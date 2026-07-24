Lê Giang Patrik công khai với Hoàng Oanh trước cả nghìn người, hẹn tối nay lên sóng!

Khoảnh khắc của Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh được đông đảo khán giả ở SVĐ Thái Nguyên chứng kiến.

Thông tin MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik vướng nghi vấn hẹn hò đang trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Giữa lúc những đồn đoán về mối quan hệ của cả hai chưa có lời xác nhận, nhiều khoảnh khắc chung cũng được chia sẻ rầm rộ.

MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik

Một trong những số đó là khoảnh khắc ở trận giao hữu Việt Nam - Myanmar tại Thái Nguyên ngày 18/7 vừa qua. Sau khi trận đấu khép lại, Lê Giang Patrik tiến về phía khu vực khán giả, cởi chiếc áo đấu mình vừa sử dụng và đưa tận tay cho nữ MC. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người có mặt trên sân.

Không dừng lại ở đó, trước khi rời đi, nam thủ môn còn ngoái đầu nhìn lên khán đài và nói thêm vài câu với Hoàng Oanh. Tuy nhiên vì SVĐ khá ồn nên không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của cả hai.

Sau khi thi đấu xong Lê Giang Patrik cởi áo và tiến về khán đài (Ảnh cắt từ clip/ @pvtiendung)

MC Hoàng Oanh (mũi tên đỏ) đứng trên khán đài nhận áo đấu (Ảnh cắt từ clip/ @pvtiendung)

Sau đó Hoàng Oanh (mũi tên đỏ) nhanh chóng lùi lại phía sau (Ảnh cắt từ clip/ Hoàng Trí Công)

Patrik hướng lên khán đài dặn dò trước khi rời đi (Ảnh cắt từ clip/ @pvtiendung)

Màn tương tác của Patrik và Hoàng Oanh sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi phát hiện Hoàng Oanh có mặt để cổ vũ Patrik, đồng thời đặc biệt chú ý đến hành động nam thủ môn cởi áo đấu tặng nữ MC. "Ơ anh đưa áo cho Hoàng Oanh à?", "Qua xem thấy Hoàng Oanh đi cổ vũ thấy bất ngờ quá", "Đưa áo cho Hoàng Oanh nè",... là một số bình luận của cư dân mạng.

Về phần mình, thủ môn Lê Giang Patrik chưa có phản hồi về chuyện hẹn hò. Mới nhất, anh đăng ảnh khích lệ tinh thần, hẹn mọi người theo dõi trận đấu giữa Việt Nam - Đông Timor vào tối nay - 24/7 và chú thích: "Đến lúc rồi! Việt Nam, tiến lên!".

Trận đấu diễn ra tại Thái Lan, là trận mở màn giải ASEAN Cup 2026. Ở vị trí đương kim vô địch gặp đội dưới cơ là Đông Timor, ĐT Việt Nam được hy vọng sẽ giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Hình ảnh được Patrik đăng tải vào chiều 24/7

Trước đó, những hint hẹn hò của cặp đôi đã được bàn tán sôi nổi. Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh xác nhận đã có bạn trai mới sau 4 năm ly hôn chồng cũ người Mỹ. Nữ MC nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia như nắm tay, cùng đi du lịch... nhưng luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của người này.

Dẫu vậy, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện nhiều chi tiết trùng khớp. Người đàn ông xuất hiện trong loạt ảnh của Hoàng Oanh đeo chiếc đồng hồ và vòng tay có kiểu dáng, màu sắc rất giống những phụ kiện Lê Giang Patrik thường xuyên sử dụng, từ khi thi đấu trên sân cỏ đến trong cuộc sống thường ngày.

Sự trùng hợp trong hình ảnh do Hoàng Oanh đăng tải (bên trái) và đồng hồ, phụ kiện của Lê Giang Patrik

Hoàng Oanh công khai chuyện có tình mới từ đầu năm 2026

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, cả hai cũng thoải mái tương tác với nhau. Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik kết bạn trên Facebook, công khai theo dõi đối phương trên Instagram. Nam thủ môn còn nhiều lần để lại lượt "thả tim" dưới các bài đăng của nữ MC.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Năm 2023, sau nhiều năm thi đấu ở châu Âu, anh trở về Việt Nam chơi bóng và hiện là một trong những thủ môn nổi bật của V.League. Không chỉ gây ấn tượng với chuyên môn, Patrik còn nhận được nhiều sự yêu mến nhờ ngoại hình điển trai. ASEAN Cup lần này là giải đấu đầu tiên Patrik được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Hoàng Oanh sinh năm 1990 là MC, diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô tập trung cho công việc và chăm sóc con trai. Chính vì vậy, khi liên tục xuất hiện bên Lê Giang Patrik, nữ MC càng khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai.