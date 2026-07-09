Lễ tốt nghiệp khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của trường Đại học Đại Nam

Lần đầu tiên kể từ khi đào tạo ngành Y khoa, Trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ trao bằng cho 83 tân bác sĩ, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực y tế của nhà trường.

Sáng 9/7, Trường ĐH Đại Nam long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 2026, trao bằng cho 83 tân bác sĩ khóa đầu tiên sau 6 năm học tập, thực hành và rèn luyện. Đây là cột mốc đặc biệt đối với trường ĐH Đại Nam khi lần đầu tiên có khóa sinh viên ngành Y khoa hoàn thành chương trình đào tạo và chính thức nhận bằng Bác sĩ Y khoa, khẳng định bước phát triển mới trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của nhà trường.

Trong suốt 6 năm học, các tân bác sĩ đã trải qua hàng nghìn giờ học lý thuyết, thực hành tiền lâm sàng, thực tập tại bệnh viện và nhiều ca trực kéo dài. Lễ tốt nghiệp không chỉ là nghi thức trao bằng mà còn đánh dấu sự trưởng thành của những người trẻ theo đuổi nghề y.

Lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Trường ĐH Đại Nam trao bằng cho khóa bác sĩ đầu tiên sau 6 năm đào tạo

83 tân bác sĩ chính thức nhận bằng tốt nghiệp, mở ra hành trình mới trên con đường hành nghề và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm tốt nghiệp, khóa bác sĩ đầu tiên của Đại học Đại Nam đã ghi nhận kết quả tích cực trong kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2026 khi 7/8 sinh viên dự thi trúng tuyển chương trình đào tạo Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Bên cạnh đó, 10 tân bác sĩ khác đang tiếp tục dự thi Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và nhiều người chuẩn bị tham gia tuyển sinh tại các trường y hàng đầu khác. Đây được xem là một trong những minh chứng cho năng lực chuyên môn và chất lượng đào tạo của khóa bác sĩ đầu tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, cho biết việc trao bằng cho 83 bác sĩ đầu tiên là dấu mốc đáng tự hào sau 19 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Bà chia sẻ: "Lần đầu tiên chúng tôi cung cấp cho xã hội 83 bác sĩ - những người sẽ đồng hành cùng bệnh nhân và tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đây là minh chứng cho sự bền bỉ, quyết tâm và kiên trì của Trường ĐH Đại Nam trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".

PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam, khẳng định việc đào tạo thành công 83 bác sĩ đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường

Trong khi đó, TTND, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y Trường Đại học Đại Nam, nhấn mạnh khóa Y khoa 2020-2026 là cột mốc lịch sử của Khoa Y khi phải trải qua toàn bộ quá trình đào tạo trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo ông, với việc xây dựng mạng lưới thực hành tại 21 bệnh viện lớn, một CDC và hai trạm y tế cơ sở, nhà trường đã bảo đảm chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Ông cũng nhắn nhủ các tân bác sĩ: "Ngành y không chỉ đòi hỏi sự chính xác, trí tuệ và bản lĩnh, mà đòi hỏi một trái tim biết rung cảm, biết lắng nghe và sẻ chia với nỗi đau của người bệnh".

TTND, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y Trường ĐH Đại Nam, nhắn nhủ các tân bác sĩ luôn giữ vững y đức, không ngừng học hỏi và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm

Đại diện các tân bác sĩ phát biểu tại buổi lễ, tân bác sĩ Trần Hải Yến - sinh viên khóa đầu tiên của ngành Y khoa - nhắc lại hành trình 6 năm học tập với nhiều áp lực và cả những hoài nghi khi lựa chọn theo học Y khoa tại một trường đại học tư thục.

Đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Hải Yến xúc động chia sẻ: "Hôm nay, khi đứng trên sân khấu này với danh xưng tân Bác sĩ Y khoa khóa đầu tiên của Trường ĐH Đại Nam, chúng em có thể tự hào nói rằng: chúng em đã làm được!".

Nữ tân bác sĩ nói thêm: "Sau 6 năm học tập và rèn luyện, chúng em hiểu rằng giá trị của một người bác sĩ không được quyết định bởi tên ngôi trường trên tấm bằng mà được khẳng định bằng năng lực chuyên môn, y đức và trách nhiệm trước người bệnh".

Đại diện khóa tốt nghiệp, tân bác sĩ Trần Hải Yến chia sẻ hành trình vượt qua những hoài nghi để khẳng định năng lực của khóa bác sĩ đầu tiên

Trong bài phát biểu, Hải Yến cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các giảng viên, đội ngũ bác sĩ tại các bệnh viện thực hành và gia đình đã luôn đồng hành suốt chặng đường học tập. Theo nữ tân bác sĩ, điều quý giá nhất mà thầy cô trao cho sinh viên không chỉ là kiến thức y khoa hay kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là bài học về sự tôn trọng sự sống, biết đặt người bệnh ở vị trí trung tâm và lắng nghe bằng trái tim.

Khép lại buổi lễ, 83 tân bác sĩ chính thức nhận bằng, mở ra hành trình mới trên con đường hành nghề. Còn với Trường ĐH Đại Nam, đây không chỉ là lễ tốt nghiệp đầu tiên của ngành Y khoa mà còn là dấu mốc khẳng định cam kết đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn, giàu y đức và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành y tế.

Khóa bác sĩ đầu tiên của Đại học Đại Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Khoảnh khắc rạng rỡ của các tân bác sĩ sau khi chính thức hoàn thành hành trình 6 năm học tập, thực hành và rèn luyện

Nhiều tân bác sĩ xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô và những người đã đồng hành trong suốt chặng đường theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng