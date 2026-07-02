Lấy ra cục máu đông khổng lồ 40cm từ người đàn ông 10 năm vẫn cố chấp làm 1 việc

"Ai mà ngờ được tôi suýt chết chỉ vì vài đường gân ngoằn nghèo, không đau cũng chẳng ngứa ở chân", người đàn ông này thở dài kể lại khi ngồi trên giường bệnh.

Suốt 10 năm qua, đôi chân của ông Cao (Trung Quốc) liên tục phát ra những "tín hiệu cầu cứu" với các đường gân xanh ngoằn ngoèo nổi cục. Thấy chân ông ngày càng sưng tấy và biến dạng, gia đình, hàng xóm rồi cả bạn bè đã năm lần bảy lượt khuyên ngăn, giục giã ông đi bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng, với bản tính cứng đầu và tâm lý chủ quan coi thường bệnh tật, ông đều gạt phắt đi.

Người đàn ông bị giãn tích mạch chi dưới nghiêm trọng suốt 10 năm (Ảnh minh họa)

Ông luôn cố chấp cho rằng đây chỉ là chứng bệnh già "chân giun chân dế" vô hại sau tuổi 60, không đau không ngứa thì việc gì phải tốn tiền đi khám. Ông vẫn tiếp tục duy trì thói quen đứng liên tục và làm việc nặng nhọc nhiều giờ liền, bất chấp những lời cảnh báo từ người thân. Sự bảo thủ kéo dài một thập kỷ ấy đã đẩy ông vào một thảm kịch suýt tước đi mạng sống ngay trong đêm.

Khi những cơn đau nhức dữ dội dội lên, chân sưng to như cột đình và chuyển sang màu thâm đen, ông mới chịu để gia đình khẩn cấp đưa vào khoa cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Kiểm tra xong, bác sĩ lập tức liên hệ đặt phòng mổ tại Khoa Phẫu thuật mạch máu.

Tại phòng mổ, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khi các bác sĩ tiến hành rạch da, mở lòng mạch để lấy huyết khối. Khi một cục máu đông khổng lồ, đặc quánh với chiều dài lên tới 40cm được kéo ra hoàn toàn khỏi chân bệnh nhân, toàn bộ ekip phẫu thuật cũng phải rùng mình. Cục máu đông này dài gần nửa mét, chạy dọc một quãng đường dằng dặc từ mắt cá chân lên tận háng, bít kín toàn bộ đường lưu thông của dòng máu. Họ càng bàng hoàng khi nghe người nhà kể lại ông Cao đã xem nhẹ những dấu hiệu bất thường cửa cơ thể dù chúng đến dồn dập thế nào.

Sự nguy hiểm chết người của cục máu đông khổng lồ

Bác sĩ điều trị của ông Cao cho biết, trong y khoa, giãn tĩnh mạch chi dưới lâu năm là một trong những mầm mống hàng đầu tạo điều kiện cho các khối huyết khối hình thành. Khi người bệnh có thói quen đứng hoặc ngồi liên tục nhiều giờ suốt nhiều năm, dòng máu tại đây sẽ di chuyển với tốc độ vô cùng chậm chạp, bị ứ đọng rồi đông đặc lại. Bác sĩ cảnh báo cục máu đông này sở hữu những mối nguy hiểm tàn khốc chứ không hề vô hại như ông Cao nghĩ. Đó là:

- Thuyên tắc động mạch phổi: Một phần cục máu đông bong ra, di chuyển về tim rồi kẹt lại tại động mạch phổi, gây suy hô hấp cấp và tử vong chớp nhoáng.

- Hội chứng hậu huyết khối: Khối huyết khối phá hủy van tĩnh mạch, gây ứ máu kinh niên dẫn đến di chứng sưng phù chân voi và loét hoại tử không thể phục hồi.

- Sốc nhiễm khuẩn: Huyết khối tích tụ lâu ngày biến thành ổ vi khuẩn, gây viêm tắc tĩnh mạch nhiễm khuẩn rồi lan vào máu dẫn đến nhiễm trùng huyết.

- Kích hoạt huyết khối động mạch: Tình trạng tăng đông từ tĩnh mạch cảnh báo nguy cơ hình thành các cục máu đông song song ở hệ động mạch, trực tiếp gây đột quỵ não hoặc nhồi máu cơ tim.

- Hội chứng chèn ép khoang: Áp lực máu ứ đọng tăng vọt trong khoang cơ gây chèn ép mạch máu và thần kinh, dẫn đến thiếu máu nuôi cấp tính và phải đoạn chi.

Cục máu đông khổng ồ 40cm được lấy ra khỏi cơ thể người đàn ông 10 năm giãn rtinhx mạch chi dưới (Ảnh minh họa)

Những dấu hiệu tố cáo cục máu đông đang âm thầm hình thành - Đau đầu, chóng mặt thoáng qua dai dẳng: Do các cục máu đông li ti làm giảm lưu lượng máu và oxy lên não, gây ra các cơn đau đầu âm ỉ, mất tập trung hoặc choáng váng khi thay đổi tư thế. - Hụt hơi, tức ngực nhẹ khi vận động: Hệ tuần hoàn phải co bóp áp lực hơn để đẩy máu qua những đoạn mạch bắt đầu có huyết khối bám dính, khiến người bệnh dễ mệt lả, hụt hơi dù chỉ làm việc nhẹ. - Tim đập nhanh, hồi hộp vô cớ: Khi lòng mạch bị thu hẹp, tim phải tăng tần số co bóp để bù đắp khối lượng tuần hoàn thiếu hụt, dẫn đến tình trạng trống ngực thình thịch ngay cả khi đang nghỉ ngơi. - Tê bì, châm chích đầu chi đột ngột: Cảm giác như có kiến bò hoặc châm chích ở các đầu ngón tay, ngón chân do máu lưu thông kém, thường bị nhầm lẫn với bệnh xương khớp hoặc thiếu canxi. - Chuột rút, co cơ xuất hiện dày đặc: Xuất hiện các cơn co thắt cơ đột ngột vào ban đêm hoặc khi vừa ngủ dậy, báo hiệu dòng máu trở về tim đang bị trì trệ.

Ca phẫu thuật lấy cục máu đông dài 40cm của ông Cao cũng là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng. Để bảo vệ hệ thống mạch máu, những người có đặc thù công việc phải đứng lâu, ngồi nhiều, người làm việc nặng hoặc người cao tuổi cần thăm khám sức khỏe định kỳ để đánh giá. Đồng thời dứt khoát từ bỏ những thói quen sai lầm như không tự ý xoa bóp, bấm huyệt hoặc dùng dầu nóng xoa vào vùng chân bị giãn tĩnh mạch vì hành động này dễ làm vỡ cục máu đông. Tránh việc đứng bất động hoặc ngồi vắt chéo chân quá 1 tiếng đồng hồ, nên tranh thủ đứng dậy đi lại nhẹ nhàng để lưu thông khí huyết. Tuyệt đối không trì hoãn, khi thấy chân có biểu hiện gân xanh ngoằn ngoèo kèm đau nhức, phải đến gặp bác sĩ phẫu thuật mạch máu ngay lập tức.

Bệnh lý mạch máu nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị nội khoa hoặc can thiệp nhẹ nhàng. Đừng để sự cố chấp và chủ quan nuôi dưỡng một cục máu đông tử thần trong cơ thể, biến bệnh nhẹ thành bệnh cấp tính đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: Sina, China News