữa đau mỏi vai gáy

Đau vai gáy có thể do nhiều nguyên nhân gây nên như: thoái hoá, thoát vị đĩa đệm các đốt sống cổ với nhiều lý do khác nhau; do vẹo cổ bởi gối đầu cao, nằm sai tư thế hoặc vẹo cổ bẩm sinh; do dị tật; do viêm, chấn thương hoặc do các tác nhân cơ học như ngồi lâu, cúi lâu. Tại khớp vai hoặc nguyên nhân từ khớp như cơ, bao gân, dây chằng, thần kinh...



Ngoài ra, đau vai gáy còn có thể do thiểu năng vành, do u đỉnh phổi và có khi là do thoái hóa đốt sống cổ dẫn tới các dây thần kinh ở vùng cổ bị chèn ép gây đau. Ngoài ra, người ta cũng nghiên cứu thấy một số yếu tố như thiếu máu cục bộ vùng vai gáy, lưng do ngồi lâu trước quạt hoặc điều hòa nhiệt độ cũng gây nên hiện tượng đau vai gáy, đau lưng...

Muối, ngải cứu, lá lốt rang nóng cho vào túi vải rồi chườm vào vùng đau hiệu quả trong điều trị.

Biểu hiện của bệnh

Biểu hiện rõ nét của bệnh là vùng vai gáy bị đau và nhức mỏi, các cơn đau có đặc điểm: Thường xuất hiện vào sáng sớm lúc ngủ dậy hoặc sau khi lao động nặng nhọc hoặc khi thời tiết thay đổi. Đau tăng khi đứng, đi, ngồi lâu, ho, hắt hơi, vận động cột sống cổ, giảm đau khi nghỉ ngơi. Cơn đau có thể nhanh chóng chấm dứt và không tái lại nhưng nó cũng có thể kéo dài vài ngày, vài tháng.

Cơn đau từ gáy lan xuống bả vai, cánh tay ở một bên hay cả ở hai bên khiến nó bị tê mỏi, cảm giác nặng nề và khó khăn trong vận động. Cảm giác chóng mặt, hoa mắt, ù tai, đi đứng loạng choạng, khó nuốt (uống nước sặc, nghẹn), đồng thời có thể xảy ra rối loạn chức năng, liệt các dây thần kinh VIII, X, XI... Nhiều trường hợp tình trạng đau vai gáy kéo dài dẫn đến người bệnh luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu, không tập trung...

Những liệu pháp

Khi bị đau mỏi vai gáy, bạn có thể dùng dầu nóng xoa bóp nhẹ nhàng ở cổ và vai chừng 10 - 15 phút nhằm làm tăng lượng máu lưu thông sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc bạn có thể dùng muối 500g, ngải cứu 50g, lá lốt 50g. Tất cả đem rang nóng hoặc cho vào tô đậy lại, đưa vào lò vi sóng quay khoảng 3-4 phút cho nóng, lấy ra cho vào túi vải rồi chườm vùng đau sẽ rất hiệu quả.

Để điều trị bệnh hiệu quả, bạn có thể kết hợp với những bài luyện tập tốt cho vai, gáy. Ngoài ra, bạn cũng cần có một chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Đối với những người lao động nặng thì cần kiêng mang vác nặng, cố gắng nghỉ ngơi trong thời gian chữa bệnh.

Để phòng ngừa: Khi ngồi làm việc, bạn cần giữ cho cổ luôn thẳng, mỗi 45 phút nên đứng dậy đi lại, xoay cổ nhẹ nhàng sẽ giúp bạn bớt đau. Nếu đau mỏi kéo dài vài ngày mà không có chiều hướng thuyên giảm thì tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp kịp thời.