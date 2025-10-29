Liệt tứ chi vì 'thú vui' bóng cười

Tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông 36 tuổi, Hà Nội ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, bên cạnh là vợ - người phụ nữ 32 tuổi đang được nhân viên y tế hỗ trợ tập vận động. Cả hai đều đang chống chọi với di chứng liệt, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít “ bóng cười ”.

Lần đầu thử bóng cười của người đàn ông là khi cùng vợ đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Từ vài quả “cho vui”, anh dần lệ thuộc vào cảm giác hưng phấn mà khí N₂O mang lại. “ Mỗi lần hít, như lạc vào thế giới khác. Càng chơi càng bị cuốn. Có lần, tôi tiêu gần 20 triệu đồng trong hai ngày để mua bóng ”, anh nói.

Bàn tay của người đàn ông bị tê bì, mất cảm giác.

Người phụ nữ cho biết, vợ chồng thường “chơi” trong phòng riêng, giấu con và người giúp việc. Cứ mệt mỏi hay căng thẳng là lại tìm đến bóng cười để thấy vui hơn. Có giai đoạn dùng đến 6-8 bình mỗi ngày, mỗi bình khoảng 40 quả.

Sau gần 10 tháng sử dụng, cơ thể họ “phát tín hiệu cầu cứu”. Một hôm thấy tay tê rần rần, người đàn ông tưởng do thiếu ngủ. Vài ngày sau, tê lan xuống chân, đứng dậy là ngã, đến khi không thể nhấc nổi chân mới vào viện.

Người vợ cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, tê bì bàn chân, cảm giác như kiến bò trong người, đi lại loạng choạng. Kết quả MRI cho thấy, cả hai bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N₂O, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và cảm giác.

“ Trước kia chúng tôi có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy. Giờ mọi thứ đảo lộn. Đêm nào cũng phải bóp chân cho nhau vì đau buốt ”, người vợ nói trong nước mắt.

Họ đang được điều trị phục hồi tích cực, kết hợp vật lý trị liệu. Theo bác sĩ, quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể hồi phục hoàn toàn nếu tổn thương tủy sống quá nặng.

Hình ảnh tổn thương tủy sống trên bệnh nhân ngộ độc khí N2O.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, khí N₂O trong bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có thể gây tổn thương sâu tới ba cơ quan, hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản.

Về thần kinh, bóng cười phá hủy lớp myelin – lớp cách điện của sợi thần kinh, khiến não và tủy sống “mất liên lạc”. Hậu quả là tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở . Có bệnh nhân liệt toàn thân, không thể tự ngồi dậy.

Khí N₂O cũng gây thiếu máu, suy tủy tương tự hóa chất độc, đồng thời làm giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết , giảm ham muốn ở cả hai giới.

“ Bóng cười có cơ chế gây nghiện như ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, từ vài quả lên hàng chục quả mỗi ngày. Có người hồi phục rồi lại tái nghiện. Đây là loại ma túy trá hình, vừa độc, vừa gây nghiện, không hề có liều an toàn ”, TS. Nguyên nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, khí N₂O tuyệt đối không được hít trực tiếp. Chỉ vài lần hít liên tục cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp, để lại di chứng suốt đời.

“ Bóng cười không vui. Nó là chất độc đang âm thầm hủy hoại não, tủy sống và tương lai của người trẻ. Đừng để một phút ‘phê’ biến thành bi kịch suốt đời ”, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.