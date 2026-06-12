Lập trình viên 29 tuổi liệt nửa người, rơi vào nguy kịch vì 1 việc nam giới rất thích làm mỗi mùa World Cup

Giấc ngủ không phải là thứ duy nhất nam giới hy sinh khi thường xuyên thức khuya, thức trắng đêm để xem những trận đấu thể thao phát sóng vào ban đêm hay rạng sáng.

Mỗi khi các giải đấu thể thao lớn diễn ra, đặc biệt là World Cup, không ít người sẵn sàng thức đến nửa đêm hoặc rạng sáng để theo dõi những trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen thức khuya kéo dài, ăn uống thất thường và sinh hoạt đảo lộn đi kèm khi vui cùng các giải đấu này có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.

Bác sĩ Mao Zhenmin, Phó trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên (Quảng Đông, Trung Quốc) chia sẻ, ông từng điều trị cho một nam bệnh nhân suýt mất mạng sau khi liên tục thức khuya xem bóng đá. Anh này họ Shan, 29 tuổi, nghề nghiệp lập trình viên và là người rất thích xem các trận đấu thể thao.

Ngày xảy ra sự việc, người đàn ông này cùng bạn bè tụ tập theo dõi một trận bóng kéo dài đến rạng sáng. Trên đường lái xe về nhà, anh bất ngờ cảm thấy kiệt sức, đổ mồ hôi liên tục dù thời tiết không nóng. Ban đầu, anh Shan nghĩ mình chỉ bị mệt do công việc bận rộn và thiếu ngủ. Tuy nhiên, khi về đến nhà, anh phát hiện hai chân gần như không thể cử động. Cảm giác như phần thân dưới bị "đông cứng". Cùng lúc đó, tình trạng khó thở xuất hiện ngày càng rõ khiến anh phải gọi cấp cứu trong hoảng loạn.

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Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy nồng độ kali trong máu của anh chỉ còn 1,84 mmol/L, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường. Các bác sĩ xác định anh bị hạ kali máu nghiêm trọng, dẫn đến yếu cơ, liệt chi dưới, suy hô hấp và rối loạn nhịp tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Theo phân tích của bác sĩ Mao, có nhiều nguyên nhân cùng kết hợp dẫn tới thảm kịch khiến anh Shan rơi vào nguy kịch. Đó là thức khuya kéo dài, căng thẳng, uống rượu bia và bệnh nền cường giáp.

Chính anh Shan thừa nhận, vì không muốn bỏ lỡ trận đấu nào trong giải, nên anh đã thức khya liên tục vài ngày, thậm chí thức đến khi trời gần sáng. Bác sĩ Mao giải thích, khi cơ thể thiếu ngủ, đồng hồ sinh học bị rối loạn. Não bộ, hệ thần kinh và tim mạch phải hoạt động trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Nếu đi kèm với việc ăn đêm, uống bia rượu, sử dụng nhiều đồ uống có đường hoặc sinh hoạt thất thường, cảm xúc lên xuống đọt ngột liên tục theo diễn biến của trận bóng như anh Shan thì nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe sẽ tăng cao hơn.

Trong trường hợp của anh Shan, các bác sĩ còn phát hiện anh mắc cường giáp. Tình trạng thức khuya, mệt mỏi kéo dài đã trở thành yếu tố thúc đẩy khiến hạ kali máu bùng phát nghiêm trọng. Kali là chất điện giải quan trọng giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và cơ tim. Khi kali giảm quá thấp, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, đau cơ, tê bì chân tay. Nặng hơn có thể dẫn đến liệt tứ chi, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.

Nguy cơ không chỉ nằm ở hạ kali máu!

Bác sĩ Mao cảnh báo, hơn một nửa các trường hợp liệt chu kỳ hạ kali máu có liên quan đến những yếu tố như uống rượu, ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột hoặc đường, làm việc quá sức, thức khuya kéo dài hay mất cân bằng sinh hoạt. Tuy nhiên, hạ kali máu chỉ là một trong nhiều rủi ro sức khỏe có thể xảy ra khi thường xuyên thức khuya để theo dõi các sự kiện thể thao.

Theo vị chuyên gia này, việc ngủ không đủ giấc trong thời gian dài có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể. Khi đó, hệ thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng, huyết áp và nhịp tim dễ biến động hơn bình thường. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Đáng lo ngại hơn, não bộ cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sau một ngày hoạt động. Việc liên tục cắt giảm thời gian ngủ khiến tuần hoàn máu và chức năng thần kinh bị ảnh hưởng. Khả năng chịu đựng của não trước tình trạng thiếu oxy và thiếu máu cũng suy giảm, khiến nguy cơ tổn thương não tăng lên nếu xảy ra các sự cố mạch máu.

Nhiều người còn có thói quen thức đến gần sáng để xem các trận đấu nhưng vẫn dậy sớm đi làm vào ngày hôm sau. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái quá tải, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và đột tử. Nguy cơ này đặc biệt cao ở những người đã mắc tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh tim mạch từ trước. Ngoài ra, thức khuya kéo dài còn có thể gây suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt, mệt mỏi kéo dài và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc trong ngày hôm sau.

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May mắn là cấp cứu kịp thời nên anh Shan đã thoát khỏi nguy kịch và kịp thời cứu được đôi chân. Tuy nhiên, đây là một bài học đắt giá cho chính anh cũng như tất cả những người có thói quen tương tự. Bạn vẫn có thể thức để xem những trận đấu yêu thích, nhưng phải cố gắng giảm thiểu các rủi ro sức khỏe. Ví dụ như không thức khuya thường xuyên, để cơ thể nghỉ ngơi xen kẽ hoặc được ngủ bù, chú ý hơn đến dinh dưỡng trong những ngày này, không nên dùng bia rượu hay thực phẩm có tính kích thích khi thức khuya... Người có bệnh nền thì tốt nhất không thức khuya dù trận bóng có hay đến thế nào, có thể xem lại vào ngày hôm sau khi cơ thể được ngủ đủ.

Đặc biệt, bác sĩ Mao khuyến cáo không nên chủ quan nếu xuất hiện những biểu hiện sau sau khi thức khuya:

- Đổ mồ hôi bất thường.

- Mệt lả hoặc mất sức đột ngột.

- Chân tay yếu, khó cử động.

- Tê bì các chi.

- Tim đập nhanh hoặc hồi hộp kéo dài.

- Chóng mặt, choáng váng.

- Khó thở.

- Đau tức ngực.

- Bí tiểu hoặc rối loạn tiểu tiện.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu này, cần dừng ngay việc thức khuya, nghỉ ngơi và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Những giải đấu lớn như World Cup luôn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng một trận đấu có thể xem lại, còn sức khỏe và tính mạng của bạn thì không thể vãn hồi. Việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế bia rượu và tránh thức đêm liên tiếp vẫn là cách tốt nhất để tận hưởng niềm vui thể thao mà không phải đánh đổi bằng sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sinchew, QQ, Sina