Xe hybrid Hyundai lập kỷ lục doanh số chưa từng có

Hyundai ghi nhận kỷ lục doanh số xe hybrid tại Mỹ, Santa Fe và Palisade tăng tốc; Subaru Forester Hybrid sắp ra mắt Việt Nam; Honda sắp ra mắt SUV điện mang logo mới.

Hyundai lập kỷ lục mới tại Mỹ nhờ xe hybrid

Hyundai vừa ghi nhận kỷ lục mới về tỷ trọng doanh số xe hybrid tại Mỹ trong tháng 10/2026, khi dòng xe lai xăng-điện chiếm 29% tổng lượng ô tô hãng bán ra. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ vẫn neo cao và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Đáng chú ý, các phiên bản hybrid của Santa Fe và Palisade đều thiết lập kỷ lục doanh số riêng trong tháng.

Ảnh được tạo bởi AI.

Tổng lượng xe Hyundai bán ra tại Mỹ đạt 73.452 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, hãng đã tiêu thụ 770.916 xe, tăng 3%. Ở mảng thuần điện, Ioniq 5 cũng ghi nhận doanh số tăng 21%, đạt 1.981 chiếc. Trong khi đó, Kia, thương hiệu cùng tập đoàn, bán được 80.008 xe điện và hybrid trong tháng, với doanh số hybrid tăng tới 114% so với cùng kỳ.

Subaru Forester Hybrid sắp ra mắt Việt Nam, giá ngang xe sang

Subaru Forester Hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam ngày 11/11 với giá tạm tính khoảng 1,6 tỷ đồng, theo thông tin từ đại lý. Mẫu SUV Nhật Bản được nâng cấp hệ truyền động Strong Hybrid, kết hợp động cơ Boxer 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 194 mã lực, đi kèm hộp số eCVT và hệ dẫn động bốn bánh Symmetrical AWD. Xe sử dụng pin lithium-ion 1,1 kWh, không cần sạc ngoài.

Ảnh: US News

So với bản máy xăng đang bán, Forester Hybrid có thể được bổ sung một số trang bị đáng chú ý như hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa công suất 576W và bộ mâm hợp kim 19 inch, tương đương kích thước trên Mazda CX-5. Nội thất dự kiến vẫn có màn hình trung tâm 11,6 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, cửa sổ trời và gói hỗ trợ lái EyeSight.

Nếu giá bán đạt 1,6 tỷ đồng, Forester Hybrid sẽ cao hơn Honda CR-V e RS khoảng 350 triệu đồng, nhưng có lợi thế dẫn động AWD.

Honda sắp ra mắt SUV điện mang logo mới

Honda vừa công bố tên gọi chính thức của mẫu SUV điện mới là Honda Alpha, dự kiến ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ vào ngày 2/12 tới. Đây là phiên bản thương mại phát triển từ concept 0 Alpha từng được giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025. Mẫu xe sở hữu thiết kế SUV vuông vức, phần mui tương đối phẳng và đuôi dựng đứng, song các chi tiết ngoại thất vẫn chưa được hé lộ đầy đủ.

Những hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy khoang lái có màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số riêng và vô-lăng 3 chấu. Honda chưa công bố thông số pin, công suất mô-tơ hay phạm vi hoạt động. Đáng chú ý, Alpha sẽ là mẫu SUV đầu tiên tại Ấn Độ mang logo chữ H mới của Honda, đồng thời được sản xuất tại nhà máy Tapukara để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

(Tổng hợp)







