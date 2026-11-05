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Lãnh đạo VinFast Philippines tiết lộ về “độ hot” xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Cứ có lô mới về là bán sạch”

Anh Dũng
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VinFast đặt mục tiêu bán hơn 8.000 ô tô điện tại Philippines trong năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu đối với mẫu xe VF3 tiếp tục duy trì ở mức cao.

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Tại buổi họp báo O2O ngày 2/11, ông Victor Vela - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh của VinFast Philippines - cho biết hãng đã bàn giao 5.417 xe tính đến hết tháng 9/2026. Ngoài ra, VinFast Philippines dự kiến đạt doanh số khoảng 1.000 xe mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.

Để hoàn thành mục tiêu hơn 8.000 xe trong năm nay, VinFast cần bán thêm ít nhất 2.584 xe trong quý 4, tương đương khoảng 861 xe mỗi tháng. Với dự báo doanh số khoảng 1.000 xe/tháng, hãng có thể vượt mục tiêu nếu nhu cầu và tiến độ giao hàng được đảm bảo.

Đáng chú ý, mẫu xe điện cỡ nhỏ VF3, được giới thiệu tại Philippines vào cuối năm ngoái, hiện đóng góp gần 70% tổng doanh số của VinFast tại thị trường này.

Theo ông Vela, nhu cầu đối với các mẫu xe điện của hãng vẫn ở mức cao. “Cứ có lô xe mới về là bán sạch”, ông Vela cho biết khi đề cập đến sức mua đối với những chuyến hàng mới được đưa tới Philippines.

Nhu cầu lớn từng khiến thời gian chờ giao xe kéo dài từ 4 đến 5 tháng trong đợt tăng mạnh hồi tháng 3. Tuy nhiên, hiện khách hàng chỉ phải chờ khoảng 1 tháng kể từ khi đặt mua đến lúc nhận xe.

Theo lãnh đạo VinFast Philippines, việc duy trì các chuyến hàng nhập khẩu đã giúp hãng rút ngắn danh sách khách hàng chờ nhận xe mà không làm phát sinh lượng xe tồn kho lớn.

Diễn biến này được kỳ vọng hỗ trợ doanh số của VinFast trong những tháng cuối năm, dù khả năng hoàn thành mục tiêu vẫn phụ thuộc vào nhu cầu mua xe và tiến độ nhập hàng.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới đại lý, VinFast cũng đang tập trung khai thác lợi thế của VF3 thông qua các tùy chọn cá nhân hóa và chính sách thuê pin.

Theo ông Vela, những yếu tố này giúp giảm chi phí mua xe ban đầu, qua đó tăng sức hấp dẫn của VF3 và mở rộng khả năng tiếp cận ô tô điện tại Philippines, nơi giá mua ban đầu vẫn là một trong những yếu tố được người tiêu dùng cân nhắc.

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VF3

Philippines

xe điện

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