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Lật tẩy màn phông bạt của “trùm” buôn siêu xe Phan Công Khanh: Mang McLaren 7 tỷ của khách đi cầm lấy tiền chuộc G63

Minh Tuệ
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Phan Công Khanh (tức Khanh Supper) đã vẽ ra kịch bản sở hữu siêu phẩm Brabus G800 để dụ một đại gia sập bẫy, chuyển khoản 24,5 tỷ đồng.

Ngày 24/6, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã), Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp. Phan Công Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Huỳnh Xuân Vấn làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamac Da Pha làm cộng tác viên.

Phan Công Khanh

Quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh và đồng phạm đã bàn bạc sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh Supper biết chị L.N.T.H. sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng. Khanh Supper đặt vấn đề giúp chị H. bán xe và được người này đồng ý.

Sau khi nhận xe và giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đ.M.H. lấy 2 tỷ đồng. Sau đó, Pha tiếp tục yêu cầu tăng thêm 1 tỷ đồng với lý do công ty muốn lấy thêm tiền và H. đồng ý. Tổng cộng, nhóm của Khanh chiếm đoạt của H. 3 tỷ đồng, để tiền chuộc 1 chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm hiểu thì phát hiện Khanh Supper đang nợ nhiều người, chiếc xe McLaren 650S Spider đã bị đem đi cầm cố.

Tháng 6/2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM. Trong thời gian này, Khanh Supper và Huỳnh Xuân Vấn nói dối rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper sở hữu 1 ô tô hiệu Brabus G800, khiến ông T.H.P. tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền lên đến 24,5 tỷ đồng.

Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỷ đồng, Khanh Supper tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh Supper bị bắt (tháng 7.2023), ông P. mới biết bị lừa.

Tang vật được thu giữ

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S.. Xe này Pha mượn "sử dụng tạm" rồi đem đi cầm lấy 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

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