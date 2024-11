Lấy nhau 1 năm mà chưa có con, hai vợ chồng Ninh Bình đi khám, nhận tin sốc

Năm 2012, chị Bùi Thị Giang (sinh năm 1988, giáo viên tiểu học, quê tại Ninh Bình) bén duyên với anh Trần Văn Thiên (làm thủy thủ). Do hoàn cảnh công việc chồng phải đi làm xa nên ngay sau khi lấy nhau, anh chị muốn có con sớm.

Tuy nhiên, sau nửa năm mong ngóng, tin vui chưa đến. Tranh thủ những ngày anh Thiên được nghỉ phép, hai vợ chồng bắt đầu tìm đến thuốc bắc thuốc nam. Chị Giang nhớ lại: “Tháng nào mình cũng mong ngóng, chậm kinh vài ngày thì vui lắm. Nhưng khi dùng tới que thử thai thì lại thất vọng”.

Thời gian đó, chị Giang ở nhà uống đủ các loại thuốc tẩm bổ cơ thể. Uống thuốc nam, thuốc bắc nhiều tới nỗi chị Giang phải quay sang điều trị vì men gan tăng cao.

Anh Thiên sợ vợ uống quá nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Năm 2013, trong một lần tình cờ gặp lại bạn cũ, anh được bạn khuyên đi khám sức khỏe sinh sản. Hai vợ chồng cùng nhau đi khám tại bệnh viện ở địa phương, nhận được tin “sốc” - anh Thiên bị vô sinh nam. Nguyên nhân vô sinh của anh Thiên có thể là do biến chứng của căn bệnh quai bị mắc phải khi còn nhỏ.

Bàng hoàng với thông báo của bác sĩ, vợ chồng chị Giang khăn gói ra Hà Nội khám, mong kết quả sẽ thay đổi.

“Tôi còn nhớ ra Hà Nội, bác sĩ nói vợ chồng tôi khó có thể có con tự nhiên được. Muốn có con buộc phải làm hỗ trợ sinh sản IVF”, chị Giang tâm sự.

Gia đinh chị Giang hạnh phúc đón con đầu lòng (ảnh NVCC).

Thời điểm đó, kinh tế gia đình eo hẹp nên chị Giang quyết định tạm gác chuyện có con, tập trung làm kinh tế.

Không có chồng ở cạnh mỗi ngày nhưng may mắn là chị Giang luôn có mẹ chồng tâm lý động viên, gia đình nội ngoại quan tâm chia sẻ. Tuy nhiên, chị Giang không tránh khỏi những lời gièm pha bên ngoài. Không ít lần chị Giang rơi nước mắt khi nghe được câu nói: “Còn chị còn em, cứ để mà xem, nhà đấy còn lâu mới đẻ được …” . Gạt đi tất cả những lời nói cay nghiệt, người phụ nữ ấy vẫn mạnh mẽ đồng hành cùng chồng trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Vào cuối năm 2015 sau khi chồng đi tàu viễn dương trở về, vợ chồng chị Giang quay lại hành trình tìm con ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Thời điểm này, kinh tế gia đình chị Giang đã có một chút, còn lại vẫn phải vay mượn để làm IVF.

Ngỡ tưởng hạnh phúc đã đến rất gần, nhưng sau 2 lần chuyển phôi không có kết quả, chị Giang rơi vào trạng thái buồn tủi, lo lắng. Mỗi lần nhìn chiếc que thử thai hiện lên 1 vạch, lòng chị lại quặn thắt nỗi đau, nước mắt luôn trực trào.

“Khi đó, chồng thấy tôi đau đớn. Anh ấy bảo thôi, vợ chồng mình không cần có con nữa, hai vợ chồng chỉ cần sống bình thường, đi làm có tiền rồi đi du lịch là được, không nhất thiết phải có con", chị Giang nghẹn ngào kể lại.

Vỡ òa khi con ra đời

Năm 2017, tình cờ chị Giang biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị bắt đầu tìm những câu chuyện tìm con của các cặp đôi hiếm muộn đã đón con yêu thành công ở đây. Và chị tự động viên bản thân vợ chồng chị mới “tìm con” 6-7 năm thì cũng không "ăn thua" gì.

Chờ dịp nghỉ hè đến cũng là dịp chồng chị vừa kết thúc chuyến đi tàu dài ngày và được về nhà nghỉ phép, hai vợ chồng bắt đầu ra bệnh viện khám.

Cuối năm 2017, cả gia đình chị Giang anh Thiên vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên được nghe bác sĩ thông báo chị đã chuyển phôi thành công sau 2 lần IVF, 3 lần chuyển phôi thất bại trước đó.

Tháng 9/2018, chị Giang nghe được tiếng khóc chào đời của con yêu. Vợ chồng chị đặt con là Thiên An với ý nghĩa con đến với bố mẹ là một sự may mắn, mong con sẽ luôn đón nhận những điều an lành, bình yên.

2 năm sau, vợ chồng chị Giang đã chuyển số phôi trữ còn lại và may mắn lại mỉm cười, hai "mầm sống" mới hình thành trong cơ thể chị. Tháng 8/2021, chị Giang chào đón thêm hai nàng công chúa.

Chị Giang cùng 3 cô con gái (ảnh NVCC).

Qua hành trình của mình, chị Giang chỉ muốn nhắn nhủ đến các gia đình đang mong con là hãy vững tâm, dù có khó khăn đến mấy, hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy thì hãy luôn vững tin và nghĩ rằng: “Con yêu vẫn đang đợi bố mẹ ở đâu đó, chỉ là con đến muộn chút thôi”.

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, qua thực tế thăm khám, bác sĩ đã gặp không ít các trường hợp gia đình hiếm muộn lâu năm gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí có những cặp vợ chồng thất bại liên tiếp nhiều chu kỳ IVF. Đa phần các cặp đôi sẽ có tâm lý lo lắng hoang mang về hành trình tìm con phía trước, họ sợ đối mặt với hai từ “thất bại” kéo theo những áp lực lớn về tài chính.

Để chắp cánh cho các cặp đôi, bệnh viện đã ra đời chương trình “Ươm mầm xanh - Bảo hành IVF” như một sự đảm bảo về tài chính, mang lại sự an tâm và thắp lên hy vọng về kết quả tốt đẹp sau hành trình dài mong mỏi hai tiếng con yêu.