Lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trọn gói - SAVITEL

SAVITEL cung cấp giải pháp Hệ thống hội nghị truyền hình chuyên nghiệp, trọn gói, từ khảo sát, thiết kế đến thi công, hiệu chỉnh và hướng dẫn vận hành.

Tổng quan giải pháp hội nghị truyền hình

Giải pháp hội nghị truyền hình phù hợp cho họp nội bộ, kết nối chi nhánh, đào tạo và tư vấn trực tuyến nhiều điểm cầu. Hệ thống được thiết kế theo diện tích phòng, số người tham dự, nền tảng sử dụng, yêu cầu bảo mật và ngân sách.

Một hệ thống hoàn chỉnh cần bảo đảm thiết bị hội nghị truyền hình chất lượng, âm thanh rõ ràng, camera bao quát đúng khu vực, nội dung trình chiếu dễ quan sát và đường truyền mạng đủ ổn định.

Hệ thống hội nghị truyền hình gồm những thiết bị nào?

Thiết bị xử lý trung tâm: Codec phần cứng hoặc phần mềm, dùng để xử lý và truyền tải âm thanh, hình ảnh, nội dung trình chiếu.

Camera hội nghị: Gồm webcam góc rộng, videobar tích hợp hoặc camera PTZ hỗ trợ xoay, nghiêng, zoom và tự động căn khung.

Micro: Có thể sử dụng speakerphone cho phòng nhỏ, hoặc micro để bàn, micro cổ ngỗng, không dây, treo trần cho phòng lớn và hội trường.

Loa phòng họp: Tích hợp trong video bar hoặc bố trí hệ thống loa độc lập tùy diện tích và yêu cầu âm thanh.

Bộ xử lý âm thanh DSP: Khử vọng, giảm nhiễu, trộn tín hiệu và cân bằng âm lượng cho phòng họp vừa và lớn.

Màn hình hiển thị: Hiển thị người tham dự, tài liệu và giao diện cuộc họp. Phòng lớn có thể sử dụng hai màn hình, màn hình LED hoặc tương tác.

Thiết bị chia sẻ không dây: Cho phép trình chiếu qua HDMI, USB-C, mạng nội bộ hoặc kết nối không dây.

Bảng điều khiển: Hỗ trợ điều khiển âm lượng, camera, micro, nguồn trình chiếu.

Nền tảng họp trực tuyến: Microsoft Teams, Zoom, Webex hoặc nền tảng phù hợp.

Hạ tầng mạng và nguồn điện: Internet, mạng LAN, bộ chuyển mạch, tường lửa, ổ cắm và thiết bị lưu điện.

Các phương án lắp đặt phòng họp trực tuyến

Phòng họp nhỏ và cá nhân

Phòng 2–6 người nên dùng video bar hoặc camera all-in-one nhỏ gọn, dễ vận hành. Cấu hình gồm camera góc rộng, speakerphone, một màn hình, máy tính phòng họp và thiết bị trình chiếu không dây. Tính năng AI căn khung giúp tham gia cuộc họp nhanh, không cần chỉnh camera thủ công.

Phòng họp vừa

Phòng 6–12 người cần bảo đảm thu âm và hiển thị rõ ở mọi vị trí. Hệ thống thường gồm camera PTZ, micro đa hướng kèm micro mở rộng, loa ngoài, TV, màn hình LED hoặc màn hình tương tác, DSP khử vọng, thiết bị trình chiếu không dây và bảng điều khiển.

Phòng họp lớn và hội trường

Phòng trên 12 người, phòng điều hành hoặc hội trường cần thiết kế theo từng khu vực. Cấu hình có thể gồm nhiều camera PTZ, micro cổ ngỗng hoặc không dây, DSP, ampli, hệ thống loa, màn hình LED lớn, màn hình tương tác, bộ điều khiển trung tâm và giải pháp nhiều điểm cầu.

Lựa chọn nền tảng họp trực tuyến

Phần mềm họp trực tuyến

Zoom, Microsoft Teams và Google Meet phù hợp với doanh nghiệp cần triển khai nhanh, dễ mở rộng và sử dụng trên nhiều thiết bị. Khi lựa chọn, cần cân nhắc gói bản quyền, quyền quản trị, lưu trữ, bảo mật và mở rộng.

MCU và thiết bị xử lý chuyên dụng

MCU giúp kết nối, trộn và chuyển đổi tín hiệu giữa nhiều điểm cầu, phù hợp với tổ chức sử dụng SIP, H.323 hoặc cần kiểm soát hạ tầng và bảo mật riêng. Công suất được tính theo số cuộc họp đồng thời, số điểm cầu và độ phân giải.

Hiện nay, MCU phần cứng dần được thay bằng MCU phần mềm hoặc nền tảng cloud. SAVITEL tư vấn giải pháp mới và tích hợp với hệ thống cũ.

Quy trình lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại SAVITEL

1. Tiếp nhận: Xác định quy mô phòng, số người tham dự, nền tảng họp, nhu cầu trình chiếu, ghi hình và ngân sách.

2. Khảo sát: Kiểm tra diện tích, ánh sáng, độ vang và vị trí lắp camera, micro, loa, màn hình, tủ thiết bị.

3. Tư vấn: Lựa chọn thiết bị, phương án mở rộng, báo giá và ký hợp đồng.

4. Thi công: Lắp đặt thiết bị gọn gàng, thẩm mỹ, thuận tiện kiểm tra và bảo trì.

5. Cài đặt: Cấu hình nền tảng họp, camera, micro, loa, DSP và tính năng chia sẻ không dây.

6. Nghiệm thu: Kết nối thử các điểm cầu, kiểm tra hình ảnh, âm thanh, độ trễ và độ tương thích, sau đó tinh chỉnh hệ thống.

7. Bàn giao: Thực hiện bàn giao thiết bị, hướng dẫn khách hàng sử dụng và vận hành hệ thống.

Vì sao nên lựa chọn SAVITEL?

SAVITEL cung cấp giải pháp họp trực tuyến trọn gói, bảo đảm đồng bộ, dễ sử dụng và thuận tiện mở rộng.

Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hội nghị truyền hình.

Tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu, không gian và ngân sách.

Cung cấp thiết bị đa dạng, đảm bảo chính hãng.

Bảo trì, bảo hành chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Thi công chuyên nghiệp, thẩm mỹ và dễ quản lý và đáp ứng từ phòng họp nhỏ đến trung tâm điều hành nhiều điểm cầu.

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