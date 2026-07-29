HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lên mạng gõ gần 700.000 lần suốt 2 tháng: Đây là những gì người Việt tìm kiếm!

H.Linh
|

Đằng sau những cú gõ phím liên tục là cuộc tính toán chi li từ giá vé máy bay, phòng khách sạn cho đến sự dịch chuyển dòng tiền về những tọa độ giá rẻ ít ai ngờ tới.

Dữ liệu mới nhất từ Cốc Cốc Research ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm về chủ đề du lịch hè 2026 (giai đoạn 01/05 - 20/07/2026). Đằng sau những con số bùng nổ này là sự thay đổi rõ nét trong tâm lý tiêu dùng: Du khách đang trở thành những chuyên gia tối ưu chi phí. Việc các chặng bay ngách tăng tới 2.800% hay các điểm đến giá rẻ soán ngôi đã tạo nên một bức tranh kinh tế - dân sinh vô cùng thú vị.

Cuộc tính toán chi li mùa du lịch hè 2026: Nhóm di chuyển và săn deal áp đảo (47.9%)

Trong top 1.000 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc , ba nhóm Di chuyển, Điểm đến trong nước và Lưu trú áp đảo hoàn toàn khi chiếm tới 93,8% tổng lượng tìm kiếm. Trong đó: Di chuyển (vé máy bay/tàu/xe): Dẫn đầu tuyệt đối với 47,9%. Điểm đến trong nước: Đứng thứ hai với 25,8%. Lưu trú (khách sạn/homestay/resort): Chiếm 20,1%.

Danh sách các từ khóa nổi bật chứng minh người dân đang chủ động so sánh giá và tìm kiếm phương án tối ưu nhất. Các từ khóa xuất hiện ở vị trí dẫn đầu bao gồm các hãng bay (Vietnam Airlines, Vietjet), nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến - OTA (Agoda, Traveloka, Booking, Abay) và dịch vụ vận tải hành khách (Phương Trang, Vexere).

Đáng chú ý, trong Top 10 website du lịch có lượng truy cập cao nhất, có tới 5 nền tảng OTA gồm Traveloka (Top 1), Mytour (Top 3), Agoda (Top 4), Booking (Top 5) và Klook (Top 8). Website hãng bay Vietnam Airlines xếp vị trí thứ 2, Vietjet Air xếp thứ 7 và nền tảng kết nối nhà xe Vexere đứng thứ 6. Sự xuất hiện của Tripadvisor ở Top 10 phản ánh xu hướng du khách soi rất kỹ các đánh giá thực tế trước khi rút ví.

Bất ngờ tìm kiếm về chặng bay ngách Cần Thơ tăng 2.800%

Dữ liệu từ tính năng tìm kiếm theo chủ đề Chuyến bay trên Cốc Cốc ghi nhận khoảng 246.000 lượt tìm kiếm, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Các từ khóa tăng trưởng tập trung vào những hành trình kết nối các đô thị lớn với điểm đến du lịch trong nước, đồng thời cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với Thái Lan và Hàn Quốc. "Cần Thơ - Hải Phòng" dẫn đầu với mức tăng 2.800%. Các từ khóa "Đi Thái Lan" và "Hà Nội - Quy Nhơn" lần lượt tăng 2.138% và 1.169%.

Những hành trình như Hà Nội - Quảng Bình, Buôn Ma Thuột - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Phú Quốc cũng tăng rõ rệt.

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc.

Trong đó, "đặt phòng khách sạn Đà Nẵng" tăng 629%; "khách sạn Sài Gòn Hạ Long", "khách sạn Sa Pa" và "khách sạn Phú Quốc" lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Lên mạng gõ gần 700.000 lần suốt 2 tháng: Đây là những gì người Việt tìm kiếm! - Ảnh 1.

Nhu cầu tìm kiếm về các chuyến bay tăng cao vào hè.

Hà Giang bùng nổ 220%, du lịch biển bình dân soán ngôi

Nghỉ dưỡng biển đảo vẫn giữ thế thượng phong trong nhóm điểm đến nội địa. Top 10 từ khóa điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: Vịnh Hạ Long (Top 1), Phú Quốc (Top 2), Đà Lạt (Top 3), Nha Trang (Top 4), Quan Lạn (Top 5), Cát Bà (Top 6), Đảo Phú Quý (Top 7), Huế (Top 8), Quy Nhơn (Top 9) và Núi Bà Đen (Top 10).

Tuy nhiên, bảng xếp hạng tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2025 mới phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền du lịch rõ nét nhất:

Mức tăng +220% của Hà Giang cho thấy mùa hè không còn là "đặc quyền" của biển, xu hướng du lịch trải nghiệm núi rừng đang trỗi dậy.

Bên cạnh đó, các vùng biển có chi phí hợp lý, dịch vụ bình dân như Quảng Bình (+104%), Phú Yên (+100%), Thiên Cầm (+36%), Vân Đồn (+24%) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Lên mạng gõ gần 700.000 lần suốt 2 tháng: Đây là những gì người Việt tìm kiếm! - Ảnh 2.

Từ khóa điểm đến có sự tăng trưởng ngoạn mục là "Hà Giang".

Lượt tìm phòng khách sạn Đà Nẵng tăng kỷ lục 629%

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc.

Trong đó, "đặt phòng khách sạn Đà Nẵng" tăng 629%; "khách sạn Sài Gòn Hạ Long", "khách sạn Sa Pa" và "khách sạn Phú Quốc" lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Con số tăng trưởng từ 200% đến hơn 600% ở mảng khách sạn cho thấy dù thắt chặt chi tiêu đi lại, nhu cầu nghỉ dưỡng thực tế của người dân vẫn rất lớn, họ tập trung ngân sách cho trải nghiệm lưu trú chất lượng tại điểm đến.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh các chuyến đi dài ngày, nắng nóng gay gắt trong giai đoạn tháng 5 - tháng 7/2026 đã kích nổ làn sóng du lịch tại chỗ. Người dân đô thị chọn phương án "giải nhiệt nhanh - chi phí nhẹ" tại các công viên nước, thủy cung nội đô hoặc khu sinh thái ven đường.

"Suối Tiên", "Công viên nước Hồ Tây", các thủy cung tại Hà Nội và một số công viên nước tại Hạ Long, Vũng Tàu, Hà Nam nằm trong nhóm từ khóa nổi bật.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cốc cốc

tìm kiếm

từ khóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại