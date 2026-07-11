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Lầu Năm Góc giải mật các video mới về vật thể bay không xác định

Hoàng Vân
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Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố những video mới về các vật thể bay không xác định, trước đó được lưu trữ trong bộ sưu tập tài liệu của bộ này.

Lầu Năm Góc công bố video mới về vật thể bay không xác định Năm 2026 - Ảnh 1.

Mỹ đã giải mật các video mới về vật thể bay không xác định.

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ, một trong những video được công bố đã được quay trên Đại Tây Dương vào năm 2020.

Các cảm biến chuyên dụng đã phát hiện một vật thể trong không phận, có chiều cao thẳng đứng lên tới 4,5m và hình dạng bên ngoài giống hình người có gắn thiết bị bay phản lực.

Tập tin video được giải mật thứ hai cho thấy sự bay lượn của một vật thể dị thường khác, có hình dạng rõ ràng như một ngôi sao sáu cánh.

Hình ảnh giám sát khách quan cho thấy, vật thể này di chuyển mượt mà và không có luồng khí phản lực rõ rệt dọc theo một quỹ đạo nằm ngang ổn định.

Các đại diện cơ quan liên quan của Mỹ nhấn mạnh, những tài liệu này đã được xác minh tính xác thực.

Hiện tại, chuyên gia từ các trung tâm nghiên cứu của Mỹ đang tiếp tục nghiên cứu chi tiết về bản chất của những hiện tượng được ghi nhận như một phần của chương trình an ninh hàng không của chính phủ.

Theo Avia-pro
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Tags

UFO

vật thể bay không xác định

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